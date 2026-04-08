El secretario general de Instituciones Penitenciaria reconoce la labor de todos los profesionales del Centro Penitenciario de Almería

En el 40 aniversario

En el acto se ha homenajeado a 41 funcionarios pioneros que pusieron en marcha el centro penitenciario en 1986

Además, se ha reconocido la labor de los 4 directores que han estado al frente del establecimiento desde su inauguración

El secretario general de Instituciones Penitencias, Ángel Luis Ortiz, ha participado en el acto que se ha celebrado hoy en el Centro Penitenciario de Almería para celebrar el 40 aniversario de su puesta en funcionamiento.

Ortiz, acompañado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, y el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martin, ha querido reconocer y poner en valor el trabajo de todos los trabajadores que han pasado por el establecimiento penitenciario en sus 40 años de puesta en marcha.

“Los importantes en este acto sois vosotros, los que hoy trabajáis y quienes a lo largo de los años habéis pasado por aquí”, ha destacado Ortiz. “Gracias a vuestra profesionalidad España tiene hoy un sistema penitenciario que es referente para muchos países” ha señalado el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Asimismo, el secretario general ha recordado a Carlos, López, funcionario del centro almeriense y autor de “Almería a través de sus cárceles”, quien reconoce la evolución de las prisiones, convertidas hoy en un espacio multidisciplinar de profesionales que trabajan en equipo para reintegrar a las personas en sociedad.

En la actualidad la prisión almeriense cuenta con una capacidad de 652 celdas tras una ampliación que supuso la construcción de 4 nuevos módulos. Con dicha intervención, el centro penitenciario reúne características propias de los centros tipo y de los modulares de los años 80

HOMENAJE

Este acto conmemorativo ha tenido dos momentos destacados. Por un lado, el homenaje a los cuatro directores que ha tenido el establecimiento penitenciario desde su inauguración, tres de ellos presentes en el salón de actos de la prisión: Juan Manuel Ruiz, Juan Jose Jimenez, Clotilde Berzosa y Miguel Angel de la Cruz.

Y el segundo de ellos, cuando han subido a recoger una placa de reconocimiento 41 funcionarios que participaron en la puesta en funcionamiento y recibieron a los primeras personas privadas de libertad provenientes de la prisión provincial de la carretera de Níjar el 15 de julio de 1986.

En el homenaje también han estado presentes el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García; el delegado territorial de Economía de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet; la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar Garcia-Lorca, y el fiscal provincial, José María López Cervilla, y el juez de Vigilancia Penitenciaria, Rafael Soriano.