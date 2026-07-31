Los niños y niñas disfrutarán del deporte al aire libre con las ‘Vacaciones activas’ en agosto

La iniciativa, impulsada por el Área de Ciudad Activa, se celebra en el CEIP Mar Mediterráneo, es gratuita y ha sido un éxito de participación en julio

El Programa Vacaciones Activas, en marcha desde el 1 de julio y hasta el 14 de agosto, está teniendo una muy buena aceptación entre la ciudadanía almeriense. La propuesta, impulsada por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte y coordinada por la Asociación AFIM21, ofrece a niños, niñas y jóvenes de todas las edades la oportunidad de disfrutar de actividades deportivas dirigidas por monitores, en un espacio abierto pensado para el disfrute, la convivencia y el conocimiento mutuo entre los participantes. En agosto, el horario es de 9.00 a 12.00 horas.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, explica que “cada jornada, los monitores dinamizan diferentes juegos y propuestas deportivas que fomentan la actividad física y el buen ambiente entre los participantes, consolidando esta iniciativa como un punto de encuentro para mantenerse activos durante el periodo estival”.

A partir del mes de agosto, el programa incorporará diversas propuestas deportivas y juegos de agua, pensados para amenizar las jornadas en los meses de más calor. El programa es totalmente gratuito y, además, premia la participación con sorteos que se celebran todos los viernes entre los asistentes. En concreto, el 4 de agosto celebrarán el Juego del Zombie, el día 5 habrá un torneo de Snich Dorado, el día 7 habrá sorteos, el día 12 se celebrará el Juego de Marco Polo y el Infestado, y el viernes, 14 de agosto unas Olimpiadas de Juegos de Agua.

‘Vacaciones Activas’ se desarrolla en el CEIP Mar Mediterráneo y no requiere inscripción previa: basta con presentarse en las instalaciones para participar. Desde la organización animan a toda la ciudadanía a sumarse a esta propuesta de ocio deportivo y saludable durante el periodo vacacional. Más información en el teléfono 950 922 517.

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