La selección española masculina de 3×3 conquista la Plata más brillante en la Champions Cup 3×3 de Bangkok con el almeriense Raúl Fernández

La Selección Masculina de 3×3 ha culminado su participación en la Champions Cup con una prestigiosa medalla de plata tras su derrota en el duelo final ante Estados Unidos. De este modo, el equipo certifica el buen momento del baloncesto nacional en la categoría asegurando a su vez su plaza para disputar el preolímpico clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los nombres de Carlos Martínez, Diego de Blas, Guim Expósito e Iván Aurrecoechea siguen haciendo historia en el Baloncesto 3×3 tras la conquista este domingo de la Medalla de Plata en la Champions Cup de Bangkok (Tailandia) junto al seleccionador Pedro Meléndez y el entrenador Raúl Fernández.

Un prestigioso metal que ha llegado tras ceder en la final frente a Estados Unidos en un partido en el que tan solo la superioridad reboteadora de los norteamericanos pudo marcar diferencias. Así, el equipo se subía al segundo cajón del podio conquistando ya no solo la medalla, sino también la clasificación para el Preolímpico en el que se pondrán en juego los billetes para la cita olímpica de Los Ángeles 2028.

VIERNES 13 DE MARZO:

Lituania vs España (18-14)

SÁBADO 14 de MARZO

Tailandia vs España (3-21)

España vs Serbia (17-21)

DOMINGO 15 DE MARZO

Semifinal: España vs Países Bajos (20-15)

Final: España vs Estados Unidos (14-19)