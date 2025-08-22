Miski Liu Suria

La paz no se puede mantener por la fuerza sinopor la comprensión, dijo Albert Einstein.

¿Qué está cambiando?

Reforma fiscal integral

Todo se hace en silencio

Ya ha comenzado el sigilo

Los medios guardan silencio

Órdenes ejecutivas clasificadas

Los bancos se están preparando

No se anuncia en ruedas de prensa

Los héroes se convertirán en villanos

La IA acelera el colapso institucional

Los medios nunca fueron sólo noticias

Se derrumba la narrativa en tiempo real

La coalición de Sombreros Blancos es mundial

Estamos viviendo el año del fuego y el año del diluvio

¿Qué está cambiando? Se está desmontando en silencio el impuesto sobre la renta en EEUU, y se han cerrado decenas de oficinas del Servicio de Impuestos Internos IRS, se están eliminando silenciosamente las cuentas de préstamos estudiantiles y las deudas tributarias federales a través de correcciones internas en los libros contables, ya está activa la infraestructura de respaldo de oro y la conciliación internacional del oro se está produciendo entre bambalinas a través del QFS.

Están activos los nodos del QFS, transmitiendo transacciones que no puede detener ningún banco central. Lo que se ridiculizó como conspiración, es ahora una realidad impuesta. La prueba es el silencio de los grandes medios de comunicación, porque ya no pueden manipular lo que no controlan.

La moneda está en una transición silenciosa hacia un dólar respaldado por activos emitido por el Tesoro. Los bancos se están preparando y los medios guardan silencio como siempre. Nada de esto estaba diseñado para hacerse público hasta que fuera seguro. Ese momento se acerca.

Durante años, el programa de Gesara fue objeto de burla y represión. Ahora se está aplicando estratégicamente. No se anuncia en ruedas de prensa, sino mediante órdenes ejecutivas clasificadas, canales de banca privada e infraestructura militar. Todo se hace en silencio, sigilo y secreto, excepto algunas filtraciones que publico.

La inteligencia artificial acelera el colapso institucional del cuarto giro según Bryan Lutz.- La IA está exponiendo errores, acelerando el colapso de instituciones, y está dando forma a lo que viene después. El cuarto giro es una crisis, una era decisiva de agitación secular, cuando el régimen de valores impulsa la sustitución del viejo orden por uno nuevo.

https://www.theburningplatform.com/2025/08/19/ai-is-accelerating-the-fourth-turnings-institutional-meltdown

PRIMERA FASE

Según Ethan White de Gazetteller, se lanzaría la primera fase del programa de Gesara de 150 billones de dólares el día 1 de septiembre, y el lado oscuro ha entrado en pánico ante la posible devolución de la riqueza robada a la élite. Si es cierto este anuncio, significaría la desaparición del impuesto sobre la renta, de la Fed, de la guerra y de la deuda, pero hace falta ver para creer.

La cuenta regresiva está activa a partir del 20 de agosto de 2025. El 1 de septiembre, comenzaría una operación financiera de 150 billones de dólares diseñada para desmontar el control económico de la élite mundial y devolver la riqueza robada a sus legítimos dueños: el pueblo.

El presidente Trump habría dado luz verde a la Directiva de Dotaciones Nacionales, un cambio estratégico que busca liberar los activos minerales enterrados bajo tierras federales durante décadas. Se mantuvieron ocultos estos recursos, por un valor de más de 150 billones de dólares, a causa de regulaciones mundialistas diseñadas para mantener a la población en la dependencia.

Durante años, instituciones como la ONU, el Foro de Davos y el Banco Mundial utilizaron supuestas políticas ambientales para bloquear el acceso a lo que pertenece a los ciudadanos. No se trata sólo de minerales, se trata de energía. Y detrás de esta operación se encuentra el programa de Gesara: la estructura legal que permite los pagos de restitución, la aplicación del QFS y el regreso a una moneda respaldada por oro.

Más de 250 millones de acres de tierras federales, la mayoría en los estados del oeste, se asientan sobre enormes reservas sin explotar de oro, plata, cobre, uranio, litio y tierras raras. Recursos con un valor superior al PIB de todos los países del planeta. Esta tierra no quedó vacía por casualidad. Estaba sellada por décadas de leyes escritas por gente que trabajaba para instituciones. Estos eran bloqueos financieros.

