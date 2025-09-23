TIF GRANADA registra una alta participación en las funciones escolares

Abierto el plazo de registro de solicitudes escolares, el Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia, ha registrado hasta la fecha más de 2.000 solicitudes para su décima edición, más del 50% que el año pasado en las mismas fechas.

TIF GRANADA, el Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia, que abre el otoño en la ciudad y que toma vida con cinco importantes vértices vinculados como son : Tif Escuela, Tif Familia, Tif Educa, Tif Conecta y Tif Acerca patrocinado por Caja Rural de Granada, este año suma como novedad otra gran vértice como es Tif Integra, patrocinado por Fundación La Caixa.



El espacio de participación para el programa escolar ya ha abierto su plazo y en tan solo unos días ha superado en un 50% el número de inscripciones de la edición pasada llegando a más de 2.000 a fecha de hoy. Es una programación escolar diversa y de calidad que inspira, educa y despierta la imaginación de la infancia y la juventud.



“Clic, clac, mú” de Titiriguiri, “Quelonia y el mar” de Teatro Gorakada, “Malena Ballena” de Titiritrán Teatro, “BoBo” de Periferia Teatro, “En un rincón del mundo” de Lasal Teatro, “La Mona Simona” de La Sonrisa del Lagarto y “El Celoso, de Miguel de Cervantes” de Factoría Teatro son los reconocidos espectáculos que a partir del 30 de octubre disfrutarán los alumnos y alumnas a partir de los 3 años.



Muy pronto se presentará el programa completo que finaliza el 7 de diciembre.



Granada, ciudad referente en la creación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, se convierte con TIF Granada en un punto de encuentro clave nacional e internacional. La Asociación TIF Granada, junto a la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, la Universidad de Granada (Facultad de Ciencias de la Educación, Vicedecanato de Extensión y Departamentos), la Fundación Caja Rural Granada y la Fundación “la Caixa”, ofrecen una programación dirigida a la Infancia y la Familia que se desarrollará en diferentes espacios escénicos de la ciudad desde el 30 de octubre al 7 de diciembre de 2025 en su 10º edición.



TIF Granada Festival, con espectáculos de calidad, seleccionados por su valor pedagógico e interpretados por compañías andaluzas e invitados nacionales, varios de ellos reconocidos con Premios FETEN, Nacionales de Artes Escénicas y MAX.



Participan compañías de Castilla-La Mancha (Ultramarinos de Lucas), Castilla y León (Baychimo Teatro, Arawake, Teloncillo Teatro), Cataluña (Xirriquiteula Teatre), Euskadi (Teatro Gorakada), Madrid (Factoría Teatro, Titiriguiri, String Theater), Asturias (La sonrisa del lagarto), Murcia (Periferia Teatro), además de las andaluzas Anabel Veloso, Claroscuro Teatro, Desguace Teatro, LaSal Teatro, Lapso Producciones, Compañía Ana Santacruz, Sonhadas, Títeres Caracartón, Titiritrán Teatro y los cubanos Dúo Karma.



Las VIII Jornadas Internacionales de Artes Escénicas y Educación contarán con Jordi Nomen, Xuxo Ruiz, Juan Mata y Andrea Villarrubia.



TIFGRANADA está organizado por el Ayuntamiento de Granada, y la Asociación EnCompañía, con la colaboración de el Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, la Fundación Caja Rural Granada, Fundación La Caixa, TeVeo, Centro Federico Garcia Lorca y Circuito ASSITEJ. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.www.tifgranada.com