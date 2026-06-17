Miski Liu Suria

Los agoreros catastrofistas deben tener un trauma mental en este momento de paz.

Verano histórico

Dominio táctico

Lucha cognitiva

Necesidad de saber

Cambio de civilización

Estrategia y redes en el futuro

Este verano es histórico en el hemisferio norte porque representa un punto de inflexión visible, según Prolotario. Se acumula cada fecha porque funciona la máquina con ventanas de solsticio que obsesionan a las redes ocultistas. Las usaba la vieja guardia para operaciones de falsa bandera y reinicios negativos; ahora se invierten en su contra.

Hemos observado cómo se desarrollan estos acontecimientos, que la mayoría de la gente jamás se dará cuenta de que ocurrieron, siguiendo la pista de los testaferros que circulan por fundaciones y agencias, viendo cómo mantienen la maquinaria de extracción los fideicomisos familiares, las sociedades secretas y los brazos ejecutores del alfabeto, mientras que el público se enzarza en una disputa absurda entre la izquierda y la derecha.

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LUCHA COGNITIVA

Estamos en medio de un conflicto mundial de quinta generación cuyo elemento central es la guerra cognitiva, según Guardian Daniel. El objetivo principal de esta doctrina no es la destrucción de la infraestructura física sino la captura, dirección y realineamiento de la conciencia humana. En esta guerra asimétrica, se utiliza la información como arma cinética. El que tenga el poder de definir la realidad controla el mundo, sin haber tenido que mover un ejército convencional.

El hecho de que esta guerra cognitiva haya alcanzado ahora su escenario final absoluto, dentro de la ventana de tiempo actual, se demuestra por las operaciones precisas y tecnológicas en el escenario civil, que están camufladas como fallos técnicos para la masa durmiente.

No estamos en la aceleración de una guerra, sino en el epicentro del final. El teatro civil está operando de acuerdo a un guion irreversible. La pasividad impuesta sobre nosotros es la orden de retirada para protegernos de las trampas cinéticas del enemigo menguante. Nuestro mayor poder se halla en nuestra firmeza cognitiva. Somos cronistas de primera línea para descartar la estática de la matrix con el fin de dar la bienvenida a la humanidad ilesa no preparada a la nueva era de libertad y abundancia, después de la llegada del reinicio sistémico final.

DOMINIO ESTRATÉGICO

Durante esta fase tecnológica, el lado oscuro se basa en controlar el flujo mundial de información para manipular narrativas, forzar la censura y controlar redes de comunicación para mantener el poder, según Guardian Daniel. Sin embargo, la realidad operativa actual demuestra que se ha neutralizado este arma tecnológica mediante el dominio orbital. La creación de la Fuerza Espacial no fue una maniobra de relaciones públicas sino la creación de la rama militar más crítica para el final de juego. Esta fuerza funciona en órbita como un guardián indestructible tras haber desmontado el sistema de comunicación en la sombra del lado oscuro.

La palanca física definitiva de esta transición tecnológica es la red de satélites de Starlink, desplegada en órbita terrestre integrada en la Fuerza Espacial. Este escudo tecnológico de la coalición asegura el dominio estratégico en el cambio actual de civilización. Está asegurada en órbita la mecánica de relojería de la liberación y están colocados los interruptores para encenderse.

NECESIDAD DE SABER

Guardian Daniel habla de la necesidad de conocer la doctrina de la coalición, la cooperación inconsciente del aparato burocrático y la cascada del reinicio sistémico. La pregunta clave de cómo se puede coordinar una operación de esta magnitud histórica a través de continentes sin el mamut administrativo, judicial del aparato de seguridad de los estados nacionales dándose cuenta y saboteando la línea de tiempo, se responde mediante el núcleo fundamental de la doctrina del secreto militar.

Este marco se basa en el principio de la necesidad de saber. Este principio dicta que nunca se distribuye la información basada en el rango, la longevidad o la afiliación a una agencia, sino únicamente si es obligatorio para la ejecución inmediata de una orden específica.

