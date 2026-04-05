Vera GRV se suma al cartel de Cooltural Fest 2026, que se cerrará la próxima semana

La artista almeriense continúa su ascensión meteórica y compartirá festival en el primer fin de semana de Feria con otro paisano como David Bisbal

Cooltural Fest ha vuelto a sorprender a sus ‘coolters’ con una confirmación estelar en la antesala de los días festivos de Semana Santa. La artista almeriense Vera GRV estará en la próxima edición del festival que se celebra cada año en el primer fin de semana de la Feria de Almería confirmando y continuando así una ascensión meteórica que la ha llevado en apenas dos años a llenar el Teatro Apolo, la Plaza de la Constitución, conciertos fuera de Almería y a aparecer en los principales medios de comunicación españoles.

La gira de Vera GRV se llama ‘Se me pasó llamarte, mamá’ y en ella la música urbana y la fuerza de una de las artistas más prometedoras del momento se unen en una autenticidad y una puesta en escena única, acorde a sus letras cargadas de emoción y su conexión genuina.

Con una voz reconocible desde la primera escucha, Vera GRV se mueve con una maestría impropia de su edad por terrenos que van desde lo más bailable e inmediato a canciones que beben de influencias clásicas, del bolero a la balada, del soul al rhythm and blues. Su visión abierta y contemporánea de la música le ha permitido trabajar ya con artistas de su generación como Toni Anzis, Aitor Gómez, Chus Santana o David Marley. Además, ha compartido eventos y festivales con artistas como RVFV, Lia Kali, Rojuu o Funzo & Baby Loud.

Sus letras se alejan también de lo habitual, buscando terrenos reflexivos y un marcado compromiso con su tiempo. Desde un lenguaje inclusivo e igualitario a alertando sobre los aspectos nocivos de una sociedad tecnificada o de la incomunicación entre personas. Y lo mejor es que solo acaba de empezar y el futuro se vislumbra lleno de brillantez.

El festival que organiza el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y Crash Music con el apoyo de Diputación Provincia, Costa de Almería y Sabores Almería y el trabajo inclusivo de la Fundación Music For All, da así un paso más para redondear la confección de un cartel que esta semana sumaba también la nómina completa para el escenario de DJ’s (Algora, Ángel García, Clyde, Don Flúor, Don Gonzalo, Eddie Mizake, Eme DJ, Fake DJ, Fru, Javi Mattel, John B., Juanporelmundo, Neoverbeneo, Óscar Gil, Popi y Sito, Raffael, Rocío Saiz y Rojonesta) y que completará la relación de bandas y artistas para la edición de este 2026 en el transcurso de la próxima semana.

Hay que recordar que la edición de este año tendrá al fiesta de bienvenida –de entrada libre- el jueves, 20 de agosto, en el Parque de las Almadrabillas, que los días principales del festival –de entrada por día o abono completo- serán los 21, 22 y 23 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial y que, además, habrá una fiesta final de clausura –también de entrada libre- en la Faluca Almariya el sábado, 29 de agosto.

Cooltural Fest presagia una edición espectacular con una relación tan variada como incontestable, con nombres propios como Lori Meyers, David Bisbal, León Benavente, La Pegatina, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela, Ana Torroja, Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras, Ultraligera…

Los abonos y distintos servicios se encuentran disponibles a través de la web oficial https://coolturalfest.com/ y una vez que se cierre el cartel y se dé a conocer la distribución de actuaciones por día se habilitará la venta de entradas para jornadas individuales.