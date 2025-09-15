Un programa extraordinario con 170 actividades celebrará el XV aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad

Del Pozo destaca “la oportunidad que supone este ambicioso cartel para disfrutar y ahondar en el conocimiento de este arte universal”

La consejera avanza que el Plan Estratégico del Flamenco se expondrá a consulta pública en octubre y podría ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que termine el año

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha dado a conocer el “ambicioso y extenso programa extraordinario de actividades” que se va a desarrollar a lo largo del próximo mes de noviembre en las ocho provincias andaluzas para celebrar el XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un aniversario que “más que una efeméride supone toda una oportunidad para reafirmar el compromiso de Andalucía con su arte más universal, al proyectar una mirada dinámica y abierta sobre el flamenco como motor identitario, cultural y económico de Andalucía”, ha señalado Del Pozo.

Espectáculos, encuentros, foros, exposiciones y actividades divulgativas forman parte de un programa que “con más de 170 actividades, supone un ejemplo de colaboración institucional, ya que cuenta con la participación de más de 40 entidades culturales”, ha destacado la consejera. Entre ellas: seis universidades, ocho museos y centros de ceración contemporánea, ocho federaciones provinciales de peñas flamencas, tres teatros públicos y 15 entidades municipales. En total, está prevista la participación de más de 400 artistas, incluyendo figuras consagradas y talentos emergentes.

Las bibliotecas y archivos gestionados por la Consejería de Cultura también se han unido a la efeméride programando una serie de actividades relacionadas con el flamenco, entre las que habrá conferencias sobre personajes, tratados y publicaciones del universo jondo, además de exhibición de los documentos originales que permiten ahondar en las raíces de este arte.

Entre los hitos de esta programación “diseñada para celebrar los logros alcanzados y divulgar el flamenco en distintos sectores de la sociedad”, Del Pozo ha querido destacar “el innovador proyecto Flamenco Expuesto, que tendrá lugar el 16 de noviembre, Día del Flamenco, que fusionará el patrimonio material de nuestros museos con el inmaterial del flamenco”. Ocho museos y centros de creación contemporánea de todas las provincias andaluzas acogerán, de manera simultánea, a las 12.00 h., actuaciones de artistas flamencos que interpretarán una pieza de creada para la ocasión y el espacio que la acoge.

Al acto de presentación de esta programación han asistido, entre otros, María Moreno, Aurora Vargas, Rosario La Tremendita, Rocío Márquez, La Piñona, Hugo Pérez, Juan Alfonso Romero, Manu Fernández, Juan Tomás de la Molía, María Marín, Raúl Montesinos, Rafael Campallo, Manuel del Monte, Anabel Valencia, Manuela Vargas, Manuel Cástulo, Torombo, David Fernández, Ana Cayetana, Luis Ortega, Manuela Carrasco Hija, Juanelo, Inma La Carbonera, Emilio Molina, Israel Galván, Patricio Hidalgo, Rafael Iglesias, así como representantes de la Peña Flamenca Albaida, de la Tertulia Flamenca Calixto Sánchez, de la Peña Flamenca Pablo de Olavide, y de la Fundación Alalá.

Plan Estratégico del Flamenco

En paralelo al desarrollo de este programa conmemorativo de actividades, según ha avanzado Del Pozo, la Consejería de Cultura y Deporte continúa trabajando en el Plan Estratégico del Flamenco, texto que se va a enviar al resto de consejerías implicadas y que este mes de octubre se expondrá para consulta pública, avanzando en el proceso participativo que es su columna vertebral”.

El documento rector para la ordenación de los recursos y acciones para la promoción, difusión, estudio e investigación del flamenco, que será aprobado previsiblemente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía antes de final de año es, en palabras de la consejera, “fruto de un proceso participativo sin precedentes, ya que incorpora las recomendaciones de todos los agentes del sector implicados, más de 230, reunidos en todas las provincias para conocer y recoger sus demandas”.

Inicio del programa

El programa de actividades arrancará a inicios de noviembre con el ciclo Andalucía-Flamenco en los tres teatros públicos gestionados por la Consejería de Cultura -Central de Sevilla, Alhambra de Granada y Cánovas de Málaga- sumando una treintena de propuestas escénicas.

‘Pineda’, del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), iniciará el programa en el Teatro Central de Sevilla los días 5 y 6 de noviembre, a los que seguirán dos funciones de ‘Tierra Bendita’ el 7 y el 8. Tras la compañía pública, se presentará ‘Magnificat’, de María Moreno, el día 13 de noviembre; el 14, un recital de Aurora Vargas y Lin Cortés hará lo propio el 15. Los jerezanos Mercedes Ruiz y Santiago Lara llegan a este espacio el día 20 con ‘Dual’, seguidos, el 21, por ‘La Edad de Oro’ de Israel Galván y María Terremoto, que presenta ‘Manifiesto’ el 22. En la última semana de noviembre, la programación la protagonizan Juan Tomás de la Molía con ‘Vertebrando’, el día 27; Rosario la Tremendita el 28 con ‘Tránsito’ y Yerai Cortés traerá su ‘Guitarra Coral’ los días 29 y 30 de noviembre.

El Teatro Central acogerá también la Gala Final del Circuito Andaluz de Jóvenes Intérpretes el día 16, coincidiendo con el Día del Flamenco. Esta misma Gala se presentará en el Auditorio Nacional de Música, incluido en la programación de flamenco que cada año desarrolla el Centro Nacional de Difusión Musical el 12 de diciembre.

