La Guardia Civil ha desarrollado en la Comandancia de Almería un simulacro de emergencia

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
Guardia Civil ha desarrollado en la Comandancia de Almería un simulacro de emergencia 2
  • Durante el desarrollo del simulacro, se han evacuado de las instalaciones de la Comandancia a todo el personal que lleva a cabo sus funciones habituales, como a las personas que se encontraban realizando diferentes trámites

Durante la mañana de hoy (24), la Guardia Civil, ha desarrollado un simulacro de emergencia y evacuaciónde la Comandancia de Almería, en el trascurso del simulacro, se han evacuado de las instalaciones, tanto el personal el personal que normalmente lleva a cabo sus funciones habituales, como las personas que de manera eventual se encontraban realizando algún trámite.

La emergencia coordinada por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se simula una situación de emergencia real, está enmarcada dentro del plan de emergencias de la propia Comandancia donde, cada una de las unidades que la compone cuenta con un responsable de evacuación, el cual va coordinando y supervisando que el desalojo se lleve a cabo según lo establecido y hacia el lugar previsto, dando cuenta al jefe de la emergencia de su desarrollo.

Este tipo de ejercicios permite mantener un elevado nivel de preparación para garantizar la seguridad, tanto del personal que desarrolla sus cometidos en las instalaciones de la Comandancia como de los ciudadanos que se desplazan a la misma para realizar cualquier trámite.

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