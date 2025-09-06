Cambios en 4 líneas de autobuses urbanos a la Universidad por obras en la ciudad

El transporte metropolitano hacia y desde el campus se refuerza este curso con nuevas líneas por la tarde con la zona de Levante y más servicios con el Poniente

El nuevo curso universitario 2025-2026 arranca oficialmente el próximo lunes, 8 de septiembre, y, con ello, las necesidades de transporte público con parada en el campus de La Cañada van a ver notablemente incrementada su demanda, especialmente en las horas punta de inicio y salida de las clases. Durante toda esta primera semana de septiembre, el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Almería, junto con el Consejo de Estudiantes, han mantenido reuniones de trabajo con los responsables de la gestión de los servicios de autobuses, tanto urbanos como del área metropolitana de la capital, para anticipar medidas que garanticen la mejor atención posible a la comunidad universitaria y a la sociedad almeriense en general.

En el caso de los autobuses urbanos que conectan distintos puntos de la capital almeriense con la Universidad, existen importantes cuestiones a tener en cuenta en el inicio de este curso. Así, cuatro de las seis líneas que cubren el servicio de transporte público con el campus experimentan cambios en sus itinerarios y/o en sus paradas, derivados de las obras que se están desarrollando en la ciudad. En concreto, las líneas afectadas por modificaciones sustanciales son la 4, 11, 12 y 18, con cambios que consisten en: tramos de itinerario provisional, paradas de nueva creación, paradas existentes que modifican ubicación y paradas fuera de servicio (se adjuntan mapas con los cambios). Por su parte, las líneas 15 y 19 no han sido modificadas ni en frecuencia ni en recorrido.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes recomiendan a las personas de la comunidad universitaria que se desplazan en autobús que tengan en cuenta esta circunstancia y acudan con margen de tiempo a las paradas. Por otra parte, desde el mismo lunes 8 se instalará en el pasillo central del campus, como todos los cursos, una caseta de Surbus, empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, para renovar tarjetas y solicitar información. Su horario de atención al público es de 9 a 14:30h.

En cuanto a los servicios de autobuses en el área metropolitana de la ciudad, tras un encuentro con los responsables del Consorcio Metropolitano de Transportes, se ha acordado un incremento sustancial de los servicios para la zona del levante, lo que incluye nuevas líneas por la tarde, de llegada y salida a la UAL, así como un refuerzo de las líneas que pasan por Aguadulce, incorporando un servicio adicional.

Todos los detalles relacionados con estos nuevos servicios de la zona metropolitana, que estarán operativos desde este próximo lunes, se puede consultar en la página web del Consorcio de Transportes.