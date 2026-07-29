La UAL hace entrega a Cruz Roja de los fondos donados para los afectados por los terremotos en Venezuela

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0
3 UAL 29 JULIO 2026 ENTREGA CHEQUE A CRUZ ROJA

 La comunidad universitaria ha demostrado de nuevo su solidaridad a través de la plataforma UalUne en una campaña impulsada junto a la organización humanitaria para apoyar la reconstrucción de las zonas devastadas

La Universidad de Almería ha formalizado la entrega de los fondos recaudados en su reciente campaña solidaria de apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. En un acto simbólico celebrado en el campus, el rector de la UAL, José J. Céspedes, ha hecho entrega a la institución humanitaria de un cheque por un importe total de 7.245 euros, fruto de las donaciones realizadas por la comunidad universitaria para ayudar a la población de las zonas afectadas.

Por parte de Cruz Roja ha asistido el coordinador provincial, Francisco Vicente Ariza, quien han recibido este apoyo económico que irá destinado íntegramente a acciones de auxilio, reconstrucción y asistencia a las personas vulnerables en las zonas más golpeadas por el seísmo.

La iniciativa, articulada desde hace casi un mes a través de la plataforma de micromecenazgo y compromiso social UalUne, ha finalizado con un rotundo éxito de participación. Estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios se han volcado desde los primeros días posteriores a la catástrofe para canalizar sus aportaciones voluntarias.

Durante el encuentro, el rector ha destacado la abrumadora respuesta de la comunidad universitaria, señalando que esta colaboración con Cruz Roja refleja “el compromiso de la Universidad de Almería con quienes sufren situaciones de vulnerabilidad, en plena sintonía con nuestros valores como institución pública”. Asimismo, ha expresado su sincero agradecimiento a todas las personas que han sumado su grano de arena para llevar esperanza y ayuda efectiva al pueblo venezolano.

Por su parte, Francisco Vicente ha agradecido la estrecha alianza con la UAL y la generosidad demostrada, asegurando que estos fondos permitirán continuar sobre el terreno con la labor de reconstrucción de vidas y cobertura de necesidades básicas para las familias afectadas.

Más historias

2 UAL 28 JULIO 2026 CAMPUS UNIDIVERSIDAD

‘Unidiversidad’ reúne a 35 jóvenes en un campus de verano inclusivo y de crecimiento

GabinetedePrensa julio 28, 2026 0
UAL JULIO 27 2026 RECONOCIMIENTO DE LA IEEE AL CATEDRÁTICO JOSÉ ANTONIO GÁZQUEZ

Reconocimiento nacional al catedrático José Antonio Gázquez por su trayectoria investigadora

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
Antonio Sanz MIR

Antonio Sanz destaca que Andalucía consolida su apuesta por formar a los profesionales que necesita el sistema sanitario público

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Infografía 1 protégete del calor

ASANEC sitúa a la Enfermería Familiar y Comunitaria en primera línea frente a las olas de calor

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0
Francisca Heredia

Sucedido entre la Secretaria del Ayuntamiento de Canjáyar y una vecina

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0
Agustin Munoz

La decadencia del casco urbano de Mojácar

Agustín de Jesús Muñoz Soler julio 29, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Silencio revelador

Miski Liu Suria julio 29, 2026 0
El Gigante Mudo

La película EL GIGANTE MUDO, escrita, dirigida y producida por Francisco Campos Barba, es un viaje por el México contemporáneo

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0