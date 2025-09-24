Comienzo de los entrenamientos del grupo de baloncesto dirigido a mujeres “mamagame” del CB La Mojonera.

El CB La Mojonera ha iniciado el grupo de entrenamiento dirigido a mujeres el cual cuenta con una gran dinámica donde las notas predominantes son el buen ambiente y la diversión a través de los ejercicios /juegos propuestos por el entrenador. Dicho grupo lleva a cabo los entrenamientos los martes y jueves de 20:30 a 22:00 horas en el pabellón de deportes de La Mojonera y carpa municipal. Las inscripciones siguen abiertas para mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel deportivo que tengan ganas de pasarlo bien, realizar baloncesto y practicar deporte en un ambiente sano y divertido

El equipo está entrenado por Luis De La Fuente, entrenador superior de baloncesto, el cual está sorprendido positivamente por las ganas e ilusión mostrada por sus jugadoras desde el primer entrenamiento.