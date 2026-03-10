Inicio / Andalucía / Juan Manuel Moreno Bonilla inaugurará el European Hydrogen Energy Conference en Sevilla

Juan Manuel Moreno Bonilla inaugurará el European Hydrogen Energy Conference en Sevilla

marzo 10, 2026 5:42 pm

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, inaugurará el European Hydrogen Energy Conference 2026 (EHEC), el próximo miércoles11 de marzo (09:00h), en el Palacio de Congresos y Exposiciones – Fibes de Sevilla.

Le acompañarán Maarten Wetselaar, CEO de Moeve; Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; y Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2).

EHEC 2026 situará durante tres días a Sevilla en el centro del debate europeo sobre el hidrógeno, en un momento decisivo para el despliegue de proyectos en toda la cadena de valor. El congreso reunirá a cerca de 2.000 asistentes de más de 45 países, más de 100 empresas, representantes de administraciones públicas y comunidad científica.

GabinetedePrensa

