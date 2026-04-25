Moreno Bonilla en Almería: “Ocho años de gobierno y su balance es desolador”

La candidata socialista Fátima Herrera enumera las promesas que Moreno Bonilla ha dejado sin hacer en la capital

La candidata del PSOE al Parlamento de Andalucía, Fátima Herrera, ha salido hoy al paso de la visita del candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para reprocharle su falta de compromiso con la ciudad y la provincia de Almería durante los ocho años que ha estado al frente del Gobierno andaluz.

Herrera ha lamentado que, pese a las múltiples promesas realizadas por Moreno Bonilla, los almerienses siguen esperando que cumpla con su palabra en materias tan fundamentales como la sanidad, la educación, el medio ambiente, la vivienda y las infraestructuras.

“Moreno Bonilla pide su confianza a los almerienses, pero ¿cómo van a confiar en quien lleva ocho años ignorando nuestras necesidades y dejando sus promesas en el aire?”, ha afirmado Herrera, quien ha recordado una larga lista de proyectos comprometidos por el presidente andaluz y que, a día de hoy, siguen siendo solo “fotos y titulares de prensa”.

“Ocho años de gobierno y el balance de Moreno Bonilla con Almería es desolador. No ha cumplido con nuestra ciudad, no ha atendido nuestras necesidades y no ha estado a la altura de lo que los almerienses merecemos”, ha afirmado Herrera.

Fátima Herrera se ha referido a las promesas incumplidas en la capital y ha destacado, en primer lugar, la falta de avances en la construcción del nuevo centro de salud del 18 de Julio. En materia educativa, la portavoz socialista ha denunciado que Moreno Bonilla prometió construir el IES de La Cañada, el CEIP de La Vega y el CEIP de El Toyo, pero no ha hecho absolutamente nada, “no ha puesto ni un ladrillo”. Además, el plan anunciado para la remodelación y puesta a punto de los centros educativos sigue sin materializarse, dejando a la mayoría de ellos con graves deficiencias que afectan directamente al alumnado y al profesorado.

En el ámbito medioambiental, las promesas “también han caído en saco roto”. “La ampliación de la desaladora de Almería, tan necesaria para garantizar el suministro de agua en nuestra ciudad y para la agricultura, no ha pasado de ser un titular en prensa”, ha señalado Herrera. Tampoco se ha avanzado en el convenio con el Ayuntamiento de Almería para recuperar el Cordel de la Campita, que continúa en un estado de abandono lamentable.

16 viviendas

La candidata socialista también ha criticado la gestión de Moreno Bonilla en materia de vivienda pública, señalando que en ocho años solo se han construido 16 viviendas en Almería, “una cifra irrisoria que demuestra la falta de interés del Gobierno andaluz por atender las necesidades de las familias almerienses y ello a pesar de que la Junta es quien tiene la mayoría de competencias en materia de vivienda”.

A esta lista de promesas incumplidas se suman otros proyectos igualmente olvidados por Moreno Bonilla, como la agrupación de vertidos en los núcleos de Cabo de Gata, que mantiene a los vecinos de la Almadraba y La Fabriquilla con pozos negros; el tan anunciado Smart Green Cube, otra fuente de grandes titulares que sigue sin ejecutarse; el acceso Norte desde la A-92, que no se ha materializado en ocho años; y la falta de medidas para eliminar los residuos plásticos que dañan la imagen de nuestra agricultura y que siguen acumulándose en los caminos rurales.

Herrera ha concluido destacando que los almerienses tienen una alternativa real para que Almería recupere el protagonismo que merece. “María Jesús Montero es mucho mejor gestora como ya demostró en su etapa de consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía y como ha demostrado ahora como vicepresidenta del Gobierno de España, etapa en la que Almería y Andalucía han recibido una lluvia de millones procedente de los fondos europeos que están contribuyendo a la transformación de nuestra ciudad, a la creación de empleo y al crecimiento económico que estamos experimentando”.