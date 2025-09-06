Siete estudiantes andaluces de FP integran el equipo español en el campeonato Euroskills de Dinamarca

La consejera María del Carmen Castillo ha destacado el nivel formativo y el talento de estos jóvenes andaluces que lograron la medalla de oro en el campeonato nacional SpainSkills 2024

Siete jóvenes andaluces de Formación Profesional representarán a España en EuroSkills 2025, el campeonato europeo de habilidades profesionales que se celebra en Herning (Dinamarca) del 9 al 14 de septiembre. Todos ellos lograron la medalla de oro en el campeonato nacional SpainSkills 2024, donde la delegación andaluza consiguió un total de once medallas, siete oros y cuatro platas, siendo la comunidad autónoma que más distinciones obtuvo.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha destacado el nivel formativo y el talento de los participantes que han escogido a la Formación Profesional como opción de futuro laboral y personal. Castillo ha indicado, además, que el éxito de los alumnos andaluces en competiciones y proyectos a nivel nacional e internacional es una prueba del alto nivel de estas enseñanzas en nuestra comunidad.

Los alumnos que participarán en las olimpiadas europeas son: Pablo Vázquez, del IES Al-Baytar (Benalmádena, Málaga), en la modalidad de Fontanería y Calefacción; Juan Gordillo, del CDP San Luis Rey (Palma del Río, Córdoba), en la especialidad de Control Industrial; Alfonso Calero, formado en el IES La Rosaleda (Málaga), que mostrará su destreza en Ebanistería; Arturo Maciá, del IES Virgen de las Nieves (Granada) por la modalidad de Carpintería; Antonio Gómez, del centro onubense IES Pintor Pedro Gómez, que competirá en las pruebas de Peluquería; Miguel Ángel Abril, del centro integrado Hurtado de Mendoza (Granada), en la especialidad de Servicio de Restaurante y Bar; y David Gallardo, del IES Politécnico Jesús Marín (Málaga), que competirá en Instalaciones Eléctricas, modalidad con la que ya cosechó una medalla de excelencia en el campeonato internacional WorldSkills, celebrado en 2024.

Los estudiantes han sido rigurosamente entrenados y preparados para las pruebas que afrontarán en Dinamarca, contando con el apoyo constante de sus tutores. Estos jóvenes destacan no solo por su excelencia técnica, sino también por su compromiso con la Formación Profesional como vía de desarrollo personal y profesional.

EuroSkills es un concurso europeo de habilidades profesionales para jóvenes menores de 25 años, estudiantes o recién titulados de Formación Profesional. Es el mayor evento de educación profesional y excelencia en habilidades de Europa. Este concurso se celebra con carácter bianual y tiene como principal objetivo promover la calidad y la excelencia en la Formación Profesional. En Dinamarca competirán alrededor de 600 jóvenes de 33 países europeos, que se disputarán medallas en 38 habilidades profesionales diferentes.