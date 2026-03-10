Su Majestad la Reina visita la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en El Ejido

Su Majestad la Reina Doña Letizia ha visitado este mediodía la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en El Ejido (Almería) con motivo del 50 aniversario de la puesta en marcha por parte de la cooperativa de crédito de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, que se ha convertido en referente del sector.

La Reina ha conocido de primera mano la labor desarrollada en innovación, generación y transferencia de conocimiento al sector agroalimentario almeriense y español, a través del recorrido por las instalaciones, junto al presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; miembros del Consejo Rector de Cajamar; el presidente de la Fundación Grupo Cajamar y director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García Torrente; el director de la Estación Experimental, Ramón Gil, así como directivos, autoridades y profesionales de la Estación.

Durante la misma, investigadores de la Estación han compartido con Doña Letizia algunos de los trabajos e investigaciones nacionales e internacionales que se están realizando para que los cultivos sean más eficientes y sostenibles, contribuyendo, de esta forma, en el reto de alimentar a más de 9.000 millones de personas en 2050 con una alimentación más saludable y de mejor calidad.

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha sido el encargado de recibir a la Reina a su llegada y durante una breve intervención ha recordado los inicios de la Estación Experimental, “fruto de unos pioneros que tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de Almería y, con ella, la de muchas familias españolas”.

Ha rememorado cómo en aquella época los agricultores “no tenían fondos ni garantías para acometer las inversiones. No contaban tampoco con tecnologías adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la zona, ni el conocimiento suficiente para poder utilizarlas”. Y cómo, en 1975, con los primeros beneficios significativos que obtuvo la entonces Caja Rural de Almería, hoy Cajamar, su Consejo Rector decidió emplearlos en la creación de una Estación Experimental. Lo que se pretendía, se logró y, hoy en día, se sigue con esa misma filosofía, “seleccionar las tecnologías más adaptadas, formar a los agricultores en su manejo y conceder los préstamos necesarios para su implantación”. En definitiva, comenzar esa labor de generación y transferencia del conocimiento desinteresada para que, como decía el fundador de Cajamar, Juan del Águila, “nos equivoquemos nosotros y no se equivoquen ellos”, en referencia a la labor de investigación y aplicación de nuevas técnicas agronómicas.

En pocos años, Almería fue transformando su modelo productivo, multiplicó por cinco su producción y las exportaciones por 35. Baamonde ha señalado que esta tierra yerma de los años 60 se ha convertido hoy en “la huerta de Europa, que muchos califican como el milagro de Almería. Pero que no fue un milagro, fue el fruto de la visión, de un esfuerzo colectivo sostenido durante décadas y de una institución que entendió que su función no debía limitarse a dar crédito, sino a ayudar a construir un futuro mejor”.

Por último, el presidente de Cajamar ha asegurado que 50 años después “esa filosofía —humilde, generosa, profundamente cooperativa— es la que late aún en esta Estación y sigue siendo su misión: generar y transferir conocimiento, creando y compartiendo valor de forma equitativa y sostenible”. Baamonde ha finalizado agradeciendo a Doña Letizia su presencia no solo por el reconocimiento que supone al trabajo realizado, “sino por ser el mejor estímulo para seguir impulsando, con más fuerza y con más medios, el espíritu que nació aquí hace 50 años, un espíritu innovador, de superación y de cooperación, para seguir siendo un instrumento al servicio del agricultor, de la comunidad que nos alimenta y del conjunto de la sociedad”.

A continuación, se ha proyectado un vídeo resumen de la historia y avances de la Estación Experimental y de ese germen del Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, que en la actualidad cuenta con dos centros experimentales, ubicados en Almería y Valencia, la comunidad digital Plataforma Tierra, la aceleradora de empresas de base tecnológica Cajamar Innova, la Escuela de Formación Agroalimentaria Cajamar y el Servicio de Estudios y Publicaciones.

Seguidamente ha tomado la palabra el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, Roberto García Torrente, que ha repasado los hitos históricos del modelo hortícola de Almería y las aportaciones de la Estación Experimental a la continua incorporación de innovaciones y tecnologías de vanguardia a los invernaderos de la provincia.

García Torrente ha indicado: “Uno de los logros más relevantes de nuestro trabajo ha sido impulsar entre los agricultores una cultura abierta hacia la innovación. Lo fundamental es que puedan asimilar y adoptar esas nuevas tecnologías, contando además con las herramientas necesarias para identificar cuándo pueden resultarles realmente útiles. Asimismo, hemos permitido que los pequeños y medianos agricultores accedan a las mismas tecnologías que utilizan las grandes empresas, favoreciendo su implantación de forma ágil y generalizada. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos mantenido siempre como objetivo avanzar hacia una producción de alimentos cada vez más eficiente y sostenible, al mismo tiempo que contribuíamos a mejorar la rentabilidad de los agricultores. Entre las principales líneas de trabajo que se han desarrollado en la Estación cabe resaltar la mejora de la estructura de invernaderos, la optimización de los sistemas de riego y fertilización, la economía circular para el aprovechamiento de los subproductos, el control integrado de plagas y la regeneración de suelos gracias al empleo de microorganismos”.

