Andalucía prevé una producción de 131.442 toneladas de algodón en la próxima campaña

Los datos se desprenden del aforo del algodón de este jueves en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha presentado este jueves las proyecciones para la campaña 2025-2026, donde se estima que se obtendrán 131.442 toneladas de algodón; si bien la producción final cosechada dependerá de la evolución de la climatología y las plagas de las próximas semanas.

Este estudio, realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, refleja un descenso del 7,8 por ciento en la superficie cultivada en comparación con la campaña anterior. Sin embargo, en cuanto a producción, se espera un notable aumento en los rendimientos, lo que supone un 37,2 por ciento más gracias a un mejor estado del cultivo respecto al año pasado, en el que hubo escasez de agua por la sequía y una gran incidencia de plagas al final del ciclo del cultivo.

El secretario general ha señalado “el apoyo inequívoco de la administración regional con este cultivo a través de ayudas específicas y las reservas de fondos que se destinarán para ello en la futura PAC”. Asimismo, ha agradecido al sector y a las organizaciones agrarias el trabajo que realizan para que haya una estructura de producción y les ha instado a trabajar por el futuro del algodón.

En esta campaña también se observa un desarrollo del cultivo muy dispar según zonas, debido principalmente a las siembras tardías y resiembras provocadas por las precipitaciones de primavera.

Para la campaña agrícola 2025-2026, la mayor parte de la superficie cultivada es de regadío, abarcando un total de 42.092 hectáreas, mientras que la superficie de secano alcanza las 4.675 hectáreas. Por provincias, Sevilla destaca con 31.545 hectáreas, de las cuales 1.878 corresponden a secano y 29.667 a regadío.

A continuación, Cádiz cuenta con 10.319 hectáreas, distribuidas en 2.760 hectáreas de secano y 7.559 de regadío. La provincia de Jaén suma 2.616 hectáreas (2 de secano y 2.614 de regadío), mientras que Córdoba llega a 2.206 hectáreas (5 en secano y 2.201 en regadío). Finalmente, Huelva se sitúa en la última posición con 30 hectáreas de secano y 51 de regadío, lo que supone un total de 81 hectáreas para esta campaña.

Mayor producción en Sevilla

Con respecto a la producción estimada para 2025-2026, la mayor parte se concentra en la provincia de Sevilla, donde se prevé obtener 93.040 toneladas de algodón. En el caso de Cádiz, la previsión es de 26.360 toneladas; en Córdoba, de 5.518 toneladas; en Jaén, de 6.448 toneladas; y por último en Huelva, de 76 toneladas.

Además, el aforo de la Consejería de Agricultura contempla una estimación del rendimiento medio del cultivo de 2.811 kilos por hectáreas (kg/ha), 837 kg/ha en el caso del secano y 3.030 kg/ha en superficies de regadío.

Más de 32.000 toneladas en ventas

En 2024 las exportaciones nacionales de fibra de algodón ascendieron a 32.165 toneladas, siendo los principales destinos Pakistán (el 35,3 por ciento), seguido de Bangladesh (el 15,9 por ciento), Grecia (el 14,8 por ciento), India (el 8,1 por ciento) y Portugal (el 6,5 por ciento).

Para realizar este estudio se ha contado con la información de las declaraciones de la Solicitud Única de cultivos de la Política Agrícola Común (PAC), así como datos de productores locales y estimaciones sobre rendimientos esperados realizadas por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) en las zonas productoras.

En total, han participado cinco OCAs de Cádiz (Campiña, Campo de Gibraltar, La Janda, Litoral y Sierra de Cádiz), cuatro de Córdoba (Alto Guadalquivir, Campiña Sur, Subbética y Vega del Guadalquivir), una de Huelva (Condado de Huelva), tres de Jaén (Campiña de Jaén, La Loma y Sierra Morena-Campiña de Jaén) y ocho de Sevilla (Bajo Guadalquivir, Campiña-Sierra Sur, La Campiña, Las Marismas, Los Alcores, Poniente de Sevilla, Serranía Sudoeste y Vega de Sevilla).