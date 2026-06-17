Desclasadas y heteronormativas: las ficciones españolas siguen suspendiendo en diversidad

EVA CALLEJA

El Informe ODA 2026 ha analizado 125 películas y 91 temporadas de series correspondientes a 2025, y suma la novedad de dedicar un apartado a la clase social y un ranking de plataformas inclusivas

La divulgadora Eugenia Tenenbaum ha moderado una mesa redonda en la que se han propuesto soluciones para construir un audiovisual más inclusivo

El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales ha presentado el Informe ODA 2026, un completo estudio que demuestra que el cine y las series españolas cuentan todavía con poca diversidad. De acuerdo con los datos, las cifras de representación se han estancado a la vez que muchos clichés narrativos se mantienen en pantalla.

Esta investigación anual recoge cómo se representa en la ficción audiovisual a las personas LGBTIQA+, racializadas y con discapacidad, además de abordar cuestiones como el género, la edad o la clase social. Los resultados se extraen tras analizar 125 películas y 91 temporadas de 89 series de ficción española correspondientes al año 2025, lo cual permite construir una radiografía completa del audiovisual nacional.

Fotos presentación (crédito © Irene Medina. Cortesía de Fundación Telefónica, 2026):

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Casas irreales, crisis inexistentes

Este nuevo Informe ODA ha incluido en su análisis la novedad de dedicar un apartado a la clase social, que ofrece datos significativos sobre los imaginarios que promueve el audiovisual. Los datos señalan que la clase media predomina, englobando al 47,19 % de personajes en las películas y al 48,34 % en las series. Pero, en general, el estudio indica que existe un desclasamiento, ya que pocas obras tratan el impacto real de las desigualdades económicas.

Cuando existen, suelen utilizarse como detonante de tramas donde la pobreza está muy presente. Por su parte, la riqueza aparece normalizada, más como telón de fondo en ciertas ficciones que como un elemento a tratar. Además, en general, los personajes viven en grandes casas independientemente de su estatus económico, mientras que la crisis de la vivienda está todavía infrarrepresentada en pantalla, con excepciones relevantes como Olivia y el terremoto invisible o Los tortuga, que demuestra cómo la clase condiciona todo, incluidos los procesos de duelo.

Discapacidad utilizada como trama o castigo

El informe revela que, en las ficciones de 2025, hay un 5,8 % de personajes con discapacidad, un crecimiento significativo frente al 3,2 % de 2024. El aumento frente al ejercicio anterior muestra una tendencia a tener en cuenta. Desde un punto de vista cualitativo, una de las principales causas de este aumento es la representación cada vez mayor de aspectos de la salud mental como la ansiedad o la depresión.

Este Informe ODA incluye por primera vez la distribución por tipo de discapacidad de los personajes, una característica que muestra una representación desigual, sobre todo en lo relativo al género. Mientras los personajes masculinos aparecen principalmente vinculados a discapacidades físicas o sensoriales, las mujeres son representadas a través de discapacidades psicosociales.

Existe asimismo una vinculación entre la discapacidad y el concepto de karma, pues la tendencia es usarla como detonador de la trama y, en algunas ocasiones, como castigo para ciertos personajes, que adquieren una discapacidad que es leída en términos negativos por la dependencia que genera.

Por suerte, también existen retratos positivos, como Sorda, que ha permitido llevar la discapacidad al centro de la conversación pública y explorarla desde ángulos complejos y poco frecuentes. Por ejemplo, la protagonista es un personaje lleno de claroscuros, rodeada de una comunidad sorda y cuyo conflicto no deriva únicamente de su discapacidad, además de que está interpretada por Miriam Garlo, actriz que tiene la misma discapacidad, detalle todavía poco habitual.

La voz de la conciencia es racializada

Al contrario de lo que ocurre con la discapacidad, en 2025 ha habido una bajada de personajes racializados, ya que solo son 201, lo que equivale a un 9,98 % del total y a una caída de casi tres puntos porcentuales respecto a 2024.

De nuevo, son los personajes latinos quienes tienen más representación, con un 40,67 % entre series y películas. Les siguen los personajes negros, árabes, gitanos y asiáticos. A este respecto, aunque es positivo que los personajes gitanos hayan vuelto a las series tras su desaparición el año anterior, cabe recalcar que de acuerdo con los datos casi siempre están vinculados con la criminalidad, las drogas y la cárcel.

En cuanto a las narrativas predominantes, se tiende a vincular la racialización, la migración y la precariedad, algo preocupante por cómo perpetúa un imaginario irreal de España como estado blanco. También, ODA ha detectado un cliché denominado Pepito grillo, porque muchas veces la trama de los personajes racializados consiste en ser la voz de la conciencia en las tramas de los personajes blancos. En otras ocasiones son ayudados por los salvadores blancos, que en 2025 están encarnados mayoritariamente por mujeres blancas.

Personajes LGBTIQA+ concentrados y estereotipados

En las ficciones españolas de 2025, el Informe ODA indica que los personajes LGBTIQA+ representan el 10,07 % del total en el cine y las series, lo que supone un estancamiento respecto a 2024, donde el porcentaje fue del 10,11 %.Los datos muestran que, aunque más del 60 % de los personajes queer son principales, menos de la mitad de ellos tienen una trama relacionada con algo que no tenga que ver con su identidad.

