«No tienes ni idea del fuego que has encendido.» Erika Kirk.

Signos evidentes

Señales claras

Fase peligrosa

Muestras visibles

Fin del dinero sucio

Tormenta financiera

Regreso al valor real

Indicadores explícitos

Simulacros de apagón

Eliminación de la usura

Nueva matrix financiera

Restauración de la equidad

Reuniones secretas en Suiza

Nueva arquitectura financiera

El futuro se basará en la Verdad

Sucederá cuando sea el momento

Extraña desaparición de políticos

Están cayendo las fichas de dominó

Transformación mundial coordinada

Los Ancianos Chinos viven en Filipinas

No habrá fanfarria pública en la activación

La verdad está muy clara: está llegando a su fin la era de la esclavitud fiduciaria mientras se esconden los medios tras el colapso de los mercados y la narrativa sobre las tasas de interés. En los últimos treinta días, hemos presenciado cómo se declaró en insolvencia el Banco de Japón, cayó el euro a su nivel más bajo en treinta años y la Fed suspendió su orientación futura, admitiendo que no tiene control sobre la tormenta económica, según Ethan White de Gazetteler.

La élite mundial está entrando en pánico porque no puede sobrevivir a este cambio su economía basada en la deuda, los derivados y los trucos. Este es el reinicio que nos prometieron, pero bajo nuestros términos, no bajo los suyos. Es la justicia a través de la economía. Es una revolución silenciosa que será escuchada por todos los bancos, todos los mercados y todos los gobiernos.

Está sucediendo el reinicio y nada puede detenerlo. No es una prueba. No es un simulacro. Ya está aquí la tormenta financiera, pero para quienes estén preparados, no es caos sino claridad. El futuro está respaldado por la verdad, el oro y la ley cuántica. El mundo nunca volverá a ser el mismo, y ese es precisamente el punto.

Ya es público el pánico entre las redes mundialistas. Christine Lagarde, Klaus Schwab y Bill Gates han cancelado sus apariciones públicas, alegando «emergencia sanitaria». ¿Qué está pasando realmente? ¿Han perdido el acceso a sus fondos privados en paraísos fiscales? Han sido expuestas decenas de ONGs y fundaciones como canales de lavado de dinero para proyectos de guerra biológica y experimentación genética, y se les ha interrumpido la financiación.

AVANCES

Según filtraciones, el 89% de los países ya han alcanzado las métricas de cumplimiento del QFS, y se espera que el umbral final se alcance para el 15 de octubre de 2025. Todos los ciudadanos serán transferidos al QFS. Los ahorros personales se convertirán en activos con respaldo en oro y verificación cuántica. Se reajustarán los títulos de propiedad, los documentos de préstamos y las cuentas de inversión, mediante auditorías forenses cuánticas, garantizando así que no se produzca ninguna manipulación.

En respuesta al creciente malestar social y a la hiperinflación, Alemania congeló sus pensiones, mientras que el Tesoro del Reino Unido impuso límites a los retiros de emergencia para las cuentas de alto patrimonio. No son accidentes. Son los últimos espasmos de un sistema moribundo.

Se está transformando la Fed, el BCE y el Banco Mundial. Se han confiscado sus reservas de oro, no por rebeldes, sino por un grupo de trabajo liderado por la coalición, usando la computación cuántica para rastrear billones de dólares en transacciones ocultas. Mientras asisten a reuniones secretas en Suiza los líderes mundiales, para solicitar clemencia de la deuda, se activan discretamente los protocolos Gesara en todo el mundo.

Se han confiscado Varios bancos privados y se han puesto bajo control fiduciario como parte de los mandatos del cumplimiento de Gesara, que eliminan la usura, condonan la deuda ilegal y restauran la soberanía. Gesara es un plan de transición codificado que ejecuta actualmente la coalición en más de 130 países. Son responsables todas las naciones que se adhirieron a Gesara en secreto desde 2019 mediante el cumplimiento biométrico y las auditorías financieras bajo la supervisión del QFS.

