Tiempos emocionantes

Miski Liu Suria, lun 29 sep 25 (Bahía del Palmer, Portus Magnus).- En estos tiempos tan intensos del despertar colectivo, se están produciendo muchos cambios inesperados a un ritmo sin precedentes. El cambio en la conciencia humana ha sido repentino para muchos individuos, y ha sido abrumador para otros. Tras atravesar la temporada de eclipses, que trajo transformación y nuevos comienzos, estamos entrando en una nueva fase profunda de la existencia, según Alto Consejo de Sirio a través de Chellea Wilder.

Durante este periodo de transición, debe aflorar la frecuencia de la Verdad para que surjan nuevas perspectivas. Ésta es una experiencia que muchos comienzan a sentir en su ser. La energía que nos rodea está facilitando una transformación espiritual profunda, que nos impulsa a confrontar viejas creencias que ya no contribuyen a nuestro bien mayor. A medida que recorremos este camino, la reflexión interna se convierte en una herramienta poderosa que fortalece la conciencia y la eleva hacia perspectivas más elevadas.

OCTUBRE

Octubre de 2025 es un mes decisivo donde los misioneros de la luz abandonan el espacio intermedio a medida que se aleja la antigua línea de tiempo, según Kerry K. Se aleja cada vez más la línea de tiempo inferior, mientras que se fortalece y consolida la línea de tiempo superior. Muchos portadores de la luz, que pasaron septiembre en un espacio intermedio, regresan ahora a la línea de tiempo superior, más fuertes, más claros, menos arrepentidos y más expresivos. Se están fortaleciendo las semillas estelares y llegan los milagros, pero no se interponen en el camino.

Octubre de 2025 es un mes de consolidación energética, claridad, purificación y avance para quienes vibran en la nueva realidad, con un llamado a soltar el miedo y la culpa, y a vivir plenamente en la frecuencia del amor y la luz. Octubre se califica como un mes de gran avance y transformación energética, un punto de inflexión crucial en el proceso de despertar y de ascensión espiritual. Se caracteriza por la consolidación y el fortalecimiento de la línea temporal superior o realidad vibratoria elevada, mientras se aleja y se desvanece la vieja realidad.

Será un tiempo de claridad, mayor presencia, y liberación de viejos patrones de disculpas y dudas, donde regresan fortalecidos los portadores de la luz, y con su voz más activa. Octubre traerá milagros energéticos, una ola de purificación profunda y la activación de la conciencia crística, invitando a vivir desde el ser y no desde la mente.

También es un mes para tomar conciencia sobre dónde se focaliza la energía y evitar quedar atrapado en influencias bajas o confusas. En suma, octubre se siente como un mes de oportunidad para arraigar una frecuencia más alta, para avanzar con valentía en el camino espiritual y para servir como puente hacia una nueva realidad más luminosa y solidaria.

Este mes será un punto de inflexión importante en el proceso de ascensión y cambio vibratorio. Se está alejando la línea temporal inferior o vieja realidad, mientras se fortalece la línea temporal superior o nueva realidad. Muchos portadores de la luz que estuvieron en un espacio intermedio durante septiembre están regresando ahora a esta nueva línea temporal, más fuertes, claros y con mayor presencia.

En este proceso, Kerry K menciona que puede ser confusa, soñadora y emocional la experiencia del periodo de transición intermedio, con un despertar de la conciencia crística y con activaciones espirituales significativas. Habla de milagros como la activación y la recepción de la conciencia, y una oleada de limpieza y purificación energética en octubre.

También destaca la importancia de desapegarse del pensamiento excesivo, de vivir desde el ser más que desde la mente, y de mantener prácticas que anclen esa luz y vibración elevada. Es decir que los misioneros de la luz deben dejar de pedir disculpas por su despertar y ser más firmes, claros y usar su voz.

Finalmente, explica que la separación entre las dos líneas temporales implica que personas cercanas pueden estar en frecuencias muy distintas, generando un distanciamiento natural. Sean conscientes de dónde ponen la atención y alimenten la vibración alta, evitando quedar atrapados por la baja frecuencia que queda atrás.

NOTICIAS DEL RESETEO

A partir del 25 de septiembre de 2025, avanzará más rápido la aplicación del sistema financiero cuántico (QFS) de lo que puede manejar la vieja guardia.