En Granada, la programación se inicia el día 7, con ‘Creaviva’, de Rafaela Carrasco. También en la capital nazarí estará María Terremoto, con ‘Manifiesto’, el día 8 y el Ballet Flamenco de Andalucía ofrecerá tres funciones de ‘Tierra Bendita’ los días 14, 15 y 15 de noviembre, una de ellas incluida en el Ciclo de Centros Didácticos y dirigida a público escolar. Lin Cortés y La Tremendita pasarán por el Alhambra los días 21 y 22 respectivamente y cerrarán el programa Olga Pericet, con ‘La Materia’ y Rocío Márquez, con ‘Himno Vertical’, los días 28 y 29.

El Teatro Cánovas de Málaga acoge este año el programa que inicia el 7 de noviembre Dani de Morón y ‘Carte Blanche’. Le seguirá ‘Dicen que para cantar’, de Pedro el Granaíno el día 8; ‘Bailo, luego existo’, de Mercedes de Córdoba el 14 y de nuevo, dos nuevas funciones de ‘Tierra Bendita’, del Ballet Flamenco de Andalucía los días 21 y 22. Un doble programa, protagonizado por Cancanilla de Málaga y Ana Pastrana centran la programación para el 28 de noviembre, y el ciclo lo cerrará Águeda Saavedra el día 29 con ‘re(VUELTA)’.

Día del Flamenco

Este año el Día del Flamenco, el 16 de noviembre, tendrá una celebración con la propuesta ‘Flamenco Expuesto’, programa que propone ocho intervenciones simultáneas en otros tantos espacios expositivos gestionados por la Consejería de Cultura. Sara Jiménez en el Centro Andaluz de la Fotografía (Almería); Ana Morales en el Museo Provincial de Cádiz; La Venidera en el C3A (Córdoba); Gero Domínguez en el Museo Provincial de Huelva; Vanesa Aibar en el Museo Provincial de Jaén, Leonor Leal en el Museo Arqueológico de Granada; David Coria en el Museo de Málaga y Andrés Marín en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo serán los bailaores protagonistas de esta acción.

De nuevo este año, para conmemorar el 16N, se ha organizado la IV Gala del Día del Flamenco en Andalucía, que tendrá lugar el 14 de noviembre, en El Ejido y contará con Niño Josele, Rocío Garrido y María Ángeles Fernández.

En esta línea, se ha programado además la acción performática ‘Del taller a las tablas’, un ‘action painting’ que fusiona la pintura en vivo de Emilio Fornieles con el arte flamenco de La Chachi, María Marín o La Lupi. El resultado de estos encuentros será la creación de una obra en vivo ejecutada a modo de ‘speed painting’ y que favorece una inesperada e improvisada comunicación sobre el escenario entre la pintura y el arte jondo.

Flamenco y educación

Entre las distintas acciones dirigidas a centros educativos, tendrá lugar durante el mes de noviembre el III Congreso Internacional de Educación y Flamenco, que se celebrará en Huelva, en el marco del cual se entregarán los premios de la nueva edición de Flamenco en el Aula, que reconocen las iniciativas más destacadas en la promoción del arte jondo en la escuela. A ellas se suman actividades didácticas del Ballet Flamenco de Andalucía en Sevilla, Granada y Málaga, dirigidas a escolares y familias.

La colaboración con universidades andaluzas refuerza el vínculo entre flamenco, investigación y creación contemporánea. Así, la Universidad de Jaén contará con conciertos de Rocío Márquez y Gabriela Giménez, además de un ciclo de cine, dentro de UJA-FLAMENCA; La Madraza, dependiente de la Universidad de Granada, organiza una nueva edición de Laboratorios de Raíz, con encuentros con Rafaela Carrasco, Rosario La Tremendita y Rocío Márquez, entre otros. Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide ‘Las impurezas del flamenco’ con talleres, coloquios y estrenos mientras que junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Sevilla) tendrá lugar el proyecto sonoro ‘EGO’ de Agustín Diassera. Por su parte, la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba acogerá la presentación del disco de Alejandro Hurtado y celebrará actividades didácticas en Puente Genil y Lucena.

Circuito Andaluz de Peñas Flamencas

El tejido asociativo del flamenco suma al programa de actividades 87 actuaciones en otras tantas peñas flamencas dentro del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte. También dirigido a este sector, tendrá lugar el Foro ‘Estrategias de Futuro para las Peñas Flamencas de Andalucía’, los días 28 y 29 de noviembre en Algeciras, coincidiendo con el 40 aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.



El Flamenco, Patrimonio de la Humanidad

En noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO reconoció al flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde entonces, la Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con la protección y promoción del flamenco, hecho que cristalizó en la aprobación de la Ley del Flamenco, la primera norma de rango autonómico en España dedicada de forma exclusiva a la preservación, difusión y transmisión de este legado.

Actividades programadas en Almería

IV GALA FLAMENCA

14 de noviembre. Auditorio de El Ejido (Almería). Con Niño Josele (guitarra), Rocío Garrido (baile) y María Ángeles Fernández (cante).

FLAMENCO EXPUESTO

16 de noviembre, a las 12:00 horas. Centro Andaluz de la Fotografía. Actuación de la bailaora Sara Jiménez.

CIRCUITO ANDALUZ DE PEÑAS (2 actuaciones)

28 de noviembre, a las 21:30 horas. Peña Flamenca Amigos del Cante Murgis, en El Ejido. Actuación de la cantaora Celia Ortega.

29 de noviembre, a las 21:30 horas. Peña Flamenca La victoria, en Dalías. Actuación de la bailaora Blanca Lorente.