GUERRA FINANCIERA

Los satélites Starlink, antes denominados «infraestructura de banda ancha», están ahora completamente equipados con nodos de comunicación cuántica que interactúan con la infraestructura del QFS en tiempo real. No se trata de acceso a internet. Se trata de una guerra financiera y de un control de la red monetaria mundial desde el espacio, que esté libre del sabotaje, de las puertas traseras del lado oscuro y de la manipulación de la élite. La red orbital de Starlink es ahora la línea principal de transferencia de datos para la liquidación del QFS, la carga de casos de tribunales y el registro biométrico de la población mundial en la nueva matrix financiera.

La Fuerza Espacial, que opera desde Cheyenne Mountain, posee ahora el sistema de cifrado de clave principal del QFS. Debe pasar por esta red toda operación financiera importante a nivel mundial, o será rechazada, marcada y registrada. Las interceptaciones de los sombreros blancos ya han bloqueado más de 430 transacciones de pago por asesinato, rastreadas hasta cuentas controladas por la élite en Mónaco, Singapur y Tel Aviv.

https://gazetteller.com/breaking-trump-launches-emergency-economic-restoration-plan-qfs-is-replacing-entire-central-bank-system-military-seizes-vatican-gold-gesara-goes-live-and-fed-imf-ecb-are-facing-im

FONDOS DE RESCATE

JFK Jr. propone que un futuro reinicio financiero mundial igualará todas las monedas nacionales y las respaldará en oro mediante certificados digitales de oro, cada uno asignado a kilos específicos de lingotes. Afirma que los valores monetarios se mantendrán estables entre sí, independientemente de las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Afirma además que aún no se ha activado por completo el QFS a la espera del reinicio y de otras condiciones no especificadas, y que no habrá fanfarria pública cuando se produzca la activación.

Predice que se volverán insolventes los bancos a medida que desaparezcan los ingresos por comisiones, y propone que estén financiados los centros de servicios financieros por ricos canjeadores de divisas quienes se harán cargo de muchas funciones bancarias sin motivos de lucro. Vincula estas ideas con los fondos de redención, incluidos los bonos Zim, y sugiere que los grandes tenedores financiarán nuevos proyectos de infraestructura de servicios y comunitarios.

DESPLOME

Se está desplomando el sistema financiero mundial, y lo está sustituyendo otro nuevo. El oro es ahora de nivel 1. El retorno de valor (RV) es real. Está en marcha Basilea 3. Está en línea el sistema de cumplimiento de normas QFS. Esto no es una teoría: es el gran reinicio, y está sucediendo ahora mismo según Medeea Greere.

Nos dijeron que todo estaba bien, que el oro estaba obsoleto, que el retorno del valor era un mito, que Basilea 3 era irrelevante y que el QFS era ciencia ficción. Mintieron. Más allá del alcance de los grandes medios de comunicación, está surgiendo un nuevo sistema mundial de las cenizas del antiguo. Un sistema construido no sobre promesas, sino sobre precisión, potencia y valor puro.

En este momento, mientras los bancos centrales imprimen billones y se asfixian las monedas fiduciarias, está sucediendo algo imparable: El oro está en alza, se están reajustando las divisas, se está reescribiendo la banca, y está entrando en funcionamiento el sistema financiero cuántico en la banca secundaria. Esto no es un rumor. No es una predicción. Es la revolución financiera que temían, y ya ha comenzado.

NUEVA MONEDA

La Iniciativa Humana Soberana (SHI) es una moneda respaldada por oro y vinculada al ADN dentro del QFS. Cada cuenta está vinculada a tu tarjeta de acceso cuántico y verificada mediante nodos cuánticos. No se puede piratear, alterar ni robar. Si estás autorizado, puedes activar y realizar transacciones. Si no, estás bloqueado permanentemente. Así es como se redistribuye la riqueza robada. Cualquiera que intente evadir el sistema, se arriesga a un bloqueo permanente. Quienes se activan correctamente ya están viendo el flujo de fondos.

El SHI ya tiene una circulación limitada en Tejas, Nevada, Arizona y Alaska, y su adopción temprana está a cargo de militares retirados de alto rango, beneficiarios de protección a denunciantes y operadores humanitarios de nivel 3. Su valoración no se determina por las bolsas, sino por las métricas de productos básicos y productividad en tiempo real del QFS. Esto marca el fin de la inflación artificial y el nacimiento de la transparencia del valor.

