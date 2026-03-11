Un minuto de silencio para recordar la memoria de todas las víctimas del terrorismo

Ayuntamiento de Almería, Diputación y Junta de Andalucía se unen en un emotivo acto para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo cuando se cumplen 22 años del atentado del 11 de marzo

El Ayuntamiento de Almería, la Diputación y la Junta de Andalucía se han unido en un emotivo y solemne minuto de silencio que se ha guardado en la puerta de la institución provincial esta mañana, en la calle Navarro Rodrigo, en homenaje y recuerdo de todas las víctimas de terrorismo.

El acto se ha llevado a cabo en unión con la convocatoria de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo cuando hoy se cumplen 22 años del terrible atentado del 11 de marzo en Madrid y que conmocionó a todo el mundo.

En él han participado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente provincial, José Antonio García Alcaina; la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; responsables institucionales de las tres administraciones, trabajadores públicos y ciudadanos que han querido sumarse a esta conmemoración.

La alcaldesa ha manifestado que “desde las administraciones públicas tenemos que trasladar siempre esa unión, solidaridad y recuerdo en memoria de las víctimas y de sus familias y no dejar nunca de luchar para que la sociedad siga unida ante cualquier tipo de terrorismo, unos actos que acaban con lo más importante que tienen las personas, que es el derecho a libertad y el derecho a la vida”.

En este contexto ha enmarcado María del Mar Vázquez “aquel fatídico 11 de marzo de 2004 cuando los terroristas decidieron sembrar el caos con unos ataques que hirieron a más de 2.000 personas y acabaron con la vida de más de 190 personas”.

El presidente de Diputación ha expuesto que “por justicia social nos sumamos a una conmemoración que nos toca de lleno el corazón y la memoria por todo el sufrimiento que ha vivido el pueblo español por la lacra del terrorismo. Lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004 no puede caer jamás en el olvido. Siempre mantendremos viva la memoria de todas las víctimas y estaremos al lado de sus familiares y amigos para dar una respuesta unánime y contundente contra el terrorismo”.

En este sentido, José Antonio García Alcaina ha destacado que “sobre el sacrificio de las víctimas se ha construido la libertad y democracia que hoy disfrutamos y la paz a la que aspiramos, tanto en España como en el mundo. Hoy es un día para celebrar la unidad de España contra el terrorismo, mostrar nuestro más profundo respeto a todas las personas que han sufrido y para clamar que, nunca más, tengamos que lamentar una sola víctima. Almería dice no a la violencia en todos los rincones de los 103 municipios”.

Por último, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha apuntado que “desde la Junta de Andalucía no podíamos dejar de unirnos a este reconocimiento, para condenar una barbarie como la que se vivió aquel 11 de marzo. Una fecha que nos invita a detenernos, a recordar y a reafirmar nuestro compromiso con quienes han sufrido el dolor del terrorismo”.

Asimismo, ha añadido que “este día tiene además un significado muy especial para todos los españoles y para toda Europa, porque nació del recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente. Aquella tragedia nos recordó hasta qué punto el terrorismo golpea no solo a las personas, sino también a los valores que sostienen nuestras democracias. Por eso hoy no solo recordamos. Hoy también reafirmamos un compromiso colectivo: con la memoria, con la justicia y con la defensa de la libertad y de la convivencia”.