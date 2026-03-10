Juan Manuel Moreno Bonilla inaugurará el European Hydrogen Energy Conference en Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, inaugurará el European Hydrogen Energy Conference 2026 (EHEC), el próximo miércoles, 11 de marzo (09:00h), en el Palacio de Congresos y Exposiciones – Fibes de Sevilla.

Le acompañarán Maarten Wetselaar, CEO de Moeve; Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; y Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2).

EHEC 2026 situará durante tres días a Sevilla en el centro del debate europeo sobre el hidrógeno, en un momento decisivo para el despliegue de proyectos en toda la cadena de valor. El congreso reunirá a cerca de 2.000 asistentes de más de 45 países, más de 100 empresas, representantes de administraciones públicas y comunidad científica.