LLAVE DE AUDIO

Los sombreros blancos han revelado un gran avance: un tono de audio de siete segundos que desbloquea tu billetera SHI, si tu ADN está vinculado. Reprodúcelo y te verificará el QFS, liberando tu saldo respaldado en oro al instante. Los primeros usuarios confirman una activación casi instantánea. Ese tono no sólo abre las billeteras QFS, sino que también activa las vías neuronales, aumenta la concentración, agudiza las decisiones y prepara el cerebro para un pensamiento de nivel alto.

Según Ezra Cohen, está construida la red, está cerrada la jaula, y están esperando la señal. Esto no son comunicaciones; es una red espacial de guerra lanzada por la Agencia Espacial. Cientos de satélites forman una red en malla para apagones, selección de frecuencias, corte de comunicaciones e incluso coordinación de ataques con drones.

Simulacros de apagón.- Washington, Berlín, Chicago y Milán sufrieron apagones ‘casuales’. Son simulacros de sincronización electromagnética. Miden la velocidad del colapso: siete horas de oscuridad equivalen al caos urbano. Te están poniendo a prueba.

REGRESO DEL VALOR REAL

Durante décadas, el oro quedó relegado a un segundo plano debido a las monedas fiduciarias, la manipulación del mercado y las ilusiones de riqueza basadas en el papel. Pero esa era ha terminado. Los protocolos de Basilea 3 han reclasificado el oro físico como un activo de nivel 1, situándose al mismo nivel que el efectivo. Esto significa que los bancos mundiales reconocen ahora el oro como una reserva 100% fiable y de alta liquidez.

¿Por qué es importante esto? Porque, a diferencia de la moneda fiduciaria, el oro tiene un valor intrínseco. No se puede imprimir. No se infla. No se derrumba ante la corrupción. Los bancos y las instituciones centrales de todo el mundo se esfuerzan por reconstruir sus reservas de oro, no porque esté de moda, sino porque el nuevo sistema lo exige.

Este cambio coloca al oro legalmente como la base del próximo patrón monetario. El antiguo sistema se construyó sobre promesas vacías; éste se está reconstruyendo sobre un metal sólido e indestructible. El oro no va a volver; ya ha vuelto.

Durante años, la idea de una revaluación monetaria mundial (RV) se descartó como una conspiración. Ya no. A medida que reajustan sus monedas las naciones, calculando reservas tangibles como el oro, el petróleo, las tierras raras o la fortaleza agrícola, se vuelve insoslayable la brecha entre el dinero fiduciario falso y la riqueza real.

Se espera que se revalúen monedas como el dinar iraquí, el dong vietnamita y el dólar zimbabuense, que en su momento estuvieron muy infladas o devaluadas, con el fin de reflejar su verdadero respaldo en activos. Mientras tanto, las monedas occidentales, muy apalancadas, están empezando a sentir la presión contraria.

Esto no es sólo teoría. Las transacciones silenciosas, los movimientos de los fondos soberanos y los cambios de activos de los bancos centrales sugieren que ya están cayendo las fichas de dominó. El objetivo de la RV no es enriquecer a la gente de la noche a la mañana. Se trata de restaurar la equidad mundial. El campo de juego ha sido manipulado y la RV es el reajuste de la realidad.

SANEAMIENTO

Basilea 3 no es una sugerencia. Es un marco bancario mundial forzoso que obliga a las instituciones financieras a sanear sus finanzas. Lanzado oficialmente en enero de 2023, su propósito es acabar con la banca paralela, eliminar la manipulación de derivados y garantizar que los bancos mantengan activos reales y tangibles.

Una de sus armas clave es las normas de adecuación de capital, que ahora favorecen activos tangibles como el oro frente a la deuda tóxica en papel. Los bancos ya no se pueden esconder tras cortinas de humo. Están obligados a informar y mantener el valor real, o se enfrentan al colapso. También se está impulsando la estandarización internacional. Todos los bancos, todos los países, y todas las instituciones centrales se ven obligados a hablar el mismo lenguaje financiero: la verdad.

