Tres detenidos por abastecer de combustible al narcotráfico en Almería

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido, en Vera y Garrucha, a dos personas 2
  • Intervenidos 1.250 litros de gasolina destinada presuntamente al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones criminales
  •  La actuación permitió detener a los tres implicados, recuperar una furgoneta sustraída y frustrar una nueva operación logística vinculada al narcotráfico
  • El Tribunal de Instancia ordena el ingreso en prisión de los detenidos

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones que desarrolla para combatir el narcotráfico y desmantelar la infraestructura logística que sostiene a las organizaciones criminales, ha  detenido a tres personas como presuntas autoras de diversos delitos relacionados con el transporte ilícito de combustible destinado al denominado “petaqueo”, una actividad esencial para el abastecimiento de embarcaciones empleadas por organizaciones criminales.

La intervención se inició durante un dispositivo conjunto establecido por efectivos del Destacamento de Tráfico de Vera y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Garrucha. Al detectar un control policial en la carretera N-370, los ocupantes de una furgoneta emprendieron la huida a pie tras abandonar el vehículo en las inmediaciones del cruce de los Gallardos.

La inspección del vehículo permitió localizar en su interior 1.250litros de gasolina distribuidos en numerosas petacas, combustible que, presuntamente, iba a ser utilizado para abastecer embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico. El transporte de este tipo de combustible en esas condiciones supone un grave riesgo para la seguridad de las personas y para el medio ambiente debido al elevado peligro de incendio o explosión que conlleva.

De forma inmediata la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención de los tres implicados cuando trataban de ocultarse para eludir la acción policial.

Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que uno de los detenidos tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional, que los arrestados contaban con antecedentes policiales y que la furgoneta utilizada para el transporte del combustible había sido sustraída.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil instruyó diligencias por presuntos delitos contra el orden público y la seguridad colectiva por el transporte de grandes cantidades de combustible, robo uso de vehículo, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal, donde tras ser puestos a disposición del Partido Judicial de Vera, la Autoridad Judicial competente decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos.

La Guardia Civil mantiene una vigilancia permanente sobre las actividades relacionadas con el denominado “petaqueo”, al tratarse de un elemento clave en la infraestructura logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. La neutralización de este tipo de actividades contribuye de forma decisiva a reducir su capacidad operativa y a reforzar la seguridad en el litoral almeriense.

La Guardia Civil recuerda que el transporte irregular de grandes cantidades de combustible supone un grave riesgo para la seguridad ciudadana y constituye un elemento esencial para el abastecimiento de las embarcaciones empleadas por organizaciones criminales. Ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con esta actividad se recomienda comunicarlo de inmediato a través de sus diferentes canales, incluso de forma anónima, al teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”, evitando intervenir directamente y facilitando, siempre que sea posible, información sobre vehículos, matrículas o lugares de interés.

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