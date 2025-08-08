Tres jóvenes del Club de Tenis Playa Cabogata competirán con la Selección Española en el Campeonato Europeo de Grecia

Se trata de Laura Jiménez Tristán, Samuel Hernández, en categoría sub18, y Liberto Amate, en categoría Sub14

El trabajo constante, la preparación técnica y la apuesta por el deporte base dan sus frutos. Tres jugadores del Club de Tenis Playa Cabogata han sido convocados por la Selección Española de Tenis Playa para participar en el Campeonato de Europa, que se celebrará del 19 al 24 de septiembre en Heraklion (Creta, Grecia).

Se trata de Laura Jiménez Torres y Samuel Hernández Román, que repetirán experiencia en la categoría Sub-18, y Liberto Amate Ballesteros, que debutará en la categoría Sub-14. Tres nombres que reflejan el nivel competitivo que está alcanzando el club almeriense gracias a una metodología de trabajo centrada en la formación, la disciplina y la proyección deportiva de sus jóvenes.

La Federación Andaluza de Tenis ya ha hecho pública su felicitación por esta triple convocatoria, reconociendo el mérito deportivo de los jugadores y el papel fundamental del club como cantera de talentos en la especialidad de tenis playa.

El concejal de Ciudad Activa y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha puesto en valor el trabajo técnico que se desarrolla en el club Cabogata, afirmando que “Esta convocatoria es el resultado de años de dedicación, planificación y apoyo al deporte desde la base. Es un ejemplo de cómo los clubes almerienses pueden llegar muy lejos cuando se apuesta por procesos formativos sólidos y humanos”.

El Ayuntamiento de Almería seguirá apoyando iniciativas que fomenten la práctica deportiva y la formación de jóvenes talentos. En esta ocasión, el esfuerzo tiene nombre propio y bandera nacional.

Laura, Samuel y Liberto viajarán a Grecia con un objetivo claro: competir al más alto nivel y representar a España y Almería con orgullo, en un deporte que está creciendo exponencialmente y que tiene en la ciudad las condiciones ideales para su práctica.