Naturaleza, destreza y familia, hoy en los 25ª Juegos de Orientación celebrados en el Parque del Andarax

El club de montañismo Cóndor ha organizado este deporte, apoyado por el Ayuntamiento, con la participación de más de cien almerienses

Naturaleza, destreza y familia se han unido hoy en la edición número 25 de los Juegos de Orientación en la Feria de Almería, organizados por el Club de Montañismo Cóndor, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Almería. Más de 100 participantes se han sumado a esta actividad celebrada en el Parque del Andarax.

La prueba, ya consolidada como una cita tradicional en el programa deportivo de Feria, volvió a ser un punto de encuentro para familias, jóvenes y deportistas, que disfrutaron de una jornada marcada por el buen ambiente y el carácter lúdico-educativo de la orientación.

Los participantes, provistos de un mapa diseñado para la ocasión, recorrieron diferentes itinerarios localizando balizas estratégicamente situadas en el parque. La actividad se dividió en categorías adaptadas a todas las edades y niveles, lo que permitió la participación desde niños de corta edad hasta mayores experimentados.

En esta edición conmemorativa de las bodas de plata, se entregaron reconocimientos especiales a quienes han contribuido al desarrollo y continuidad de esta actividad durante sus 25 años de historia.

En concreto han participado 107 personas, con edades comprendidas de entre 7 hasta 71 años, contando con el apoyo de 10 monitores voluntarios y socios del Club, colaboraron en la logística, balizaje y atención a participantes.

El presidente del club Cóndor, Antonio Sánchez, afirma que “estamos muy orgullosos de haber alcanzado 25 ediciones de unos Juegos que representan deporte, convivencia y valores. La respuesta de la ciudadanía demuestra que esta actividad tiene mucho futuro”.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha visitado este deporte y ha destacado que “los juegos de orientación se enmarcan en la línea que queremos potenciar de la actividad física que se desarrolla en la naturaleza, en este caso en el espléndido Parque del Andarax. Felicidades al club Cóndor por su excelente labor a lo largo de estos años”.