El Ayuntamiento impulsa una campaña de concienciación sobre los orines y excrementos de mascotas para mejorar la limpieza de la ciudad

La iniciativa, presentada por los concejales Antonio Urdiales y María del Mar García Lorca, incluye banderolas informativas, animaciones en mupis digitales, reparto de kits para mascotas y refuerzo de la vigilancia policial

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, junto a la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, han presentado una nueva campaña de concienciación ciudadana destinada a fomentar el civismo y la responsabilidad en el cuidado de las mascotas, con el objetivo de mejorar la limpieza de los espacios públicos y reducir el impacto de los orines y excrementos animales en la vía pública.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Refuerzo de Limpieza municipal y pretende “sensibilizar a los propietarios de animales sobre la importancia de recoger los excrementos y diluir los orines, contribuyendo así a mantener una ciudad más limpia, saludable y respetuosa con todos los vecinos”, ha explicado Urdiales, agradeciendo también la presencia, en esta presentación, de representantes vecinales de la Asociación San Félix.

La campaña contempla diferentes acciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, y como punto de partida, destaca la instalación de 242 banderolas en farolas de distintos puntos de la ciudad, con mensajes claros y directos como “El pipí me destruye”, “Piensa en los demás” o “Gracias por recoger las cacas”.

Además, contará con varias animaciones que se emitirán en mupis digitales, reforzando la difusión del mensaje en espacios de gran tránsito peatonal.

Como complemento a estas acciones, se desarrollarán tres actividades informativas en la calle, mediante la instalación de una carpa -como la que hoy se ha instalado en Rambla Amatisteros- en diferentes zonas de la ciudad donde se repartirán 2.000 kits perrunos, compuestos por una botella para diluir los orines y bolsas para la recogida de excrementos.

Asimismo, se distribuirán 150 esquineros para comercios y edificios, con el objetivo de proteger fachadas y reforzar el mensaje de concienciación entre la ciudadanía.

Las banderolas de la campaña se han instalado en distintos barrios y calles de la ciudad, entre ellas las calles Bilbao, Estadio, Avenida de Madrid, Calzada de Castro, Altamira, Granada o Rambla Amatisteros, buscando una amplia cobertura y visibilidad en zonas con gran tránsito peatonal.

Refuerzo policial para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza

De forma paralela a las acciones de sensibilización, el Ayuntamiento reforzará la vigilancia por parte de la Policía Local para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos, “especialmente en lo relativo a la obligación de recoger los excrementos y adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro del mobiliario urbano y de la vía pública”, ha recordado Urdiales.

Esta campaña contará con la participación del Ayuntamiento, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y asociaciones vecinales y comerciales, reforzando así el compromiso conjunto con el cuidado del espacio público.

Desde el Consistorio se recuerda que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida y que gestos sencillos como recoger los excrementos de las mascotas o diluir los orines contribuyen de forma directa a mejorar la convivencia y la imagen de Almería.

