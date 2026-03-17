Unanimidad en CCOO de Almería para elegir a Antonio Rico como nuevo secretario general

Elegido con el cien por cien de los votos, el nuevo secretario general compromete una acción ofensiva para desbloquear convenios paralizados, atajar la siniestralidad, blindar los derechos de los sectores más feminizados y reforzar su puesto como primer sindicato provincial.

Antonio Rico ha sido elegido nuevo secretario general de CCOO de Almería en el consejo provincial celebrado este 17 de marzo, logrando la totalidad de los votos emitidos. Este respaldo absoluto a una candidatura única de consenso marca el inicio de una nueva etapa organizativa orientada a reforzar la presencia en las empresas y revalidar la posición como primera fuerza representativa de la provincia.

El profesional sanitario, de 48 años de edad, es diplomado en Enfermería y licenciado en Antropología Social y Cultural. Su trayectoria laboral se enmarca en el Servicio Andaluz de Salud, iniciando su labor representativa en el Hospital Torrecárdenas en 2012 para, cinco años después, dar el salto al ámbito provincial.

Hasta el momento, el dirigente desempeñaba la Secretaría de Salud y Comunicación, acumulando casi una década de experiencia en diferentes responsabilidades ejecutivas. Este bagaje previo constituye la base de un proyecto que, tal y como subraya el sindicato, combina la solvencia de la veteranía con el impulso de la juventud para afrontar los retos del mercado laboral almeriense.

La hoja de ruta del nuevo mandato sitúa como ejes principales el trabajo directo por y para los sindicatos provinciales, con la mirada puesta de forma inminente en las próximas elecciones sindicales. Aumentar los niveles de afiliación y expandir la representatividad en los centros de trabajo figuran como metas indispensables para la organización sindical.

Entre las prioridades estratégicas inmediatas destaca la urgencia de atajar la siniestralidad laboral mediante medidas preventivas reales en las empresas. A este objetivo operativo se suma la reivindicación de procesos de regularización justos para las personas migrantes. Mejorar las condiciones materiales de los sectores fuertemente feminizados representa otro desafío clave para CCOO en Almería. La agenda negociadora priorizará el desbloqueo de convenios colectivos que acumulan años de paralización e impiden la actualización salarial de miles de personas, con especial atención a sectores críticos como el del manipulado.

Tras agradecer el apoyo sin fisuras recibido por parte de las delegadas y delegados, el nuevo secretario general asume el cargo con el compromiso de mantener una línea de trabajo pegada a la realidad de las plantillas. La dirección entrante reafirma su voluntad de seguir siendo la herramienta más útil para la defensa de la clase trabajadora en el territorio.