Por otro lado, la presencia queer aparece altamente condensada, ya que unas pocas ficciones concentran la mayoría de la representación. Esto se aprecia más en el cine donde, de las 125 producciones analizadas, 92 no cuentan con ningún personaje LGBTIQA+, y casi la mitad de los personajes LGBTIQA+ analizados (30) se encuentran en tan solo 7 producciones de esas 33. Por tanto, cerca de tres cuartas partes de las películas excluyen al colectivo de sus narrativas.

Las historias que se cuentan se concentran en un número reducido de temas, particularmente la discriminación, el acoso y las relaciones afectivas, lo que limita el abanico de experiencias representadas en pantalla. La vinculación entre lo queer y la juventud sigue también muy presente, aunque existen producciones relevantes que cuestionan esta asociación a la vez que reflejan otras realidades, como Maspalomas, centrada en la armarización en la tercera edad.

Otro dato significativo es que, por primera vez en las siete ediciones del Informe ODA, aparece un personaje abiertamente intersexual, Renata de Olympo, que tiene un papel central en la serie, aunque sus conflictos están estrechamente relacionados con su identidad.

Dialogar para mejorar la diversidad

La investigación se ha presentado la mañana del miércoles 17 de junio en Espacio Fundación Telefónica. Los resultados del informe fueron expuestos en una mesa redonda moderada por la divulgadora cultural Eugenia Tenenbaum, en la que participaron el director de cine Afioco Gnecco, la creadora Samia Jahjah, el cineasta Domingo Pisón y Paula Serna Arranz, directora de investigación de ODA.

El cineasta Afioco Gnecco ha señalado que «la migración, la diversidad o las identidades trans no deberían ser el tema de los personajes, sino una característica más de quienes son«

Para la actriz y guionista Samia Jahjah, «ver las cifras es mucho más esclarecedor que guiarnos únicamente por percepciones. Los datos ayudan a comprender la realidad de la representación en el audiovisual«

Mientras, el director Domingo Pisón ha destacado cómo «debemos apostar por la inclusión de personas con discapacidad no solo delante de la cámara, sino también detrás de ella«

Paula Serna Arranz, como coredactora del informe, ha señalado que «la diversidad en el audiovisual no solo refleja la realidad, también puede transformarla. Las ficciones tienen la capacidad de cambiar imaginarios e incluso impulsar cambios reales en la vida de las personas»

Por su parte, la moderadora, la historiadora de arte Eugenia Tenenbaum, ha expresado que «los colectivos culturalmente minorizados siguen teniendo una presencia muy reducida en la hegemonía cultural y audiovisual«

Las mujeres, relegadas a la juventud y violencia sexual

En los datos de 2025 existe una situación dicotómica respecto a la división por género, puesto que, si bien en películas hay un descenso del porcentaje de mujeres, con un 44,79 %, en series ha aumentado, y las mujeres son ahora el 48,44 % del total de personajes, una cifra más elevada que el 46,75 % del año anterior. Por su parte, la representación no binaria ha caído a la mitad al pasar de 4 personajes a tan solo 2 en 2025, lo cual implica que su ya escasa presencia en pantalla ni siquiera estaba asentada y que podría incluso desaparecer.

Una de las tramas más frecuente para las mujeres es la violencia sexual, y varias producciones se han aproximado a ella desde distintos lugares, haciendo más complejo cómo se aborda este problema en la ficción. También es interesante que en las edades más jóvenes el número de mujeres supera al de hombres, pero, según envejecen, los personajes masculinos se hacen más presentes. Además, cuando aparecen mujeres mayores de 50 en el audiovisual suelen hacerlo mediante personajes aislados, en comedias familiares o en propuestas muy corales, y muchas veces se muestra la vejez femenina como una condición que inspira temor.

Ranking de plataformas y distribuidoras inclusivas

Como innovación, ODA ha elaborado un ranking que otorga un punto por cada ficción que tenga al menos un personaje relevante LGBTIQA+, racializado o con discapacidad, cuya identidad quede explícita en pantalla sin que sea su único rasgo de personalidad. Asimismo, se contrasta este número con el total de la producción anual de la compañía, para comprobar qué porcentaje son inclusivas.

El objetivo del Informe ODA es promover imágenes no estereotipadas en los medios, que erradiquen prejuicios y actitudes discriminatorias hacia estos colectivos. Los datos de 2025 demuestran que algunos estereotipos todavía persisten, pero también que se han dado pasos significativos, pues la ficción nacional ha contado con producciones relevantes donde la diversidad es el foco del relato desde una mirada no estigmatizante. Ojalá esto signifique que la industria nacional siga apostando por diversificar los personajes y narrativas mostrados en las pantallas, ya que enriquecen el sector audiovisual, ofrecen referentes y amplían nuestros imaginarios colectivos.

Ya se puede consultar íntegro el Informe ODA 2026, que cuenta con una carta de apertura firmada por el actor Carlos Soroa, que ha participado en obras como Bienvenidos a Edén o Sorda.

Sobre ODA:

ODA es el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, una asociación sin ánimo de lucro que analiza la imagen que se proyecta de las personas LGBTIQA+, racializadas, con discapacidad y con cuerpos diversos en la ficción audiovisual española con el objetivo de impulsar un cambio y lograr medios más responsables y diversos.

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