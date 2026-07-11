Hoy gran despedida a orillas del mar con las actuaciones de Myke Towers, Abraham Mateo, Mägo de Oz, Boris Brejcha, Los Estanques y El Canijo de Jerez y muchos más

La segunda jornada del Weekend Beach Festival convirtió ayer a Torre del Mar en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo del verano en España con una programación encabezada por algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional. Ana Mena protagonizó uno de los llenos más tempraneros del festival y uno de los momentos más emotivos de la jornada al ponerse la bufanda de la selección española tras el primer gol de la selección, desatando la ovación del público, mientras que Alcalá Norte volvió a demostrar la contundencia de su directo orientado al post-punk, liderados por Álvaro Rivas sobre el escenario. Uno de los grandes acontecimientos del día fue el debut de David Bisbal en Weekend Beach, en una de sus escasas actuaciones en festivales, ofreciendo un concierto completo y repleto de grandes éxitos que culminó con ‘Ave María’, además de una emocionante interpretación de Waving Flag, convertida en himno de celebración. Weekend Beach Festival vivió la alegría de la llegada a semifinales de España con la mejor música y el entusiasmo de un público que llenó el recinto torreño desde primera hora de la tarde

La noche continuó con la fuerza del sonido urbano de Morad, uno de los más esperados por el público de Weekend Beach y el espectacular show de Dellafuente, que presentó un espectáculo con inspiración latina que partía de un banquete mediterráneo, y firmó con su puesta en escena y su concepto escenográfico y audiovisual uno de los momentos más impactantes de esta edición en su único concierto andaluz. La jornada también contó con las actuaciones de Awakate, Alvama Ice y Corazón Inverso, completando una programación diversa y multitudinaria.

La electrónica vivió además un importante protagonismo con la primera gran jornada del nuevo escenario Sunrise, una de las principales novedades de esta edición y un espacio concebido íntegramente para los sonidos electrónicos. El público respondió desde primera hora a una programación que reunió a artistas como Richi Risco, Miguel Bastida, Les Castizos, junto a referentes internacionales como Fleur Shore y Detlef, inaugurando un nuevo espacio que amplía la oferta musical del festival y refuerza la apuesta de Weekend Beach por integrar diferentes estilos y escenas dentro de una misma experiencia.

La XI edición de Weekend Beach Festival pondrá hoy sábado el broche final a tres intensas jornadas de música en Torre del Mar con una programación que volverá a reunir a los weekers en torno a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional. El escenario Weekend Victoria vivirá una última noche marcada por la energía del directo folk de Mägo de Oz, el personal universo musical de Los Estanques junto a El Canijo de Jerez y el cierre festivo de José de las Heras. En el escenario Torremar Victoria, artistas como Abraham Mateo que actúa por primera vez en el festival o la intensidad punk de Biznaga darán paso a grandes nombres como el del gran protagonista de la noche, la estrella internacional Myke Towers, uno de los conciertos más esperados del festival.

La electrónica volverá a tener un papel protagonista en el escenario Sunrise. El espacio reunirá durante toda la jornada a referentes nacionales e internacionales como Miguel Payda, DJ Pepo, Patrick Mason y el esperado Boris Brejcha, cuyo característico sonido y potente es uno de los reclamos de esta edición en el espacio dedicado a la cultura electrónica de Weekend Beach, el Escenario Sunrise.

ADJUNTAMOS HORARIOS EN PACK DE PRENSA:

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Las entradas y abonos están disponibles a través de los canales oficiales en www.weekendbeach.es y Vivaticket.

WEEKEND BEACH FESTIVAL 9, 10 y 11 de julio TORRE DEL MAR (MÁLAGA)

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Este gran encuentro musical que acoge a weekers de todas las generaciones y gustos musicales, recibió el año pasado 90.000 asistentes y dejó en la zona 12 millones de impacto económico siendo uno de los festivales nacionales más destacados.

En un reciente estudio de impacto realizado por OnStrategy, sobre los festivales de música en España de mayor impacto, Weekend Beach Festival Torre del Mar aparece entre los 15 festivales de música con mayor número de espectadores de nuestro país. Un estudio realizado en España a más de 140.000 personas antes de la edición el 2025, un ranking que analiza los festivales desde la perspectiva de touchpoints de marca y los ordena según su índice de impacto, una medición que aglutina percepciones sobre la calidad de las bandas, la sostenibilidad e innovación entre otros aspectos relevantes para las marcas patrocinadoras y los organizadores de los festivales, además de los elementos de todo estudio de mercado: Relevancia; Consideración, Admiración; Recomendación e Intención de compra.

Torre del Mar está ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol, es un marco turístico único con playas certificadas con la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística, lo que hace que los weekers disfruten de un entorno espectacular.

Artistas años anteriores: Estopa, Kase. O, Rozalén, Kapo, Kaiser Chiefs, Europe, Steve Aoki, Melendi, Mora, Maluma, Mando Diao, Nicky Jam, Bastille, Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Nervo, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls, Vetusta Morla, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Love of Lesbian, Izal, Fangoria, Rosendo, Juanito Makandé, Sfdk, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz, Fuel Fandango, La M.o.d.a, La Pegatina, MClan, Lola Indigo, Beret, Maka, Coque Malla, Lia Kali y un largo etc.

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