Nos dijeron que invirtiéramos en acciones tecnológicas mientras ellos se quedaban con el polvo de oro. Nos dijeron que nos volviéramos ecológicos mientras ellos volaban a Davos en jets privados y compraban minas de litio en el extranjero. Ese juego se acabó.

ALARMA

Los líderes del Foro de Davos se reunieron en secreto en Ginebra el fin de semana pasado. Más de trescientos aviones privados aterrizaron en un lapso de 36 horas para bloquear la liberación de minerales. El FMI emitió un boletín de emergencia, advirtiendo de una inestabilidad ‘catastrófica’ si EEUU activa el respaldo de su moneda con minerales y activos. La élite está en pánico porque la guerra permanente significaba control permanente.

China se está deshaciendo de los bonos del Tesoro, no por fortaleza, sino por desesperación. Su banco central se apresura a sustituir el dólar, con el apalancamiento del yuan digital, pero ya es demasiado tarde. Se avecina una reforma fiscal integral. Préstamos sin intereses, porque la infraestructura basada en subvenciones y las evaluaciones basadas en activos están sustituyendo al antiguo modelo de calificación crediticia.

Nos dijeron que era natural la escasez, que era culpa nuestra la deuda, que no había suficiente para todos, que era egoísta la prosperidad, y que se necesitaba gestionar a la clase media. Pero la tierra siempre fue nuestra, la riqueza siempre fue nuestra, el futuro siempre fue nuestro. Lo que está ocurriendo ahora es justicia silenciosa, metódica e imparable. El 1 de septiembre marca el comienzo, y nadie puede detener lo que viene.

https://gazetteller.com/breaking-intel-drop-trump-to-launch-150-trillion-gesara-operation-on-september-1st-deep-state-in-panic-as-stolen-elite-wealth-will-be-returned-to-the-people-in-the-greatest-wealth-transfer

EXPOSICIÓN

Según Barron Trump, ha cambiado la situación. Está saliendo a la luz el gobierno en la sombra que se ocultó tras bastidores durante décadas. Se extiende el pánico entre la élite a medida que comienza a actuar la justicia finalmente. La coalición de sombreros blancos es mundial. El mensaje es simple: estamos listos para procesar.

Lo que viene a continuación no son sólo arrestos, sino también exposición. Se revelarán los testimonios y archivos de los tribunales. Plataformas como Rumble, Telegram y X ya se están preparando para la publicación de documentos y vídeos. No se trata de reformas. Se trata de supervivencia.

Ésta es la fase final del fracaso de un plan mundialista para destruir la soberanía nacional y sustituirla por la ONU. Se están redirigiendo los canales de financiación del QFS para eludir a las agencias corruptas. Toda cadena de suministro, todo despliegue, toda instalación funciona ahora con logística verificada por blockchain y acceso biométrico, eliminando la infiltración y el fraude.

LA GRAN REVELACIÓN

Durante generaciones, escribieron tu historia. No con honestidad, sino con tinta comprada por imperios. Cada guerra, recontada como ‘necesaria’, cada líder, pintado como ‘elegido’, cada cadena, disfrazada de ‘progreso’. Pero arde el papel y se abrieron las bóvedas en Ginebra, Langley y Londres, y pasó de estar sellado a estar protegido. No fue pirateado y no fue robado, sino liberado, por diseño. Lo que se ocultaba tras códigos de autorización y sellos clasificados late ahora en la red cuántica. Ya no está en sus archivos. Ahora está en los nuestros.

Se han revelado telegramas que prueban que planearon sus guerras con años de antelación, no para defensa, sino para obtener ganancias, así como libros de contabilidad financieros que rastrean el flujo de billones de dólares a través de bóvedas del Vaticano, paraísos fiscales y proyectos negros. Esto no es un rumor. Es un registro.

La ‘historia’ que te enseñaron fue una actuación. La gran revelación desnuda el escenario. La historia no es sólo el pasado, es la base de la creencia. Si controlas el pasado, controlas el presente. Si controlas el presente, dictas el futuro. Pero la cadena está rota y el espejo está invertido.

