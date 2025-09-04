Una exposición en la Biblioteca Central ‘José María Artero’ acercará la historia de la Legión a través de sus uniformes

La concejala Amalia Martín, el general José Agustín Carreras y el coronel Estanislao Martín presentan la muestra, que se podrá visitar del 12 al 18 de septiembre con uniformes, distintivos y ornamentación

La Legión contribuye a enriquecer la vida cultura y social de la ciudad, y así se demostrará una vez más con la exposición ‘La Legión a través de sus uniformes’, que se podrá visitar del 12 al 18 de septiembre en la Biblioteca Central ‘José María Artero’. La muestra ofrece un recorrido visual e histórico por los 105 años de trayectoria de La Legión Española, a través de uniformes, distintivos y elementos de ornamentación, así como publicaciones, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia, la simbología y los valores de esta unidad del Ejército de Tierra.

El acto de presentación, celebrado en la Subdelegación de Defensa, contó con la participación de la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, junto al general José Agustín Carreras y el coronel Estanislao Martín.

La concejala del Área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha resaltado que “Almería y La Legión han sellado una larga y fructífera historia de afectos y lealtades compartidas”, que se refleja en iniciativas tan brillantes como ‘La Desértica’, que “genera un impacto económico anual superior a 3,5 millones de euros”.

Además, Amalia Martín ha destacado que “gracias a la Legión, el nombre de Almería ha estado presente, a través de sus misiones internacionales, en teatros de operaciones de máxima exigencia, en donde siempre han dado sobradas muestras de determinación en defensa de la paz, de la seguridad, de la protección de los más débiles y de la estabilidad internacional”.

El general José Agustín Carreras, ha detallado que la exposición reúne entre 15 y 18 maniquíes con uniformes históricos, junto con 30 a 40 piezas complementarias, como distintivos, escarapelas, galletas y guiones, que muestran la evolución de la Legión a lo largo de sus 105 años de historia. El general afirma que “cada uniforme refleja un sentimiento de pertenencia, de orgullo y disciplina; es una carta de presentación de La Legión que permite compartir su legado con la sociedad almeriense” y recordó que la vinculación del cuerpo con la ciudad y sus familias está consolidada desde hace más de 30 años.

El coronel Estanislao Martín ha dado la bienvenida y destacado “la relación duradera y de confianza entre La Legión y la ciudad de Almería, así como la importancia de acercar a la sociedad la historia y el legado del cuerpo militar”.

La exposición ha sido posible gracias a la cesión de la colección particular de Juan José Morales, antiguo legionario y coleccionista, quien ha reunido durante décadas un valioso conjunto de piezas históricas. Morales señaló que poner su colección a disposición del público es una forma de difundir la historia de La Legión y reforzar su vínculo con la sociedad almeriense.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre a las 17:30 horas y podrá visitarse gratuitamente del 12 al 18 de septiembre, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas y tarde de 17:00 a 21:00 horas, en la Biblioteca Central José María Artero.