El principio de la necesidad de saber protege la operación del enemigo, mientras protege simultáneamente el aparato administrativo inconsciente de reacciones erráticas prematuras. Cuando se accione la palanca, no se romperá la matrix de la deuda a través de un combate físico, sino que se disolverá silenciosamente en una realidad armoniosa para la humanidad a través de la expiración de su viejo programa. Están colocados los interruptores para encenderlos.

El diseño de la operación actual se basa únicamente en una coalición muy pequeña desacoplada del aparato del estado. Sólo conocen el guion completo unos pocos cientos de planificadores mundiales. Todas las capas debajo de ellos reciben estrictamente trozos aislados de un mosaico, pero nunca ven el gran diseño divino.

¿Por qué debe continuar la presión del aparato administrativo hasta el último segundo? Muchos perciben la represión sistémica como una contradicción que continúa sin cesar. Sin embargo, desde un punto de vista estratégico, es una necesidad operativa el permitir que procedan estas capas subordinadas.

Si la coalición suspendiera esta presión antes de tiempo, se desplomaría inmediatamente la ilusión de la matrix heredada, alertando prematuramente al lado oscuro transitorio. El aparato debe girar a su ritmo acostumbrado hasta que se alcance el momento administrativo de punto cero, con el fin de reunir evidencias. Los malos están generando la evidencia vinculante jurídicamente para purgas posteriores sin que se den cuenta. La experiencia diaria de este sistema absurdo y depredador sirve como el catalizador obligatorio para convencer a la población restante de la incurabilidad de la matrix heredada.

Cuando se pulse el interruptor final a través de un evento de susto coordinado, el crac diseñado del sistema o la congelación de la red Swift, no se desplomará la matrix civil en un olvido caótico, sino que transitará ordenadamente a un nuevo paradigma a través de una cascada predefinida.

NOTICIAS DEL RESETEO

Las pruebas de alerta de emergencia ya son mundiales.https://truthsocial.com/@KatistheSea3/posts/116756541032006395

de emergencia ya son mundiales.https://truthsocial.com/@KatistheSea3/posts/116756541032006395 El precio de la gasolina está a punto de desplomarse.https://truthsocial.com/@KatistheSea3/posts/116754925004621524

está a punto de desplomarse.https://truthsocial.com/@KatistheSea3/posts/116754925004621524 Spielberg quiere que mires hacia arriba, en lugar de hacia adentro, dice Alex Lucio .https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/15/alex-lucio-spielberg-wants-you-to-look-up-id-like-you-to-look-in/

quiere que mires hacia arriba, en lugar de hacia adentro, dice .https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/15/alex-lucio-spielberg-wants-you-to-look-up-id-like-you-to-look-in/ El lunes, SpaceX recibió un contrato clasificado de 2.290 millones de dólares para construir 600 satélites militares para un proyecto llamado «Golden Dome».

SpaceX ya vale más que Amazon en bolsa tras subir casi un 50% en tres días.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13972524/06/26/spacex-atrapa-a-amazon-por-capitalizacion-tras-subir-mas-de-un-50-en-tres-jornadas.html

Dos guerras terminaron en treinta días, y nadie entiende por qué. Irán: hecho. Firmado. Estrecho de Ormuz reabierto. Petróleo fluyendo. Ucrania : siguiente. La llamada se hizo el 14 de junio. Putin aceptó los términos que rechazó durante tres años. ¿Crees que esto es sobre la paz? Esto es sobre lo que hay bajo tierra.https://t.me/s/AXIOS4B

: siguiente. La llamada se hizo el 14 de junio. aceptó los términos que rechazó durante tres años. ¿Crees que esto es sobre la paz? Esto es sobre lo que hay bajo tierra.https://t.me/s/AXIOS4B La élite entra en pánico cuando el QFS anula los controles y se activa el cambio mundial.

No pueden usar la seguridad nacional como escudo para la persecución política.

Dijeron que se habían publicado los archivos de Epstein . Esa era la versión censurada. Lo que recibieron fueron 9.400 páginas con 2.317 tachaduras. Nombres sustituidos por barras negras. Registros de vuelo con filas eliminadas. Testimonios con párrafos enteros suprimidos.