Con la aplicación de Gesara, se están volviendo realidad lentamente la condonación de la deuda, la redistribución de activos y el desmontaje de los sistemas bancarios centralizados.

Todas las notificaciones para fijar citas se enviarán al mismo tiempo a todo el mundo y se realizarán a través de un número mundial conectado a un sitio web seguro.

La máxima prioridad para las citas de las camas médicas serán aquellas personas que se encuentren en una condición crítica o muy urgente.

La segunda prioridad para las citas son aquellos que tienen proyectos humanitarios.

Operación Lázaro: acceso prioritario. Los centros QRHS utilizan mapeo por resonancia biométrica para dar prioridad a quienes ya están activos en el campo. Si su frecuencia está alineada, se le dará un acceso prioritario. De lo contrario, no se registrará, no porque esté bloqueado, sino porque no se puede leer su señal.

Ésta es la fase final. Ninguna cadena te avisará. Ningún presentador te lo dirá. Debes salir de su sistema y activarte.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/27/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-27-2025/

OPINIONES

Según Kabamur, nadie se está preparando para darnos un reinicio financiero, camas médicas, energía libre, tecnología antigravedad, o revelar arrestos públicos masivos de la camarilla. La ascensión no es un rescate; es una graduación merecida en la escuela de la dualidad. Todo lo demás se recibirá y se revelará después de que suceda. Cuando suceda eso, estaremos separados de las fuerzas oscuras, tendremos superpoderes, conoceremos a nuestra familia del alma y nos convertiremos en una civilización galáctica poderosa.

Ismael Pérez expone una reunión histórica y urgente convocada para el 30 de septiembre de 2025 por líderes militares de varios países, no enfocada a un conflicto bélico sino a un fenómeno ovni sin precedentes. El encuentro militar de alto nivel busca preparar al mundo para la divulgación oficial que reconocerá la presencia de inteligencias externas y la conexión cósmica de la humanidad. Revela que la activación espiritual y genética de las semillas estelares será la vía para el contacto inicial y la integración en la comunidad galáctica, y advierte que sólo ocurriría una intervención física directa para evitar un conflicto nuclear global. Este evento se considera un momento clave en la historia humana que podría abrir una nueva era cósmica de conciencia y colaboración interespacial.

Está amaneciendo una nueva forma de vivir sin jerarquía ni coerción, centrada sólo en el amor del Creador Único Infinito según Raanra. Estamos cansados de la idea de que necesitamos organizaciones autoritarias jerárquicas. Anhelamos liberarnos de la coacción, la tiranía, la falta de comprensión y las órdenes no deseadas o imprácticas. Hay una alternativa a la coacción, la tiranía y la exigencia de cumplimiento ciego por parte de las organizaciones autoritarias. Poner en tu centro no a un tirano, sino a la voluntad del Creador Único Infinito, para el mayor bien de todos, según los guías de luz del servicio radiante al Uno.

ECONOMÍA

El viernes 26 de septiembre de 2025, el Banco Central de Irak publicó el nuevo tipo de cambio del dinar iraquí en su Boletín Oficial, legalizándolo y reconociéndolo en el sistema monetario internacional. Inmediatamente después comenzó a cotizar al alza en la pantalla principal del Forex.

El viernes 26 de septiembre de 2025, el FMI autorizó a Vietnam a revaluar su dong. Éste se revaluó y comenzó a cotizar al alza en el mercado Forex.

Los bancos están intentando atraer a ciertos clientes con un alto volumen de operaciones para que puedan cobrar sus dinares y dongs respaldados por oro y activos. No han informado a los cajeros locales sobre esto, por lo que llamar a un banco no confirmará la información.

Estos acontecimientos marcan una revaluación de ambas monedas, y confirman su integración en el mercado internacional de divisas. Personas y entidades con grandes volúmenes de dinares y dongs respaldados por oro pueden acceder a condiciones preferenciales en determinadas instituciones, pero la información no está disponible para atención local o consultas telefónicas convencionales.

pueden acceder a condiciones preferenciales en determinadas instituciones, pero la información no está disponible para atención local o consultas telefónicas convencionales. El plan negativo de reinicio de Davos: Los mundialistas ven el colapso como una herramienta. De las cenizas, quieren impulsar una renta básica universal vinculada a la identificación digital y a la moneda programable. En este futuro distópico, estaría controlada tu billetera y te bloquearían los fondos si hablaras con demasiada libertad.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/27/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-27-2025/

PLANES

Nuestras cuentas bancarias, de ahorro y de jubilación están a salvo. Lo único que no se refleja son las inversiones y las acciones en la bolsa de valores. Todo eso se ha ido según Paul White Gold Eagle. Comienza todo lo nuevo y habrá un sistema de transmisión de emergencia circulando globalmente, donde mostrarán documentales de todo lo que ha sucedido para despertar a las masas.

