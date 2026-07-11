Viento, calor y combustible: las claves del complejo incendio de Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 11, 2026 0
Incendio en Los Gallardos hacia Bedar- Foto CRISTINA GALLARDO

El incendio forestal de Almería reúne varios factores que lo han convertido en uno de los más peligrosos y complejos de combatir. Algunos son circunstanciales, mientras que otros responden a las características propias del terreno.

El principal condicionante ha sido el viento, que aviva las llamas al aportar oxígeno al fuego, acelera su propagación y favorece que la vegetación que aún no ha ardido alcance temperaturas muy elevadas. A ello se suma la ola de calor y las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas, que han dejado el monte especialmente seco y vulnerable.

Las condiciones meteorológicas se combinan con una vegetación de monte bajo, típica del paisaje mediterráneo, formada por matorral y especies como el esparto, que se seca con rapidez y arde con facilidad. A ello se añaden amplias zonas reforestadas con pino autóctono, un árbol que puede favorecer incendios de gran intensidad debido a la resina que contiene.

Otro de los factores que ha complicado las labores de extinción ha sido la dispersión de las viviendas. La existencia de numerosas casas aisladas, conectadas por caminos rurales, ha obligado a coordinar evacuaciones preventivas en distintos puntos del territorio, una tarea especialmente compleja para los servicios de emergencia.

La combinación de viento, calor extremo, combustible vegetal muy seco y un entorno con población dispersa ha creado un escenario de máxima dificultad para los efectivos desplegados en la zona.

Temas relacionados

Andalucía

También te puede interesar

LOS GALLARDOS

Manoli, Puri y Paloma, desalojadas a la carrera: «¿Tú crees que hoy podremos volver?»

BÚSQUEDA EN LOS GALLARDOS

Cuando los datos bailan: el misterio de las 23 desapariciones que no son tales

INCENDIO EN LOS GALLARDOS

El Servicio de Criminalística analiza a las muestras de ADN de los fallecidos para su identificación

DUELO

Primer día de luto oficial en Andalucía por el incendio de Almería

Lo último

Más historias

FOTO DETENCIÓN OP. KASTALI (1)

La Policía Nacional detiene a seis personas porhechos relacionados con la violencia en eldeporte

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido, en Vera y Garrucha, a dos personas 2

Tres detenidos por abastecer de combustible al narcotráfico en Almería

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
Policia Nacionalen Roquetas de Mar y Aguadulce TRAMITACIÓN EMPADRONAMIENTOS

La Policía Nacional en El Ejido desmantela una trama de empadronamientos falsos  en Roquetas de Mar para regularizar ciudadanos extranjeros 

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

ANTONIO GÓMEZ CANTERO es Obispo de Almeria

Antonio ante el trágico incendio de Bédar y Los Gallardos

lagacetadealmeria@gmail.com julio 11, 2026 0
Manuel Pozo Oller sacerdote

No temáis

GabinetedePrensa julio 11, 2026 0
Jesus Martin Gomez parroco de Vera

EL DESCANSO SIN HUÍDA

GabinetedePrensa julio 11, 2026 0
Incendio en Los Gallardos hacia Bedar- Foto CRISTINA GALLARDO

Viento, calor y combustible: las claves del complejo incendio de Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 11, 2026 0
Weekend Beach Festival vivió la alegría de la llegada a semifinales de España

Weekend Beach Festival vivió la alegría de la llegada a semifinales de España con la mejor música y el entusiasmo de un público que llenó el recinto torreño desde primera hora de la tarde

GabinetedePrensa julio 11, 2026 0