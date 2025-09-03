AlVelAl lanza el IX Fondo Semilla para impulsar la agricultura regenerativa en el sureste peninsular

Marina López Fernández

La Asociación AlVelAl ha abierto la convocatoria del IX Fondo Semilla, una iniciativa que apoya a agricultores y agricultoras del territorio en la implantación de cubierta vegetal en sus fincas, como herramienta clave para la regeneración del suelo y el paisaje.

Gracias a la financiación de la Fundación Arbutus y la Fundación Aland, el fondo entregará a las personas beneficiarias un lote de semillas (mostaza, cereal y leguminosas) para cubrir hasta 5 hectáreas de su finca. La cubierta vegetal contribuye a mejorar la fertilidad del suelo, retener agua, reducir la erosión, favorecer la biodiversidad y capturar carbono.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre. Pueden participar todas las personas y entidades asociadas a AlVelAl que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras, publicadas en la página web de la entidad.

Beneficios y objetivos

El Fondo Semilla busca incrementar la superficie agrícola manejada con prácticas regenerativas en las comarcas del Altiplano de Granada, Guadix, Alto Almanzora, Los Vélez y Noroeste de Murcia. En concreto, con la implementación de cubiertas vegetales, una práctica que ayuda a proteger el suelo frente a la erosión, mejora su estructura y fertilidad, incrementa la capacidad de infiltración y retención de agua; así como la biodiversidad útil como polinizadores y microorganismos; además, contribuye a la lucha contra el cambio climático al capturar CO2.

Sobre AlVelAl

La Asociación AlVelAl es una iniciativa local que reúne a personas profesionales de la agricultura, ganadería e investigación; así como entidades y ciudadanos comprometidos con la regeneración del territorio del Altiplano Estepario del Sureste de España. Desde 2015 trabaja en las comarcas del Altiplano de Granada, Lo Vélez, Alto Almanzora, Noroeste de Murcia y Guadix; entre las provincias de Almería, Granada y Murcia para restaurar el paisaje, frenar la desertificación, generar oportunidades económicas sostenibles y preservar la identidad cultural de la zona.