Cuando se complete la gran revelación, los héroes se convertirán en villanos que aparecerán desnudos y sin máscaras. Las naciones descubrirán que su soberanía fue vendida como ganado y reclamada en silencio. El mundo no está perdiendo su historia. Está presenciando cómo se reescribe la historia, en tiempo real.

El panorama no será el mismo cuando termine el silencio. Se habrán disuelto los gobiernos. Quedarán obsoletos los bancos. Se borrarán los archivos de los medios. La prensa dirá que no pasó nada. Las pantallas insistirán en que fue una ilusión. Pero el mundo en el que despiertes ya no cargará con las cadenas del viejo orden.

Los juicios no se celebran en tribunales públicos. No se transmiten por los principales canales. Están codificados, encriptados y almacenados para el momento de la divulgación masiva. El silencio mediático tiene un propósito: mantener el escenario en silencio hasta que se descuelgue el telón. Cuando llegue la revelación, no habrá ruedas de prensa. Serán confesiones grabadas, testimonios jurados, secuencias de sentencias reproducidas una y otra vez para que las vea todo el mundo.

COLAPSO DE LOS MEDIOS

Durante décadas, los medios se autodenominaron el cuarto poder, los guardianes de la verdad y la voz del pueblo. En realidad, eran el altavoz de la camarilla que los financiaba: presentadores con guiones, debates escenificados e ilusiones urdidas cuidadosamente. Pero las torres de transmisión ya no les pertenecen.

Ya ha comenzado el silencio. Fallaron simultáneamente tres cadenas importantes. La CNN emitió el mismo mapa meteorológico en bucle durante 77 minutos. La BBC emitió un clip de nueve segundos en repetición en todos los canales. Fox News sólo mostró la señal de un estudio vacío. No fue un accidente, fue una purga.

¿Qué está pasando entre bambalinas? Se han confiscado servidores de archivos. Desaparecen de la noche a la mañana décadas de noticias. Comunicaciones internas confirman que fueron despedidos sin previo aviso consejos editoriales enteros. Están desapareciendo los presentadores; oficialmente están de ‘vacaciones’, pero sus escritorios permanecen vacíos. Las plataformas de streaming retiraron silenciosamente miles de documentales e informes de investigación. La narrativa se derrumba en tiempo real. Ya no hablan las mismas voces que te sermonearon durante años.

¿Por qué importa? Porque los medios nunca fueron sólo noticias. Fueron el sistema operativo del control de masas. Te decían a qué temer, en quién confiar, dónde marchar y cuándo obedecer. Su imperio no puede funcionar sin la red mediática. El colapso no es sólo silencio, es la eliminación de su guión.

No esperes el regreso a la programación normal. Espera confesiones de periodistas bajo juramento, pantallas que muestran el mismo mensaje, las mismas imágenes, la misma verdad, en todas partes, a la vez. No volverán tus presentadores favoritos. No se reanudarán tus programas de entrevistas. Está quemado el escenario y se han ido los actores.

Estudios enteros dejarán de emitir, no sólo canales. se disolverán Las cadenas, dimitirán en masa las emisoras, y lo llamarán “fallo cibernético”. Dirán que fueron «recortes presupuestarios», pero la verdad es más simple: se ha juzgado a los medios y el veredicto es culpable. La sentencia es el silencio. Cuando se vuelvan negras las pantallas, cobrará vida la verdad.

CATÁSTROFES

Según Dave68 , los mundialistas controlan el clima con un arma ultrasecreta.https://youtu.be/k3BYSZQG0R4

, los mundialistas controlan el clima con un arma ultrasecreta.https://youtu.be/k3BYSZQG0R4 Tratan de destruir la civilización occidental mediante una invasión deliberada.https://www.youtube.com/watch?v=p_kKHvbZ4lE

deliberada.https://www.youtube.com/watch?v=p_kKHvbZ4lE Más de doscientos terremotos han azotado a EEUU en las últimas horas, y se avistó un meteorito en Japón .

