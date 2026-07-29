La UAL hace entrega a Cruz Roja de los fondos donados para los afectados por los terremotos en Venezuela

La comunidad universitaria ha demostrado de nuevo su solidaridad a través de la plataforma UalUne en una campaña impulsada junto a la organización humanitaria para apoyar la reconstrucción de las zonas devastadas

La Universidad de Almería ha formalizado la entrega de los fondos recaudados en su reciente campaña solidaria de apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. En un acto simbólico celebrado en el campus, el rector de la UAL, José J. Céspedes, ha hecho entrega a la institución humanitaria de un cheque por un importe total de 7.245 euros, fruto de las donaciones realizadas por la comunidad universitaria para ayudar a la población de las zonas afectadas.

Por parte de Cruz Roja ha asistido el coordinador provincial, Francisco Vicente Ariza, quien han recibido este apoyo económico que irá destinado íntegramente a acciones de auxilio, reconstrucción y asistencia a las personas vulnerables en las zonas más golpeadas por el seísmo.

La iniciativa, articulada desde hace casi un mes a través de la plataforma de micromecenazgo y compromiso social UalUne, ha finalizado con un rotundo éxito de participación. Estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios se han volcado desde los primeros días posteriores a la catástrofe para canalizar sus aportaciones voluntarias.

Durante el encuentro, el rector ha destacado la abrumadora respuesta de la comunidad universitaria, señalando que esta colaboración con Cruz Roja refleja “el compromiso de la Universidad de Almería con quienes sufren situaciones de vulnerabilidad, en plena sintonía con nuestros valores como institución pública”. Asimismo, ha expresado su sincero agradecimiento a todas las personas que han sumado su grano de arena para llevar esperanza y ayuda efectiva al pueblo venezolano.

Por su parte, Francisco Vicente ha agradecido la estrecha alianza con la UAL y la generosidad demostrada, asegurando que estos fondos permitirán continuar sobre el terreno con la labor de reconstrucción de vidas y cobertura de necesidades básicas para las familias afectadas.

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