La Junta actúa de emergencia en la A-1075 para reparar los daños causados por las borrascas en Alhama de Almería

Las obras, con una inversión de 1,48 millones de euros, permitirán estabilizar el talud afectado y mejorar la seguridad de la vía

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado junto a los alcaldes de Alhama de Almería, Alhabia, Alsodux, Santa Cruz de Marchena y Alboloduy las obras de emergencia que la Junta de Andalucía está ejecutando en la carretera A-1075, a la altura del punto kilométrico 3+300, en el término municipal de Alhama de Almería. Durante la visita se ha informado sobre el desarrollo de los trabajos y las afecciones al tráfico derivadas de esta actuación.

Estas obras se han puesto en marcha tras los daños provocados en la red de carreteras autonómicas por las lluvias continuadas registradas durante los meses de enero y febrero de 2026, como consecuencia del paso de las borrascas Joseph, Kristin, Leonardo y Marta. La delegada territorial ha explicado que “el pasado 7 de febrero se declararon de emergencia las actuaciones necesarias para su reparación, que han sido adjudicadas por un importe de 1.487.329,96 euros y cuentan con un plazo de ejecución previsto de seis meses”.

Los trabajos se han iniciado tras detectarse, por parte de la empresa encargada de la conservación integral del sector sur de Almería, un deslizamiento y colapso parcial del terraplén situado en el margen derecho de la carretera. La evolución del deslizamiento comprometía la estabilidad de la plataforma, lo que hacía necesaria una intervención urgente para garantizar la seguridad de la vía.

Durante la visita, Martínez ha subrayado la rapidez de la actuación por parte de la administración autonómica. “Nuestra prioridad absoluta es garantizar la seguridad de los conductores que utilizan esta vía a diario. Tras detectar que los temporales habían provocado un colapso parcial del terraplén, actuamos con la máxima celeridad para evitar riesgos mayores. Esta inversión de casi 1,5 millones de euros permitirá devolver la normalidad a la zona con una solución técnica definitiva y resistente frente a futuros episodios de lluvia”, ha señalado.

Asimismo, la delegada ha destacado la importancia de esta carretera para la comarca. “Somos conscientes de que la A-1075 es una arteria vital para los vecinos de estos municipios, por lo que trabajamos para que la afección al tráfico sea la mínima posible durante el desarrollo de los trabajos”, ha añadido.

Tras la realización de ensayos geotécnicos y el levantamiento topográfico de la zona afectada, se ha diseñado una solución técnica que permita estabilizar el terreno y asegurar la plataforma de la carretera. La actuación contempla la ejecución de un sistema de contención mediante micropilotes, el drenaje de los taludes de desmonte y terraplén mediante drenes californianos, así como la colocación de anclajes y una técnica posterior de “gunitado”.

Además, se prevé la construcción de un muro de escollera que actuará como elemento de contención y como sistema drenante para facilitar la evacuación de las aguas.