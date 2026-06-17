Mariano Rajoy defiende en ASEMPAL la estabilidad, la seguridad jurídica y el reconocimiento social de la empresa para generar riqueza y empleo

Mar Panizo Jiménez

El presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018 ha participado en la X edición del Foro Empresarial ASEMPAL

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, ha celebrado hoy la X edición de su Foro Empresarial, que ha contado con la participación de Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, en un encuentro-coloquio con los asociados de ASEMPAL. Patrocinado por Primaflor, el Foro ha reunido a más de un centenar de representantes del tejido empresarial almeriense.

El presidente de ASEMPAL, Cecilio Peregrín González, ha dado la bienvenida a Mariano Rajoy y ha destacado el valor de contar con “una voz con experiencia, criterio y capacidad para ayudar a interpretar mejor una realidad cada vez más compleja”.

Durante su intervención inicial, Peregrín ha recordado que el Foro Empresarial ASEMPAL nació con la vocación de acercar al tejido empresarial voces relevantes de la vida pública, económica e institucional de España, desde el diálogo sereno y el análisis de los grandes retos que afectan a las empresas.

Asimismo, ha subrayado que la trayectoria de Mariano Rajoy, marcada por su responsabilidad al frente del Gobierno en una de las etapas más complejas de la historia reciente de España, conecta directamente con la realidad de quienes dirigen empresas: “asumir riesgos, gestionar incertidumbre y, muchas veces, hacer lo necesario, aunque no siempre sea lo más fácil”.

El diálogo entre Cecilio Peregrín y Mariano Rajoy se ha estructurado en torno a tres grandes bloques: política internacional, Europa y España, siempre desde una perspectiva empresarial y con especial atención a cuestiones como la estabilidad, la seguridad jurídica, la regulación, el papel de las empresas y la necesidad de generar confianza.

En relación con el actual contexto internacional, Rajoy ha señalado que el mundo atraviesa una etapa marcada por cambios geopolíticos profundos, tensiones comerciales, competencia entre grandes potencias e incertidumbre. En este sentido, ha advertido de que “el mayor enemigo de la empresa es la inseguridad, la falta de reglas de juego y la incertidumbre”.

Ante este escenario, ha animado a las empresas a defender sus posiciones, estar atentas a los cambios, orientar la actividad inversora y exportadora hacia entornos democráticos y mantener estructuras flexibles que les permitan tomar decisiones con rapidez. “Si uno no defiende sus posiciones, ya ha perdido”, ha afirmado.

Rajoy ha defendido también la importancia de reforzar la posición internacional de España, especialmente por su pertenencia a la Unión Europea, su vínculo con el Mediterráneo y su relación histórica, económica y cultural con Iberoamérica. En este ámbito, ha apostado por impulsar la diplomacia económica, los canales institucionales y el papel de España como puente entre Europa y América Latina.

En el bloque dedicado a Europa, el expresidente del Gobierno ha reivindicado la Unión Europea como “una historia de éxito” por haber consolidado un espacio de paz, democracia y bienestar, aunque ha advertido de que el continente afronta grandes desafíos en materia de seguridad, energía, tecnología, demografía y competitividad.

En este contexto, Rajoy ha alertado también sobre el avance de los populismos en Europa, a los que ha situado como uno de los principales riesgos para la democracia. “El populismo puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada y siempre de extrema estupidez”, ha señalado, para añadir que la proliferación de partidos extremistas constituye “un mal dato de futuro”.

Rajoy ha señalado que Europa debe reducir sus dependencias en ámbitos estratégicos, avanzar en el mercado único, reforzar su política exterior y de seguridad común y mejorar su capacidad para competir en un contexto global cada vez más exigente.

Uno de los asuntos centrales del coloquio ha sido el exceso de regulación y su impacto sobre la actividad empresarial. Rajoy ha advertido de que la acumulación normativa europea, nacional, autonómica y municipal puede dificultar la labor de las empresas y convertirse en un freno para la competitividad. “La economía requiere rapidez, flexibilidad y facilitar la vida a quienes pueden crear empleo y generar riqueza”, ha señalado.

También se ha abordado el reto de la inmigración, que Rajoy ha calificado como uno de los asuntos más difíciles de gestionar desde la acción de gobierno. Ha defendido la necesidad de una política europea común, vinculada al empleo, a la cooperación con los países de origen y a una inmigración ordenada, evitando planteamientos simplistas o demagógicos.

En el bloque dedicado a España, Cecilio Peregrín ha planteado la importancia del reconocimiento social de la empresa y del empresario, así como el papel del diálogo social en la adopción de grandes decisiones económicas. Rajoy ha defendido el valor del acuerdo como forma de generar estabilidad y seguridad, y ha subrayado que “lo acordado perdura, supone establecer reglas de juego conocidas y pactadas entre todos y además da seguridad”.

El expresidente del Gobierno se ha mostrado partidario del diálogo social y del diálogo político en las grandes decisiones de país, especialmente en aquellas que afectan directamente al ámbito económico y laboral.

Rajoy ha insistido además en la necesidad de apoyar a quienes crean riqueza y empleo. Al inicio de su intervención, afirmó ante los empresarios almerienses: “Yo estoy a favor de los empresarios, porque los empresarios son los que crean riqueza y empleo. Y, por tanto, a quien crea riqueza y empleo hay que darle apoyo y hacerle las cosas lo más fácil que se pueda”.

En la parte final del encuentro, y a preguntas del presidente de ASEMPAL, Rajoy ha compartido una reflexión dirigida a los empresarios que deben tomar decisiones en contextos de incertidumbre: “Lo único rentable de verdad para un empresario, para cualquiera, es hacer las cosas bien”. Asimismo, ha añadido que conviene “primero pensar y luego decidir”.

Tras la celebración del Foro, Mariano Rajoy ha firmado ejemplares de su último libro, El arte de gobernar, en el espacio habilitado por ASEMPAL para los asistentes.

Con esta X edición, ASEMPAL consolida su Foro Empresarial como un espacio de referencia para el análisis, el diálogo y la reflexión compartida con el tejido empresarial de la provincia de Almería.

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