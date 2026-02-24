UNIgreen consolida su estrategia de futuro en su cumbre anual en Coimbra

La Alianza refuerza su estructura con nuevos socios internacionales y define su hoja de ruta 2026-2028 enfocada en la excelencia académica, la movilidad europea y la sostenibilidad intersectorial

El Instituto Politécnico de Coimbra acogió a principios de mes la UNIgreen International Conference and Annual Summit 2026. Este encuentro reunió a más de 150 participantes de la Alianza UNIgreen, incluyendo personal académico, administrativo, técnico y estudiantil, para presentar los avances en investigación y movilidad, así como proyectar los objetivos estratégicos de ‘The green European University’.

Durante la Asamblea General, los rectores y presidentes de las instituciones socias —entre ellos el rector de la Universidad de Almería José J. Céspedes— eligieron a la nueva directiva. La rectora de la Agricultural University of Iceland, Ragnheidur I. Thorarinsdottir, y el director general de la University-College of the Province of Liège, Salvatore Anzalone, asumieron los cargos de Chair y Co-chair, respectivamente.

Este relevo ocurre en una fase crítica, ya que en marzo de 2026 se solicitará la segunda fase de financiación del proyecto. Para este nuevo ciclo, se integran como nuevos socios la Centria University of Applied Sciences (Finlandia) y la Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (Alemania).

La planificación estratégica para el periodo 2026-2028 se centra en la consolidación de una oferta formativa común adaptada a las nuevas modalidades europeas, tales como el European Degree y las microcredenciales. Como institución coordinadora, la Universidad de Almería desempeña un papel fundamental en este proceso al liderar el desarrollo de la plataforma virtual de enseñanza y proponer nuevas iniciativas de movilidad. Asimismo, a través de sesiones de trabajo específicas como el Training Workshop for Mobility Officers, la Alianza busca diversificar y aumentar el intercambio de estudiantes y personal, apoyándose en la experiencia compartida por alianzas invitadas como EUTOPIA y Arqus. Todo este esfuerzo de alineación de acciones se trasladará a la propuesta de renovación que se presentará en la convocatoria de Universidades Europeas 2026.

El éxito del encuentro también residió en la participación activa del UNIgreen Student Council y los UNIgreen Ambassadors, quienes contribuyeron con su propia perspectiva a la construcción de la Alianza. Además, la conferencia contó con ponencias y mesas redondas sobre la transición energética y la cooperación entre instituciones e industria, reforzando el papel de los gestores de internacionalización en el fortalecimiento de un Espacio Europeo de Educación común.