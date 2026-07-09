La Policía Nacional en El Ejido desmantela una trama de empadronamientos falsos  en Roquetas de Mar para regularizar ciudadanos extranjeros 

§ Han sido detenidas 14 personas por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular

§ Los investigados cobraban 600 euros por facilitar altas padronales ficticias en viviendas de Roquetas de Mar y Aguadulce

§ La actuación ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la TGSS y la Oficina de Extranjeros de Almería

La Policía Nacional en El Ejido ha procedido a la detención de 14 personas en el marco de la denominada Operación Costa, una investigación desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de dicha comisaría contra una presunta trama dedicada a la obtención de empadronamientos ficticios a cambio de dinero para facilitar la tramitación de autorizaciones de residencia de ciudadanos extranjeros.

La investigación tuvo su origen tras las manifestaciones realizadas por dos ciudadanos extranjeros en el marco de otra actuación policial similar, quienes reconocieron haber abonado una cantidad económica para figurar empadronados en una vivienda en la que nunca habían residido. Ambos habrían utilizado posteriormente dichos certificados de empadronamiento para incorporarlos a sus expedientes administrativos de Extranjería.

Las primeras comprobaciones permitieron confirmar la existencia de un sistema organizado para facilitar altas padronales ficticias. Las pesquisas se centraron inicialmente en una vivienda situada en Aguadulce, en el término municipal de Roquetas de Mar, donde los agentes comprobaron que siete ciudadanos extranjeros habían sido empadronados con la autorización expresa de la propietaria del inmueble, pese a no residir realmente en el domicilio.

Los investigados coincidieron en señalar que habían abonado 600 euros a un intermediario, quien presuntamente se encargaba de contactar con la propietaria, organizar la documentación necesaria y concertar las citas en las dependencias municipales para formalizar los empadronamientos.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes detectaron una segunda vivienda utilizada con la misma finalidad, ubicada en Almería capital y propiedad de la madre de la primera investigada. En este caso, las comprobaciones permitieron acreditar que otros cuatro ciudadanos extranjeros habían sido igualmente empadronados en dicho inmueble y que también habrían utilizado posteriormente esos certificados para tramitar sus expedientes de residencia.

Como resultado de la investigación, la Policía Nacional detuvo a once ciudadanos extranjeros por su presunta participación en un delito de falsedad documental, al haber utilizado empadronamientos ficticios en procedimientos administrativos de residencia. Asimismo, fueron detenidos el presunto intermediario encargado de captar a los interesados y gestionar los trámites, junto a las dos propietarias de las viviendas utilizadas para autorizar las inscripciones, como presuntos responsables de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

La operación ha permitido desarticular un entramado delictivo mediante el cual se obtenían empadronamientos falsos a cambio de una contraprestación económica, documentos que posteriormente eran utilizados para acreditar un domicilio inexistente ante la Administración.

La actuación se enmarca en las líneas estratégicas de la Dirección General de la Policía orientadas al control de los flujos migratorios, la lucha contra el fraude en materia de extranjería y la prevención e identificación de redes criminales vinculadas a este ámbito.

En la investigación han colaborado el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Tesorería General de la Seguridad Social —Unidad de Control y Prevención del Fraude— y la Oficina de Extranjeros de Almería.

Las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar.

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