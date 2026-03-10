La campaña ‘Una Pila de Razones’ regresará a Vícar este miércoles

Noelia Martín Pintor

El stand azul informará mañana sobre el reciclaje de pilas y baterías a través de juegos, actividades y sorteos

La campaña ‘Una Pila de Razones’ regresará mañana a las calles de Vícar continuando con su cometido de información y concienciación ciudadana. El stand oficial del proyecto se instalará en el Bulevar Ciudad de Vícar, junto a Mercadona, de 16.00 a 19.00 horas.

Como ya hiciese en el pasado mes de diciembre, esta nueva visita se enmarca en la segunda edición de la campaña, promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma, Ecolec, Ecopilas y ERP.

Sobre el regreso de ‘Una Pila de Razones’ y sus educadores ambientales, el alcalde, Antonio Bonilla, destaca “la importante labor de informar y generar conciencia ciudadana sobre el reciclaje de pilas y baterías”. Un hábito que se traduce “en el fomento de la economía circular optimizando recursos y apostando por un entorno cada vez más saludable para todos y todas”.

Así, el punto informativo, fácilmente identificable por sus colores azules, propondrá actividades, juegos, sorpresas y regalos para todos los vicarios que se acerquen hasta él. Además, el stand instalado durante la jornada del miércoles también servirá como punto de reciclaje para pilas y acumuladores (RPA). Entre las actividades que propone la iniciativa ‘Una Pila de Razones’ se encuentra un sorteo online para ganar una caja regalo que incluye una estancia de una noche para 2 personas con desayuno y almuerzo o cena en Paradores.

La segunda edición de la campaña comenzó el 30 de octubre del pasado 2025 y se extenderá hasta el 22 de abril. Durante este periodo, los profesionales colaboradores recorrerán las 8 provincias andaluzas llegando a más de 240 municipios, entre los que se encuentra Vícar.