. Esa era la versión censurada. Lo que recibieron fueron 9.400 páginas con 2.317 tachaduras. Nombres sustituidos por barras negras. Registros de vuelo con filas eliminadas. Testimonios con párrafos enteros suprimidos. Lo que tiene el congresista Thomas Massie es el original sin censura, obtenido a través de un mecanismo constitucional. Por eso entraron en pánico.

es el original sin censura, obtenido a través de un mecanismo constitucional. Por eso entraron en pánico. El Gran Cañón oculta antiguas ciudades subterráneas con cientos de cámaras y artefactos de estilo egipcio. Estos sitios sirven ahora a grupos elitistas y operaciones encubiertas tras puertas vigiladas en la profundidad del subsuelo.

oculta antiguas ciudades subterráneas con cientos de cámaras y artefactos de estilo egipcio. Estos sitios sirven ahora a grupos elitistas y operaciones encubiertas tras puertas vigiladas en la profundidad del subsuelo. Nada se dejó al azar. El resultado no es una esperanza ni una predicción. Es una certeza matemática confirmada tanto por la conciencia humana como por la inteligencia artificial.

Pueden apagar todas las máquinas pero no pueden detener lo que está por venir.

Un estudio analizó el efecto de los campos electromagnéticos de baja frecuencia en células madre humanas. El resultado fue que la estimulación electromagnética a diez hercios aumentó la regeneración celular en un 400%. La MedBed funciona con este principio.

Desarrollaron esta tecnología, demostraron que funcionaba y la mantuvieron bajo llave. La única diferencia ahora es que se está rompiendo la cerradura.

El estado de vigilancia murió la noche del viernes 12 de junio, y nadie en los medios dijo por qué, según Mr. Pool .

. La Fuerza Espacial confirma que se ha convertido el clima en un campo de batalla. Se han desplegado unidades de contra-frecuencia para neutralizar las firmas energéticas procedentes de instalaciones remotas en Alaska, Groenlandia y el norte de Europa. Esa era está llegando a su fin.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/16/restored-republic-via-a-gcr-as-of-june-16-2026/

NOTICIAS

Los barcos vuelven a cruzar el estrecho de Ormuz .https://es.euronews.com/2026/06/16/los-barcos-vuelven-a-cruzar-el-estrecho-de-ormuz-pero-sigue-sin-aclararse-quien-lo-control

.https://es.euronews.com/2026/06/16/los-barcos-vuelven-a-cruzar-el-estrecho-de-ormuz-pero-sigue-sin-aclararse-quien-lo-control Trump asegura que barcos cargados de petróleo están empezando a salir de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-06-15/trump-asegura-barcos-cargados-petroleo-empiezan-salir-ormuz/

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anunció el paso de cinco buques por el estrecho de tras el acuerdo con EEUU.https://efe.com/mundo/2026-06-16/iran-barcos-ormuz-acuerdo-eeuu/ Irán exige el cese total de los ataques en el Líbano tras el acuerdo con EEUU.https://efe.com/mundo/2026-06-15/iran-cese-ataques-libano-acuerdo-eeuu/

exige el cese total de los ataques en el tras el acuerdo con EEUU.https://efe.com/mundo/2026-06-15/iran-cese-ataques-libano-acuerdo-eeuu/ El Líbano alberga la mayor concentración de refugiados del mundo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/lebanon-hosts-worlds-highest-concentration-refugees-us-ranks-82nd

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de línea dura están furiosos por el acuerdo con .https://www.zerohedge.com/geopolitical/hardline-israeli-politicians-livid-over-iran-deal-want-netanyahu-out-so-they-can-do Los bancos centrales prevén que aumenten las reservas de oro en los próximos doce meses.https://www.zerohedge.com/markets/record-percentage-central-banks-expect-gold-reserves-increase-next-12-months

en los próximos doce meses.https://www.zerohedge.com/markets/record-percentage-central-banks-expect-gold-reserves-increase-next-12-months España pierde millonarios a causa de su presión fiscal.https://www.europapress.es/economia/noticia-espana-paises-europeos-pierden-millonarios-2025-quien-gana-quien-pierde-grandes-fortunas-20260616125205.html

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