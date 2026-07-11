Viento, calor y combustible: las claves del complejo incendio de Los Gallardos

El incendio forestal de Almería reúne varios factores que lo han convertido en uno de los más peligrosos y complejos de combatir. Algunos son circunstanciales, mientras que otros responden a las características propias del terreno.

El principal condicionante ha sido el viento, que aviva las llamas al aportar oxígeno al fuego, acelera su propagación y favorece que la vegetación que aún no ha ardido alcance temperaturas muy elevadas. A ello se suma la ola de calor y las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas, que han dejado el monte especialmente seco y vulnerable.

Las condiciones meteorológicas se combinan con una vegetación de monte bajo, típica del paisaje mediterráneo, formada por matorral y especies como el esparto, que se seca con rapidez y arde con facilidad. A ello se añaden amplias zonas reforestadas con pino autóctono, un árbol que puede favorecer incendios de gran intensidad debido a la resina que contiene.

Otro de los factores que ha complicado las labores de extinción ha sido la dispersión de las viviendas. La existencia de numerosas casas aisladas, conectadas por caminos rurales, ha obligado a coordinar evacuaciones preventivas en distintos puntos del territorio, una tarea especialmente compleja para los servicios de emergencia.

La combinación de viento, calor extremo, combustible vegetal muy seco y un entorno con población dispersa ha creado un escenario de máxima dificultad para los efectivos desplegados en la zona.

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