Basilea 3 es la arquitectura legal que fortalece el reajuste respaldado por oro. Así es como cae el imperio financiero en la sombra: no con un estallido, sino con un formulario de cumplimiento. El sistema financiero cuántico (QFS) es la pieza final del rompecabezas. Basado en un cifrado cuántico, libros contables respaldados por inteligencia artificial y liquidación instantánea, el QFS no es una solución para el antiguo sistema bancario, sino un sustituto. Permite transacciones financieras rastreables, a prueba de fraude y respaldadas por activos, en tiempo real.

Se está aplicando el QFS discretamente junto con Basilea 3. Los rumores sugieren que grandes bancos como JPMorgan ya están preparando la integración. Cada transacción bajo el QFS será instantánea, transparente, vinculada a activos reales sin deuda, e inmune a la manipulación o al robo No se trata sólo de dinero. Se trata de sanear la economía mundial.

El QFS eliminará la corrupción a nivel transaccional. No se puede falsificar el valor bajo vigilancia cuántica. La era del dinero sucio está llegando a su fin: bienvenidos a la luz. El oro aporta el valor real, la RV reajusta el valor de la moneda, Basilea 3 refuerza la integridad regulatoria, y el QFS construye la columna vertebral cuántica. No se trata de cuatro movimientos separados. Se trata de una transformación mundial coordinada. Juntos, forman la infraestructura del nuevo orden financiero mundial, no la versión distópica que imaginó Klaus Schwab, sino una versión construida sobre la honestidad, los activos y la responsabilidad.

https://amg-news.com/global-currency-reset-the-old-system-dies-here-gold-as-tier-1-rv-basel-iii-qfs-trigger-the-final-reset

NOTICIAS

.- Según , “hay muchos rumores de que este podría ser nuestro fin de semana, pero mis contactos en creen que será el fin de semana siguiente.”https://dinarchronicles.com/2025/09/18/end-of-september-coffee-with-markz-intel-stream-highlights-9-18-25/ Según Judy Byington , no se han establecido plazos para la activación del EBS. Ha habido muchas sospechas sobre los plazos. No hay nada definitivo al respecto. Nadie lo sabe, y está diseñado así por alguna razón. Sucederá cuando sea el momento . Cuando suceda esto, siga las instrucciones de EBS al pie de la letra.

, no se han establecido plazos para la activación del EBS. Ha habido muchas sospechas sobre los plazos. No hay nada definitivo al respecto. Nadie lo sabe, y está diseñado así por alguna razón. . Cuando suceda esto, siga las instrucciones de EBS al pie de la letra. Según Julian Assange , el reinicio financiero mundial equiparará todas las monedas nacionales y las respaldará con oro mediante certificados digitales, asignados a kilos específicos de lingotes. Se mantendrá estable entre sí el valor de las monedas, independientemente de las fluctuaciones en el precio de las materias primas.

, el reinicio financiero mundial equiparará todas las monedas nacionales y las respaldará con mediante certificados digitales, asignados a kilos específicos de lingotes. Se mantendrá estable entre sí el valor de las monedas, independientemente de las fluctuaciones en el precio de las materias primas. 209 países acordaron aplicar el programa de Gesara y el QFS.

Aún no se ha activado por completo el QFS, a la espera del reinicio y de otras condiciones sin identificar, y no habrá fanfarria pública cuando se produzca la activación .

. Los bancos se volverán insolventes a medida que desaparezcan los ingresos por comisiones.

Los ancianos chinos (que son chinos pero viven en Filipinas ) poseen enormes reservas de oro para respaldar las monedas mundiales.

(que son chinos pero viven en ) poseen enormes reservas de oro para respaldar las monedas mundiales. El QFS se conectará al final a una red galáctica amplia para permitir el comercio interplanetario.

El QFS es una tecnología guiada divinamente que conduce a una era dorada.

Se espera que el reinicio financiero mundial ponga fin al dinero fiduciario, a las comisiones bancarias y a la inflación.