Recorrido por las instalaciones de la Estación

Tras esta reunión, ha comenzado la visita a las instalaciones de la Estación con una primera parada en el laboratorio de biotecnología, equipado con todas las herramientas necesarias para ofrecer los mejores servicios especializados en desarrollo de bioproductos, análisis de biomasa, aguas y suelos, tecnología de alimentos y bioeconomía circular. Un espacio desde el que los especialistas de la Estación Experimental aportan su experiencia y capacidad en proyectos de investigación aplicada, en colaboración con empresas, centros tecnológicos y universidades de todo el mundo, para contribuir así al desarrollo de una agricultura más eficiente, sostenible y rentable.

La investigadora Alicia González ha compartido la importancia que tienen el uso de bioestimulantes y bioproductos, así como la relevancia del aprovechamiento de restos vegetales para contribuir a la economía circular, mientras que el investigador Miguel Ángel Domene ha comentado los numerosos proyectos en los que la Estación ha participado ligados a la alimentación saludable, dando respuesta a las necesidades de los consumidores.

De ahí, se ha iniciado el recorrido por cuatro invernaderos, donde Ramón Gil, director de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, ha relatado la evolución de las estructuras de invernadero, mejorando su diseño y optimizando las condiciones de ventilación natural con muy bajo consumo energético.

En el primer invernadero, los investigadores Miguel Ángel Domene, Corpus Pérez y Juan José Magán han dado a conocer en un cultivo de tomates la importancia del manejo saludable del suelo, el interés del control biológico de las plagas y enfermedades, así como el uso eficiente de agua y fertilizantes y la robotización en invernaderos. En el siguiente, el investigador David Meca ha explicado, en un plantío de diferentes hortalizas, la mejora de las condiciones ambientales para optimizar el desarrollo de los cultivos.

A continuación, se ha entrado en un invernadero fabricado en fibra de vidrio, donde se han detallado las innovaciones en la optimización de estructuras de invernadero, así como la importancia de las técnicas de manejo ecológico. Y, por último, los profesionales de la Estación han explicado la importancia del enarenado como sistema de cultivo —en este caso de berenjenas—, el uso de trampas digitales para el control biológico de plagas y enfermedades y la digitalización de datos a través de herramientas puestas a disposición de los agricultores en Plataforma Tierra.

Su Majestad la Reina también ha tenido oportunidad de reunirse con algunos de los beneficiarios de los proyectos de capacitación laboral de la Fundación Almería Tierra Abierta, así como de escuelas agrarias de la provincia, algunos de los cuales realizan su formación práctica en la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’.

Las autoridades presentes durante la visita han sido la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el subdelegado del Gobierno en Almería, Jose María Martín; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

Referencia nacional e internacional

La Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ se ha consolidado como un centro tecnológico de alcance nacional e internacional, especialmente en horticultura de invernadero en climas cálidos, destacado por el carácter aplicado de sus proyectos y por su intensa labor de transferencia y demostración práctica.

Desde su creación en 1975, ha sido un símbolo del compromiso de la cooperativa con el desarrollo del sector agroalimentario, convirtiéndose en un referente para agricultores, técnicos e investigadores que cada año acuden a conocer sus ensayos. Nacida como el primer espacio privado de experimentación agronómica de la provincia, dio respuesta al auge de la agricultura de invernadero y a la necesidad de un asesoramiento especializado para un modelo productivo en plena transformación.

Durante sus primeras décadas, centró su actividad en mejorar el riego, optimizar el diseño de invernaderos, perfeccionar el manejo de cultivos, reforzar la sanidad vegetal y promover nuevas variedades. Con la expansión de Cajamar y la consolidación del modelo productivo almeriense, incorporó nuevas líneas de trabajo ligadas a tecnologías de producción, control integrado de plagas, bioproductos y generación de valor añadido.

Desde 2012, con la integración del Centro de Experiencias de Paiporta en el Ecosistema de Innovación de Cajamar, ambas instalaciones trabajan de forma coordinada para avanzar en tecnologías aplicadas a la horticultura intensiva que mejoren la eficiencia y productividad, abriendo camino a la biotecnología, la bioeconomía circular, la alimentación y salud, la agricultura regenerativa, el control biológico y la digitalización.

Visita de su Majestad la Reina Doña Letizia a la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas