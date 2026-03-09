VOX denuncia la cortina de humo del PP de Góngora para esconder la eliminación del proyecto de AVE entre Almería y Málaga

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha explicado que mientras el PP de Góngora pide una línea aislada que conecte el Poniente con la capital, la Junta de Moreno Bonilla ha eliminado el proyecto de conexión de alta velocidad entre Almería y Nerja

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha denunciado la hipocresía del Partido Popular a la hora de su petición de una línea de cercanías que conecte el Poniente con la capital almeriense. Y es que mientras el equipo de gobierno Góngora pide “limosnas”, desde la Junta de Andalucía se elimina el proyecto que contemplaba una línea de alta velocidad entre Almería y Nerja.

Sánchez ha explicado que el último Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el cual es elaborado por el PP de Moreno Bonilla y recoge los proyectos a tener en cuenta, ha dejado de nuevo a Almería como la eterna olvidada en materia de infraestructuras, ya que en el POTA de 2006 se contemplaba el trazado Almería-Málaga y, ahora, “lo han eliminado por completo”.

“Pedir una red ferroviaria entre el Poniente y la capital es solo una cortina de humo para esconder que han suprimido lo que verdaderamente le hace falta a la provincia, que es una línea de AVE que nos conecte con el resto de España”, ha señalado la portavoz de VOX, quien le ha recriminado al Partido Popular de Góngora que no exijan a Moreno Bonilla “incluir tanto el cercanías, como la alta velocidad”.

Desde VOX califican de “insuficiente” la petición de un trazado aislado que “no va a solucionar el problema de infraestructuras de conexión” que tiene una provincia que es “la huerta de Europa”. Proyecto que, según la formación, debería ir acompañado de más infraestructuras, no de eliminar una posible línea con Málaga.

“Es urgente exigir a la Junta que al menos contemple una conexión entre Almería y Málaga para que, luego, el Gobierno de España lo lleve a cabo. El equipo de gobierno de Góngora debe abandonar las limosnas y las tretas partidistas y empezar a pensar de verdad en los ejidenses”, ha subrayado la portavoz de VOX, Beatriz Sánchez.