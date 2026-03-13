Vícar vuelve a ser seleccionado por Ecovidrio para su última campaña de reciclaje

JUAN ORELLANA

El proyecto, que premiará el mejor proyecto de sostenibilidad, permanecerá abierto desde el 4 de marzo hasta el 5 de mayo

El municipio de Vícar se suma un año más a la campaña Ecólatras propulsada por Ecovidrio que, junto a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se ha propuesto buscar y reconocer las mejores iniciativas y proyectos que tengan en común el cuidado del medio ambiente y fomentar el reciclaje de vidrio. Así, Vícar formará parte de los 80 municipios de toda Andalucía seleccionados para participar en la II Edición de la campaña “Ecólatras”, desde el 4 de marzo al 5 de mayo, una iniciativa que sacará la “Pasión Sostenible” de los municipios andaluces.

Ecovidrio busca con esta campaña, reconocer a la iniciativa “eco” con mayor proyección de toda Andalucía, así como al municipio más comprometido con la Sostenibilidad y la campaña.

Podrán optar a este reconocimiento todas aquellas personas u organizaciones que tengan iniciativas que en pro del medioambiente supongan un avance para hacer de Andalucía una región más sostenible, inscribiendo su iniciativa sostenible en la web www.ecolatras.es/por/andalucia_pasion_sostenible_2026 , para que la ciudadanía, una vez se inscriban en la misma web, como “Comunidad Ecólatra”, puedan ser votados y conseguir ser el proyecto más Ecólatra de toda Andalucía, que recibirá además de este reconocimiento una aportación económica de 2.000C para ayudar a dar continuidad y desarrollo a este proyecto.

Las iniciativas presentadas serán valoradas en función de los siguientes parámetros: número de apoyos Ecólatras en la web, originalidad e innovación del proyecto, aporte a la mejora del cuidado al medioambiente y promoción de la campaña en sus canales de comunicación.

Además, el municipio de Vícar optará a recibir la distinción “Ecólatras”, en base a los siguientes parámetros: aumento de reciclaje de envases de vidrio en el municipio, número de iniciativas inscritas en la campaña, número de personas registradas como nuevos Ecólatras y difusión de la campaña en su municipio. (Las bases de participación podrán consultarse en la web de la campaña).

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es la única entidad especializada que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.

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