La UAL ha cubierto ya el 93% de sus plazas de nuevo ingreso en grados del curso 26/27

Más de 20 titulaciones tienen ya el 100% de matrículas y 29 están por encima del 90% de ocupación. Todavía están pendientes de publicar la segunda resulta de la fase ordinaria y la segunda adjudicación de la fase extraordinaria, que se darán a conocer el 3 de septiembre

La Universidad de Almería llega al paréntesis académico del mes de agosto con unos excelentes datos de cobertura de matrícula para el nuevo curso que comienza en el mes de septiembre. A fecha de 31 de julio, el 93% de las plazas de nuevo ingreso ofertadas en los 41 grados y dobles grados que se podrán estudiar en la UAL en el periodo 2026/2027 tienen ya la matrícula formalizada. En términos absolutos, son 2779 plazas cubiertas de las 2985 que se ofertan, tras la publicación de la primera resulta de la fase ordinaria y la primera adjudicación de la fase extraordinaria.

En estos momentos hay 21 titulaciones de grado con todas sus plazas de nuevo ingreso matriculadas y un total de 29 se encuentran al 90% de ocupación. Además, en muchas de ellas existen listas de espera, siendo especialmente reseñables por número las que corresponden a los grados en Medicina y Enfermería, con más de 2000 aspirantes en espera en cada una de ellas.

Estos datos revelan un alto interés del nuevo estudiantado universitario por los estudios que oferta la Universidad de Almería. De hecho, en la fase ordinaria de adjudicación se cubrieron las plazas de nuevo ingreso en 25 de las titulaciones, de manera que en la fase extraordinaria solo se pudieron ofertar plazas en 16 de ellas.

En todo caso, todavía quedan oportunidades para quienes estén a la espera de las fases restantes en el proceso de matriculación. El día 3 de septiembre se publicarán en la web del Distrito Único Andaluz las listas correspondientes a la segunda adjudicación de la fase extraordinaria, así como la segunda resulta de la fase ordinaria. En ambos casos, el plazo de matrícula será del 3 al 7 de septiembre. El proceso se cerrará con un periodo de matriculación para titulaciones donde aún queden plazas vacantes y no tengan lista de espera, que se abrirá entre el 25 y el 30 de septiembre.

La Universidad de Almería cuenta para el nuevo curso académico 2026/2027 con una oferta de 41 titulaciones de grado, de las cuales 7 corresponden a dobles grados, y a la que se ha incorporado como novedad el Grado en Logopedia, que se imparte título interuniversitario con la Universidad de Sevilla.

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