Para hacer eso, habrá un mensaje en EBS diciendo que en las próximas cinco horas, todos deberían estar en casa y comenzaría un bloqueo mundial repentino durante 10 ó 12 días. Ese bloqueo se transmitiría en todas las emisoras y se proyectarían documentales para que puedan ver todo lo que ha sucedido.

Ahora estamos en la recta final donde se espera un desplome de la bolsa. Todas las cuentas bancarias personales se reflejan en su cuenta financiera cuántica, por lo que no tenemos nada de qué preocuparnos. Lo único que no se refleja son las inversiones y las acciones en la Bolsa de Valores. Así que están seguras nuestras cuentas bancarias, cuentas de ahorro y cuentas de jubilación. Ésta es una gran noticia y nos esperan tiempos emocionantes.

Se confiscaron los activos de unos 75 bancos con cuentas de la camarilla. Dichos activos fueron transferidos a cuentas financieras cuánticas para ser devueltos a la gente. Además, todos los fondos fiduciarios se transfirieron a la cuenta QFS. Con el tiempo, dejará de ser un problema el dinero porque todos tendrán lo suficiente para vivir una vida plena. Así que trate de progresar en lugar de quedarse estancado durante tanto tiempo.

También confirmaron que se han intervenido todos los bancos centrales, e ingresados en el sistema QFS, por lo que todos están en el estándar ISO 20022. Esto es blockchain y no puede suceder nada fraudulento porque todo es rastreable y está registrado en un ordenador cuántico de otro mundo. Pueden ver a dónde va todo el dinero que se envía, y esto detiene la corrupción de raíz.

What they are basically saying is that NESARA will be announced to the world, which will show that EVERYTHING NEW is beginning.



Then after that, there will be an emergency broadcast system circulating globally, where they will literally be showing documentaries of everything… — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) September 27, 2025

POLÍTICA

Según el Sheriff Richard Mack, ha terminado el gobierno mundial único, y estamos volviendo a la Constitución.

Un legislador presentó un proyecto de ley que permite a los ciudadanos demandar a los funcionarios del gobierno que violen su libertad de expresión.

"Terminé siete guerras y ni siquiera recibí una llamada de la ONU. Estas son las dos cosas que recibí de la ONU: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso" dijo el presidente Trump.

. También anunció un plan para eliminar el impuesto federal sobre la renta y restaurar la prosperidad anterior a 1913. Esto no es una propuesta. Es una declaración de guerra contra un sistema fallido, que ha desangrado al trabajador durante más de un siglo.https://amg-news.com/1913-exposed-trump-strikes-final-blow-to-the-irs-tariffs-in-income-tax-out-president-trump-announces-plan-to-erase-federal-income-tax-and-restore-pre-1913-american-prosperity-through-tar/

El presidente sabe que debe limpiar la casa para liberarse y demostrar quién tiene autoridad para aprobar leyes importantes. Esa siempre fue la prioridad. Todo saldrá a la luz, y cualquiera que piense que el presidente no tiene el control se engaña a sí mismo. Además, está protegido, con cero riesgo de impeachment.https://x.com/bendleruschka/status/1971615422463234107

Un exfuncionario de Bush afirma que EEUU gastó 21 billones de dólares en construir una ciudad subterránea secreta para que sobreviva al fin del mundo la élite, los ricos y los ‘elegidos’. No confían en el pueblo, pero sí confían en el dinero de sus impuestos para comprar su búnker de supervivencia.https://x.com/FlagAndFire/status/1971000638327668897

Después de 700 años, los Caballeros Templarios regresan al Vaticano. Con sus cruces rojas, reliquias y estandartes, los Templarios han sido recibidos y reconocidos por la Iglesia nuevamente este mes en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

