UGT Y CCOO se concentran en el centro de exposiciones de Campohermoso: Si la situación no mejora iremos a la huelga

UGT FICA Almería y CCOO Industria de Almería han convocado a los delegados y delegadas del sector del manipulado y envasado hortofrutícola a una concentración en la puerta del centro de exposiciones de Campohermoso, (Expolevante), para exigir el desbloqueo inmediato del convenio colectivo provincial, paralizado desde finales de 2024.

Tras más de un año y medio de negociaciones y múltiples reuniones sin avances, ambas organizaciones denuncian la actitud inmovilista de la patronal —Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal—, que mantiene secuestrados los derechos laborales de miles de trabajadoras y trabajadores en uno de los sectores clave de la economía almeriense. Somos una provincia que produce más de 35000 millones de euros, pero que a los trabajadores/as les trasladan solo precariedad laboral. Somos además la provincia donde más conflictos sectoriales hay y menos negociación.

El manipulado hortofrutícola es un pilar fundamental del sistema productivo de la provincia, generando riqueza y liderando exportaciones a nivel europeo. Sin embargo, esta realidad contrasta con las condiciones laborales del sector, caracterizadas por salarios bajos, precariedad y un convenio caducado que no responde a la situación actual del mercado de trabajo ni al incremento del coste de la vida. El IPC ya está por encima del 3% mientras los salarios no pasan del SMI.

La propuesta empresarial, considerada inasumible por la parte social, plantea una prolongación del convenio hasta 2030 con subidas salariales mínimas y aplazadas, además de medidas que empeorarían las condiciones laborales, como el aumento de la jornada semanal «Nos piden subir las jornadas; ahora mismo trabajamos 46 horas a la semana y quieren que sean 48 y hasta 54 de forma voluntaria» y una mayor flexibilidad a favor de las empresas, en este sector significa que la voluntariedad es algo obligatorio”.

Frente a ello, CCOO y UGT reclaman un convenio justo que se ajuste a la legalidad vigente y garantice condiciones dignas: jornada de 40 horas semanales, salario mensualizado, limitación de la jornada irregular, y subidas salariales por encima del SMI que permitan recuperar poder adquisitivo.

El sector, altamente feminizado con más del 80 % de representación y con una importante presencia de personas migrantes, soporta además condiciones de trabajo exigentes, con jornadas prolongadas, ninguna posibilidad de conciliación, turnos variables y elevada incidencia de problemas de salud laboral, especialmente musculoesqueléticos.

La concentración en Expolevante se plantea como un paso decisivo para visibilizar el malestar del sector y aumentar la presión sobre la patronal, que tenga más altas miras y que ponga a los trabajadores /as en el lugar que le corresponde de dignificación una parte en esas ferias a las que acuden es gracias a las trabajadoras/es del sector.

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