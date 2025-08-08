Jóvenes dejan volar su imaginación y dibujan a ‘Super Valente’ en un taller en la Casa del Poeta

El Área de Turismo abrió ayer el programa ‘Verano en verso’, con siete actividades en agosto y septiembre, y el apoyo del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía

Los jóvenes han dejado volar su imaginación y han dibujado a ‘Super Valente’, en el taller que ha abierto el programa de dinamización ‘Verano en verso’, mientras sus familiares visitaban este espacio museístico donde vivió el prestigioso poeta y se han grabado recitando poemas para subirlo a redes, en la actividad ‘Poesía en red’.

Lápiz, papel y colores, durante una hora han trazado las líneas y dibujado su visión sobre cómo sería este super héroe que hace el bien con sus palabras, en la sala de actividades de la Casa del Poeta. La ilustradora Sol Ruiz les ha explicado las claves para dibujar el personaje y durante este tiempo, todos los jóvenes participantes, que habían agotado las plazas, han demostrado sus habilidades artísticas, a la vez que han disfrutado con la experiencia.

La actividad ha sido presentada por Maribel García Sánchez, coordinadora de Programas del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip, las dos agencias que han producido el programa para el Ayuntamiento de Almería, el cual cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía.

Sol Ruiz explica que “para la creación del personaje hemos diseñado el aspecto del mismo jugando con los distintos elementos que lo forman (cabeza, cuerpo, brazos y piernas) utilizando para ello diferentes plantillas que se han creado con goma-eva o acetatos y demarcando la forma con rotuladores. De esta forma, usando piezas separadas han acabado creando un personaje único”.

El taller se ha dividido en dos partes. Primero, diseñar a partir de piezas dadas. “Comenzaremos hablando del poeta y con una pequeña demostración de la creación del personaje para a continuación comenzar con nuestra creación de bocetos. Una de sus características son sus gafas, de grandes dimensiones como se llevaba en la época”.

En la segunda parte se crea el personaje. “Tras esta breve práctica diseñarán su propio personaje con goma-eva o acetatos, tijeras, rotuladores y lápices. Creando sus propias piezas para crear un personaje final al que le añadiremos todos los detalles necesarios para obtener un personaje definitivo”.

A través del taller, los chavales se han acercado a la vida y obra del poeta José Ángel Valente. El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, afirma que “la respuesta del público está siendo muy positiva al programa de dinamización ‘Verano en verso’, con el que queremos incrementar las visitas a la Casa del Poeta y promocionar el conocimiento sobre la vida y obra de José Ángel Valente”.

La próxima actividad será una lectura poética, el jueves, 14 de agosto, a las 19:30 horas, por parte de dos grandes poetas: Carlos Javier López Martín, que es el autor del libro ‘Almería es poesía. 75 años de poesía almeriense’, y María Ángeles Lonardi. Las entradas gratuitas también están agotadas.

El jueves, 21 de agosto, a las 19:30 horas, habrá una exhibición de Freestyle. El speaker será Alrap y los freestylers serán KJR y Carrique. Será una forma original de acercar a los jóvenes a la Casa del Poeta. Las inscripciones para ésta y todas las actividades se pueden realizar en el email asientovip@gmail.com.

La segunda parte de la programación se desarrollará en septiembre. Comenzará el 4 de septiembre con un cuentacuentos, creado expresamente para este programa, que acercará la vida y obra de José Ángel Valente. La narradora será Paula Mandarina. El 11 de septiembre habrá una lectura dramatizada a cargo de la actriz Mar Galera. Así mismo, el 18 de septiembre se celebrará un cuentacuentos para amar la poesía, que también narrará Paula Mandarina.

Por último, se invita a participar en la actividad ‘Poesía en red’. Desde el Área de Turismo se anima a todos los visitantes durante los meses de agosto y septiembre a grabarse leyendo un poema en la Casa del Poeta, y subirlo a Instagram etiquetando a @almerialovers y @museosalmeriaciudad.

El programa ‘Verano en Verso’ está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, y ha sido producido por Contraportada y CEO de Asiento Vip.

El programa completo está disponible en el siguiente sitio web: https://www.turismodealmeria.org/evento/verano-en-verso/