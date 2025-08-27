Últimos días para inscribirse en ‘TecnoTribu’ que se celebrará en Adra de 1 al 5 de septiembre

El próximo 1 de septiembre llega a Adra el programa educativo ‘Tecnotribu’ que, de la mano del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, permitirá a las familias de la ciudad milenaria seguir disfrutando de la conciliación laboral y familiar, además de ofrecer conocimientos sobre tecnología a los más pequeños, con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, durante toda una semana. Esta iniciativa que se desarrollará en la Pista Cubierta del Estadio Miramar de 09:00 a 14:00 horas es totalmente gratuita y requiere de inscripción previa en www.tecnotribu.org.

Con ‘TecnoTribu’, los jóvenes se adentrarán en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología. A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, desarrollan competencias digitales clave para su presente y su futuro. Todo el aprendizaje se apoya en la plataforma educativa CODI, del Ministerio de Juventud e Infancia, que garantiza contenidos de calidad y certificación oficial. Aprenden, experimentan y se divierten mientras construyen el futuro con sus propias manos.

Por un lado, los jóvenes desarrollan el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y resolución de problemas complejos, así como la creatividad y el trabajo en equipo. La misión es facilitar el acceso a la educación tecnológica, creando entornos inclusivos donde cada niño y niña pueda desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir las competencias clave para su futuro, siguiendo las líneas establecidas para garantizar una formación accesible y de calidad.

Esta actividad está diseñada, además, para despertar la curiosidad por la tecnología a través de la construcción de modelos robóticos funcionales. Los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación mientras dan forma a estructuras que se mueven, reaccionan y resuelven retos. Un conjunto de actividades para introducir a los niños y adolescentes en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa.

La inscripción a esta actividad, que está a punto de cerrarse, es gratuita e incluye todo el material necesario. Además, los participantes recibirán Certificado DigComp.