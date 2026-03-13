Vícar impulsa un taller para luchar contra el absentismo escolar

JUAN ORELLANA

La actividad se ha desarrollado en La Comilla y La Lomilla

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vicar en el marco del Proyecto de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención del alumnado inmigrante mediante la aplicación de medidas de compensación educativa de las desigualdades en aplicación de lo establecido por la Ley de 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación.

Con el objetivo de fortalecer la inteligencia emocional y el autoconocimiento se han llevado a cabo los días 9 y 11 de marzo en las zonas de La Cimilla y La Lomilla unos talleres dirigidos a menores en edad escolar ayudándoles a reflexionar sobre sus valores, fortalezas y la construcción de un proyecto de vida realizable, permitiéndoles explorar su identidad y herramientas para definir metas realizables a través de una reflexión profunda sobre qué me gusta, o qué me disgusta, cualidades, valores. etc; y una visualización sobre quién quiero ser y como lograrlo; y una idea impacto sobre cómo el autoconocimiento ayuda a mejorar la toma de decisiones.

Como conslusión se explicó que acudir con regularidad a las clases en sus correspondientes centros educativos forma parte del proceso para la consecución de objetivos futuros de cada menor.

Estas actuaciones se están llevando a cabo siguiendo los objetivos generales del proyecto de intervención socioeducativa encaminado a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la atención del alumnado inmigrante.