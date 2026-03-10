VERDIBLANCA CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER EN TORNO A LA MODA Y SUS EMOTIVAS DISTINCIONES MINERVA

Mª Carmen Navarro y Mª Jesús Leal han sido reconocidas esta edición, antes del showcase de creadoras almerienses

Desde hace más de veinte años, el Día de las Mujeres en Almería no está completo sin la celebración de las Distinciones Minerva a trabajadoras con más antigüedad de la Asociación de Personas con Discapacidad de Verdiblanca. Es uno de los actos con más solera y tradición alrededor de tan necesaria efeméride y que, un año más, ha vuelto a tener el respaldo de todas las Administraciones -local, provincial, autonómica y nacional-, además de contar con la asistencia de numerosas entidades de la sociedad de manera transversal. Además de la entrega de reconocimientos, el evento ha contado con un showcase con cinco creadoras pertenecientes a la marca ‘Talento Almeriense’ impulsada desde el Área de Presidencia y Promoción de la Provincia de la Diputación.

La Sala de Grados del Edificio de Gobierno y Paraninfo de la Universidad de Almería (UAL) ha sido el escenario para la edición de este 2026, en la que las trabajadoras distinguidas de Verdiblanca han sido Mari Carmen Navarro, monitora del Centro Ocupacional ‘Juan Goytisolo’, y María Jesús Leal, cuya sordera no ha sido inconveniente para desempeñar su labor en los servicios de limpieza del Centro Especial de Empleo de Verdiblanca desde hace 18 años.

Ambas, nerviosas pero sobre todo muy agradecidas, ilusionadas y felices, han recogido sus distinciones -esculturas confeccionadas artesanalmente por usuarios y usuarias con discapacidad del Taller de Cerámica del Centro Ocupacional ‘Javier Peña’, de la Junta de Andalucía- de manos del delegado de Inclusión Social e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco G. Bellido, y de la vicerrectora de Igualdad e Inclusión de la UAL, María Isabel Ramírez, respectivamente.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha afirmado que “este acto ha distinguido a lo largo de su historia a más de cien mujeres trabajadoras de la entidad y del Centro Especial de Empleo. No en vano, desde hace años Verdiblanca incorpora a más hombres en tareas desempeñadas tradicionalmente por mujeres, como la limpieza, y sitúa a más mujeres en puestos donde existe infrarrepresentación o en cargos de responsabilidad”.

También ha recordado que “se han elaborado protocolos para evitar que las mujeres sigan calladas y ocultando malos tratos, para que denuncien agresiones, para prevenir el acoso sexual o para protegerse si son víctimas de violencia de género”. Un trabajo cimentado en el día a día que además cuenta “con una Comisión de Seguimiento que analiza anualmente nuestro III Plan de Igualdad del que se beneficia todo el personal que Verdiblanca tiene en Almería, Granada, Sevilla y Málaga”.

El delegado de Inclusión Social e Igualdad ha aplaudido a Verdiblanca “por ser un activo social que trabaja sin distinción por la igualdad de todas las personas, ya sea de la discapacidad o, en el día de hoy, en el ámbito de la mujer donde hemos conseguido mucho, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Debemos seguir trabajando en la conciliación, en romper la brecha salarial, a diario”.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad e Inclusión de la UAL, María Isabel Ramírez ha felicitado a Verdiblanca “por el éxito de este acto que es ya un evento referente para conseguir una sociedad justa e igualitaria. Para nosotros es un orgullo que Verdiblanca forme parte de nuestro día a día, porque como entidad compartimos esos valores de igualdad e inclusión”.

Al acto, que ha estado presentado por la empresaria de moda Mar Segura, también han asistido otros representantes institucionales como la diputada nacional Ana Martínez Labella, el diputado andaluz Manuel Guzmán, el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, o la concejal de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, entre otros organismos, asociaciones, empresas y entidades.

‘Creatividad, femenino plural’

Con la colaboración de la Diputación de Almería, a través de la marca ‘Talento Almeriense’ impulsada por el Área de Presidencia y Promoción de la Provincia, el acto ha continuado con la mesa redonda titulada ‘Creatividad, femenino plural’, moderada por María Mercedes Moreno Berenguel, Secretaria de Verdiblanca, en la que han participado cinco creadoras almerienses: Yasmina Ortega ‘La Faraona’, Lyubov Kyleshko, Isabel Montoya ‘La Selecta’, Belén Alférez ‘Amadamadrina’ y María del Mar Iglesias de ‘Las tetas de María’.

Cada una en su ámbito artístico, han explicado sus procesos creativos en la moda, los complementos y la artesanía desde la visión de la mujer. Unas ideas que, además, han encontrado su ejemplo práctico con una carpa en la que las personas asistentes han podido ver el resultado de su creatividad y de su trabajo en un ‘showcase’ que, sin duda, ha causado sensación y el aplauso unánime.

Belen Alférez ha detallado la evolución de ‘Amadamadrina’ “donde empecé con diseño de joyas para novia y después ya ampliamos a todo tipo. ‘Mareas’ está inspirada en el mar de Almería y tiene mucha vida”. Isabel Montoya ‘La Selecta’ también evolución el concepto creativo pasando de las jarapas del negocio familiar al diseño de bolsos, “con un material tradicional pero con una mirada actual y moderna”. María del Mar Iglesias de ‘Las tetas de María’ ha detallado cómo en la cuarentena nació el entretenimiento que se convirtió en inspiración para crear “piezas de cerámicas únicas y reivindicando la diversidad del cuerpo más allá de imposiciones y censuras que se encuentran hoy en día”.

Lyubov Kyleshko lleva cuatro años en Almería, donde llegó alejándose de la guerra de Ucrania. “Hacemos vestidos artesanales de alta costura, hechos a mano y muy femeninos. El inicio de cero fue duro, pero he aprendido el idioma, la cultura y moda española”. Por su parte, Yasmina Ortega ‘La Faraona’ ha explicado que “hacemos moda flamenco pero para mujeres muy empoderadas, que buscan algo diferente, que quieren llamar la atención y ser vistas más allá de lo clásico”.

Verdiblanca lleva desarrollando estas distinciones desde hace más de veinte años refrendando así su compromiso con la justa y necesaria puesta en valor de dicha efeméride y reforzando su política de igualdad en la entidad, tal y como lleva a cabo con las más de 70 medidas recogidas en su III Plan de Igualdad de Género 2024-2028 o con el Distintivo de Igualdad en la Empresa que concede el Ministerio homónimo y que ha renovado desde que se le otorgó en 2013, cuando fue la primera empresa almeriense en obtenerlo.