. Hay docenas de volcanes activos en el mundo, y se han producido terremotos casi récord. Nunca nos dirán la verdad hasta que sea demasiado tarde, según Greg Hunter .https://rumble.com/v6xtlss-cover-up-of-big-increases-in-earthquakes-and-volcanos-steve-quayle.html

activos en el mundo, y se han producido casi récord. Nunca nos dirán la verdad hasta que sea demasiado tarde, según .https://rumble.com/v6xtlss-cover-up-of-big-increases-in-earthquakes-and-volcanos-steve-quayle.html Según Michael Snyder, se ha sumido en el caos la naturaleza. Estamos viviendo el año del fuego y el año del diluvio, con terremotos y erupciones volcánicas. Hay una invasión de ratas en California, hordas de mosquitos en Las Vegas y ardillas zombis.https://endoftheamericandream.com/nature-in-chaos-a-massive-invasion-of-rats-in-california-hordes-of-diseased-mosquitoes-in-las-vegas-and-zombie-squirrels-with-ghastly-growths-that-burst-open/

PAZ FORZADA

El presidente finlandés afirma que las últimas dos semanas han mostrado más progreso hacia el fin de la guerra que los últimos tres años y medio.https://x.com/andweknow/status/1957526790827880571

afirma que las últimas dos semanas han mostrado más progreso hacia el fin de la guerra que los últimos tres años y medio.https://x.com/andweknow/status/1957526790827880571 Trump dice que ama a los ucranianos y a los rusos, y quiere detener la guerra.https://x.com/andweknow/status/1957500198034510210

dice que ama a los ucranianos y a los rusos, y quiere detener la guerra.https://x.com/andweknow/status/1957500198034510210 El secretario Rubio dice que el presidente Trump es el único líder que puede llevar a Putin y Zelensky a las conversaciones.https://x.com/andweknow/status/1957601329553035651

dice que el presidente es el único líder que puede llevar a y a las conversaciones.https://x.com/andweknow/status/1957601329553035651 Zelensky compró el banco de inversión privado Milleis Banques.https://france.news-pravda.com/en/france/2025/03/08/14816.html

compró el banco de inversión privado Milleis Banques.https://france.news-pravda.com/en/france/2025/03/08/14816.html Una base de datos revela que murieron 1,7 millones de ucranianos en operaciones militares.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258446

Paul Craig Roberts cree que el mundo parece incapaz de plantear una pregunta obvia: “¿Por qué la hegemonía occidental y las ganancias de su complejo militar y de seguridad son más importantes que la vida en la Tierra?”https://www.paulcraigroberts.org/2025/08/19/the-peace-process-is-a-ruse/

cree que el mundo parece incapaz de plantear una pregunta obvia: “¿Por qué la hegemonía occidental y las ganancias de su complejo militar y de seguridad son más importantes que la vida en la Tierra?”https://www.paulcraigroberts.org/2025/08/19/the-peace-process-is-a-ruse/ Trump dice que tenemos un problema mundial con los menores desaparecidos.https://rumble.com/v6xtaic-ep-3712b-u1-up-nexttrump-says-we-have-a-ww-problem-of-missing-childrencrime.html?e9s=src_v1_cbl%2Csrc_v1_ucp_a

dice que tenemos un problema mundial con los menores desaparecidos.https://rumble.com/v6xtaic-ep-3712b-u1-up-nexttrump-says-we-have-a-ww-problem-of-missing-childrencrime.html?e9s=src_v1_cbl%2Csrc_v1_ucp_a El año pasado en California , desaparecieron más de siete mil pequeños sin dejar rastro.

, desaparecieron más de siete mil pequeños sin dejar rastro. Trump está preparando una Orden Ejecutiva para prohibir el voto por correo.https://x.com/andweknow/status/1957499078507475317

está preparando una Orden Ejecutiva para prohibir el voto por correo.https://x.com/andweknow/status/1957499078507475317 Oficial de la CIA confesó en su lecho de muerte: «yo maté a Stanley Kubrick «.https://rumble.com/v6xrozm-cia-officer-confesses-on-deathbed-i-killed-stanley-kubrick.html

«.https://rumble.com/v6xrozm-cia-officer-confesses-on-deathbed-i-killed-stanley-kubrick.html Los israelíes inician sacrificios de vacas rojas para traer a su mesías.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258469

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)