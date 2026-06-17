Un total de 275 centros educativos participan en el Plan Director durante el curso escolar 2025-26, un 5% más que el año anterior en Almería

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
Balance Plan Director 4

Mejora de la seguridad en los entornos educativos

  • El subdelegado del Gobierno destaca el trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil por impartir charlas y realizar actividades en los centros que abordan temas como las nuevas tecnologías y el acoso escolar

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido la reunión de la comisión provincial del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos en la que se han dado los datos de las actividades realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los centros educativos a lo largo del último curso 2025/26. Esta comisión, presidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, está integrada por el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote, la vicesecretaria de la Subdelegación, Raquel Contreras, la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, junto con representantes de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Policía Nacional y Guardia Civil, y el Instituto Andaluz de la Mujer, IAM.

Martín ha destacado que “durante este curso el número de solicitudes de centros educativos ha experimentado un incremento cercano al 5%, al pasar de 262 solicitudes durante el pasado año, a 275 del curso actual”. En este sentido, ha subrayado “la importancia de este Plan que se ofrece a toda la comunidad educativa y que consiste en ofrecer distintas actividades desde charlas a exhibiciones para que los centros sean lugares seguros y donde el alumnado tenga a su alcance herramientas para manejarse en los nuevos entornos digitales”.

Además, ha querido poner en valor “el papel que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se desplazan hasta los colegios para realizar distintas actividades formativas tanto para los estudiantes como para las AMPAs”. En total en el actual curso, se han desarrollado más de 600 charlas en los centros educativos de la provincia de Almería. Gracias al Plan Director, “se ponen a disposición de los responsables de la comunidad educativa los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de problemas en el ámbito escolar”.

Durante la reunión de la comisión, se ha expuesto la importancia de este programa donde prevalecen las peticiones de charlas sobre la prevención y denuncia de posibles casos de acoso escolar y los riesgos que, para niños y adolescentes, pueden tener las redes sociales y diferentes apps. Otros temas abordados han sido el consumo de drogas y alcohol en menores, así como el uso de vápers o también la prevención de la violencia de género. Dentro del Plan Director también se incluyen exhibiciones y la formación de los carnets de Ciberexpertos que recientemente se han entregado al alumnado de los centros educativos de El Ejido.

De nuevo este año, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar este Plan entre las AMPAs para que sigan demandando charlas con las familias e implementar las acciones formativas junto Policía Nacional y Guardia Civil.

¿Qué es el Plan Director?

El Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos, coordinado por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.

Más historias

Sala Fitness (3)

La Junta amplía la oferta deportiva de la Escuela Pública de Golf de El Toyo con una inversión cercana a los 200.000 euros

GabinetedePrensa junio 10, 2026 0
Roquetas Ciudadanos Lourdes García Garzón en Punta Entinas-Sabinar y del IES Las Marinas

El alumnado de Almería convierte la tradición oral en imagen con la exposición final del proyecto ‘La poesía está en todas partes’

GabinetedePrensa junio 9, 2026 0
Proyectos de Emprendimiento Almería

La Junta impulsa en Almería el desarrollo de cinco proyectos de emprendimiento en FP

GabinetedePrensa junio 6, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Ayuntamiento de Carboneras

Declarado de interés estratégico el proyecto de una nueva desaladora en Carboneras

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Pakyta Exterior (2)

Una charla divulgativa abierta y gratuita como anticipo para disfrutar del ‘Trío de eclipses’

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
Consejo de Gobierno dela Junta de Andalucia 16 7 2025

Los premios ‘Creciendo Soludable’ promueven el hábito de la fotoprotección en los escolares

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
Consejo de Gobierno de Juanma Moreno Bonilla Junta de Andalucia

Recursos adicionales para 1.043 centros más para mejorar la atención del alumnado vulnerable

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
Man browsing job listing on laptop at home

El informe sobre el estado de la Década Digital de 2026 muestra avances, pero insta a colmar las lagunas estructurales para alcanzar los objetivos de 2030

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0