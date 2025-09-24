VERDIBLANCA TAMBIÉN VUELVE A LAS AULAS CON UN CURSO DE CONTROL DE ACCESOS Y CONSERJERÍA

Javier Martínez Alcaraz

El Ayuntamiento de Almería apoya esta iniciativa destinada a personas con discapacidad en búsqueda de empleo

El mes de septiembre es el de ‘la vuelta al cole’ por excelencia y en la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca no es diferente. Con el objetivo de mejorar y aumentar la empleabilidad de este colectivo ha puesto en marcha junto con el Ayuntamiento de Almería el curso de ‘Auxiliar de Atención al Cliente y Conserjería’. Un reto en el que Verdiblanca es experta, como avalan los datos de inserción, ofreciendo una formación que combina teoría y práctica en empresas o administraciones, lo que completa la satisfacción del alumnado.

Verdiblanca ha iniciado este curso lectivo con una quincena de personas matriculada hasta el próximo 10 de octubre. Además del apoyo técnico del Área de Familia, Igualdad e Inclusión, el personal de orientación de la entidad ha realizado una labor de selección de la amplia demanda existente. La iniciativa forma parte del programa formativo municipal para la Integración Social y Laboral, en el marco del II Plan Municipal de Discapacidad para el año 2025.

La formación cuenta con un módulo teórico de 35 horas que se imparte en el Espacio ALMA con profesionales en la materia de Sassan Formación y de Verdiblanca; completado con un módulo de 40 horas de prácticas en diferentes empresas privadas e instituciones públicas.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, acompañado por las técnicas de formación y orientación, Rosa Díaz, Mari Carmen Méndez, Pilar Soler y la profesora de Sassan, María José Rodríguez, han felicitado al alumnado en su primer día del curso por la ilusión mostrada en participar en el mismo y su compromiso con mejorar sus cualidades profesionales ampliando su formación para poder desempeñar adecuadamente cualquier puesto de trabajo.

Verdiblanca considera fundamental programas formativos como los desarrollados en los cinco últimos años de la mano del Ayuntamiento de Almería, de la que su concejala Paola Laynez ha mostrado su satisfacción por los resultados desde su puesta en marcha en el año 2019, con los que se implementan las competencias específicas, las habilidades básicas y los apoyos para la inclusión laboral.

El objetivo de esta formación es promover la inserción laboral de las personas desempleadas con discapacidad, proporcionándoles conocimientos y destrezas profesionales, fomentar actitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social y mejorar así las oportunidades laborales de las personas desempleadas con discapacidad.

Para ello, el alumnado de los cursos de Verdiblanca también tiene a su disposición desarrollo de itinerarios de inserción laboral personalizados con orientación individual en la búsqueda de empleo, lo que incluye asesoramiento y apoyo en el puesto de trabajo si se produjera una contratación, fortaleciendo las redes profesionales entre agentes sociales participantes.

Tras este curso se dará paso al de ‘Limpieza, Tratamiento y Mantenimiento en edificios y locales’, que se realizará del 15 de octubre al de 5 de noviembre y las inscripciones permanecen abiertas hasta completar número de plazas. Se puede solicitar más información en los teléfonos 663 87 83 34, o en la sede de Verdiblanca en Carretera Sierra Alhamilla, 288. Además de la excelente acogida en cada una de sus ediciones, en Verdiblanca se valoran las salidas profesionales que tiene este servicio esencial para la comunidad, produciéndose la inmensa mayoría de inserciones laborales en el sector servicios, principalmente los derivados de la prestación de tareas de limpieza.