El Seminario Permanente dedicado al fútbol celebra su primera jornada formativa y de transferencia

Paso previo hacia un futuro congreso, y bajo el título de ‘Innovación y Rendimiento en el Fútbol Moderno’, recibe el respaldo de la Unión Deportiva Almería en su elenco de ponentes de alto nivel, como el entrenador del primer equipo, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, y se marca como objetivo prioritario “mejorar este maravilloso deporte en la provincia”

Creado hace tan solo tres meses, ha llegado ya el primer gran momento del Seminario Permanente ‘Hacia un fútbol integral: desarrollo de clubes, jugadores y formadores’. Esta nueva herramienta ha sido posible gracias a la colaboración entre la Universidad de Almería y la empresa Estrategol Consultoría Deportiva, también unidas en la organización de la primera acción formativa y de transferencia que nace del seminario. Se trata de la Jornada ‘Innovación y Rendimiento en el Fútbol Moderno’, desarrollada este martes con el Aula Magna del Edificio C de Humanidades como epicentro de la proyección del fútbol provincial.

Dividida en sesiones de mañana y de tarde, ha contado con 60 participantes y con un elenco de ponentes de alto nivel. Ha sumado mucho en ese sentido la Unión Deportiva Almería, aportando a los primeros entrenadores del primer equipo y del filial, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ y José María Salmerón respectivamente, más Víctor Forte, preparador físico del primer equipo, o Paco Pérez, segundo técnico del filial. Junto a ellos, también de la UDA, han intervenido desde la Academia tanto Miguel Romera, preparador físico y readaptador físico-deportivo, y Pepe Ruiz, responsable del área de Rendimiento Condicional.

Han sido de gran valor igualmente las aportaciones de Pablo E. Raya, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y profesional del fútbol en distintas facetas, como por ejemplo analista táctico del filial del Aston Villa, Miguel Ángel Casimiro, estadístico especializado en ciencia y consultoría de datos aplicada al deporte y a entornos empresariales, de la empresa Hudl, Fran Fernández, entrenador profesional almeriense, actualmente en el Karpaty Lviv de la primera división de Ucrania, y Carlos Hinojo, entrenador del Poli Almería, con dilatada experiencia en el fútbol formativo.

Así, el inicio de la actividad formativa del seminario permanente se ha producido “cargado de ambición”, tomándose como el paso previo a un futuro congreso sobre esta temática. Su apertura ha estado presidida por Fernando Carvajal, vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, junto a Manuel Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, y Antonio Casimiro, concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería. Han formado parte de la mesa el director y el codirector del seminario, Alejandro Pérez, vicedecano de Calidad, Divulgación y Transferencia del Conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación, y Nicolás Rodríguez, director ejecutivo de Estrategol. Ambos también han coordinado la jornada.

Fernando Carvajal ha destacado que “las cátedras y los seminarios permanentes de la UAL tienen mucha vida”, añadiendo que es un buen ejemplo el evento de este martes: “Pone en valor el espacio de trabajo que supone constituir un seminario o una cátedra, en este caso un seminario con una temática muy atractiva, con mucha proyección, y además con componente científico y académico”. Para el vicerrector, “el encuentro entre dos visiones diferentes de la misma realidad es un valor añadido para el Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales, que le permite potenciar precisamente las relaciones entre la universidad y la sociedad”. A su vez, ha llamado la atención sobre que la UAL intenta abrir camino, como es el caso del abordaje del fútbol desde la academia, que todavía no está muy extendido: “Sí es cierto que hay alguna estructura parecida en universidades públicas españolas, pero más relacionado con la técnica deportiva en general”.

Ha reconocido que “está en auge ahora hacer mediciones objetivas sobre el beneficio saludable del deporte; todos somos conscientes de que nos aporta salud, pero hay que cuantificarlo”. Sin embargo, “específicamente alrededor del fútbol y de técnicas deportivas futbolística, estrategia y formas de abordar los entrenamientos, las recuperaciones de las lesiones, es algo específico del Seminario y aquí se pone en valor su aportación”. Ha sido así “a través de una serie de ponencias con un panel muy interesante, entre otros el entrenador de la UDA y otros muchos entrenadores y técnicos muy cualificados”. Sobre el papel protagonista de egresados de la UAL, Carvajal ha mostrado orgullo de “una formación excelente y, lo que más nos interesa, la aplicación a la realidad”.

Alejandro Pérez ha expresado su satisfacción por el salto dado desde el Seminario Permanente que dirige junto a Álvaro Almécija, “es la primera jornada que sacamos”, ofreciendo “formación y transferencia de conocimiento”. Con ella se ha tratado de “poner en valor el fútbol almeriense con ponentes que se desarrollan profesionalmente en nuestra provincia e incluso, más importante aún, con alumnos egresados de nuestras titulaciones”. Visto el éxito de participación y nivel, “lo consolidaremos con un futuro congreso de fútbol en nuestra UAL”, textualmente.

El coordinador de la jornada también ha detallado que se ha planteado “desde una doble perspectiva: por un lado la preparación física, y ahí está toda la parte de innovación y lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico aplicado a este maravilloso deporte, y por otro lado, lo que tiene que ver con estrategias pedagógicas y metodología de la enseñanza, que consideramos también relevante y fundamental para los entrenadores que se están formando”. Ha dado las gracias a la Unión Deportiva Almería “porque realmente contamos con gran número de ponentes desde el club, como Víctor Forte, preparador físico del primer equipo, o el propio Rubi, así como José María Salmerón, el primer entrenador del filial, que viene con su segundo, Paco Pérez, que además es también egresado de nuestros títulos”.

Nicolás Rodríguez, por su parte, ha subrayado que “para la consultoría deportiva Estrategol fue un paso súper ilusionante el aliarse con la Universidad de Almería para la creación de un seminario permanente”. Ha reconocido sentir “el apoyo por parte de la UAL” ante su inquietud: “Teníamos claro que la provincia de Almería necesita de formación, necesita de una mejora en el fútbol base y creíamos que este primer paso no iba a permitir tener esos medios y recursos que también aporta la Universidad de Almería, tener mucho más alcance hacia los alumnos de la universidad y a todo el que quiera formarse en este deporte, y entendemos que desde aquí, desde la base, es desde donde podemos mejorar el fútbol en la provincia”. Como también coordinador del evento ha dejado claro que “pocos ponentes quedan para que el cartel mejore”, añadiendo que “el talento de los ponentes ahora mismo es el nivel más alto y ese era nuestro compromiso desde el principio, y este primer evento las intenciones de dar lo mejor, porque queremos seguir generando inquietudes en la gente, seguir formando a los técnicos, a las preparadores físicos y a quien quiera dedicarse al mundo del fútbol”.

Antonio Casimiro ha puesto el acento en que esta jornada “encaja con la política que estamos llevando al Ayuntamiento, que es la de intentar educar integralmente a través del deporte, que los entrenadores sepan que tienen que saber de técnica, de táctica, de preparación física, de dirección de equipo, pero también tienen que saber que detrás de un futbolista hay una persona, y que esa persona tiene que vivir en equilibrio, y que la formación integral del deportista es fundamental”. Ha incidido en que “el desarrollo tecnológico tiene que ir de la mano del desarrollo humano”, por lo que “el Ayuntamiento está encantado de colaborar con la UAL. en este tipo de formaciones, con unos ponentes de altísima calidad, con muchísimo talento almeriense”.