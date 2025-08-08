El Ayuntamiento de Almería aprueba la licitación del nuevo contrato de conservación y mejora de zonas verdes por más de 54 millones de euros

El nuevo servicio refuerza la inversión, amplía la superficie atendida y apuesta por la sostenibilidad con medidas como la endoterapia, el uso de vehículos limpios y la reutilización de restos vegetales

Con 174 trabajadores, nuevos equipos de poda y un parque móvil ampliado, el contrato garantiza una atención integral a las zonas verdes, incluyendo actuaciones correctivas y mejoras innovadoras

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación del nuevo servicio integral de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, arbolado urbano y vivero municipal de la ciudad, con un presupuesto base de licitación de 54.621.811,16 euros (IVA incluido) para un periodo de cuatro años, prorrogable por un año adicional.

Contrato pendiente ahora de su licitación, como así ha avanzado el responsable del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local que ha aprobado la contratación, mediante procedimiento abierto, contando las empresas interesadas en presentar oferta de un periodo de 45 días naturales a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La previsión municipal, cumpliendo los trámites administrativos, es que pueda estar en vigor en junio de 2026.



Este nuevo contrato, ha explicado Segura, “responde a la estrategia municipal de sostenibilidad y mejora ambiental, y supone un incremento significativo en la inversión, situando el presupuesto anual en 12.966.638,84 euros, frente a los 9 millones del contrato anterior, actualmente vigente. Este incremento responde al crecimiento de la superficie verde del término municipal, que pasa de 1.729.018 m² (172,90 hectáreas) a 2.007.478 m² (200,75 hectáreas), gracias a nuevas incorporaciones que se prevén de espacios, entre otros el Parque de El Boticario”.



Más ambicioso, sostenible y adaptado a las nuevas necesidades



El objetivo principal es “garantizar la conservación, mantenimiento y mejora integral de todos los espacios verdes de competencia municipal, incluyendo el arbolado urbano, zonas verdes en vías públicas, colegios públicos, vivero municipal y espacios interiores”, ha enumado el edil, recalcando que el nuevo contrato, conforme al pliego de condiciones también hoy aprobado, “abarca la mejora de sistemas de riego, obra civil asociada y elementos ornamentales, aunque excluye fuentes, juegos infantiles y limpieza general de parques no vallados”.



En línea con los objetivos europeos de sostenibilidad, este contrato “fomenta el uso de tratamientos fitosanitarios ecológicos como la endoterapia o la lucha biológica, prioriza la inversión en vehículos eléctricos, híbridos o de gas natural, aplica principios de economía circular mediante la reutilización de restos vegetales, apuesta por la reducción de la huella hídrica y de carbono y se alinea con el Plan de Contratación Pública Ecológica de la UE”, ha destacado Segura.



Refuerzo de plantilla y medios técnicos



Para responder al aumento de superficie y servicios, la plantilla se incrementará hasta 174 trabajadores, incorporando 17 nuevos jardineros respecto al contrato anterior. El nuevo contrato también refuerza especialmente los equipos de poda, una de las tareas con mayor demanda, por su impacto en la seguridad y salud del arbolado urbano.



El parque móvil mínimo se amplía a:

9 vehículos ligeros

40 vehículos de transporte de material

15 plataformas de poda

8 camiones



Servicios incluidos



El nuevo contrato contempla además, un abanico de actuaciones entre las que destacan:

Mantenimiento y mejora de sistemas de riego, drenaje y obra civil asociada.

Plantaciones, podas, abonados, resiembras y tratamientos fitosanitarios.

Gestión de residuos de poda y seguridad del arbolado.

Conservación de jardineras, zonas caninas, y estructuras florales.

Producción de hasta 150.000 plantas anuales en el vivero municipal, gestionado por el contratista.

Servicio de guardia 24 horas, 365 días al año para atender contingencias.

Una de las principales novedades del contrato, como así ha destacado Segura, es la inclusión de servicios de reparación y mejora de las zonas verdes y arbolado, dotados con una partida anual de 688.813,95 euros. Estas acciones permitirán intervenciones correctivas y proyectos de mejora que incluyen “la reparación de alcorques dañados, nuevas plantaciones con especies autóctonas y resilientes, modernización de sistemas de riego o la implementación de jardines verticales y cubiertas vegetales para combatir el efecto isla de calor, aumentar la biodiversidad y mejorar la calidad del aire”.

Supervisión y control de calidad



Como complemento al nuevo contrato, el Ayuntamiento de Almería licitará un servicio específico para la supervisión de la ejecución y calidad de los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora. Este contrato, con una inversión prevista de 300.000 euros y duración de cuatro años, garantizará un seguimiento riguroso de los estándares exigidos.



Con este nuevo contrato, en definitiva, el Ayuntamiento de la capital “da un paso firme en su compromiso con la sostenibilidad, la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de la ciudadanía, consolidando una gestión verde más eficiente, innovadora y respetuosa con el medio ambiente”.