Los animo a investigar por su cuenta y a formarse su propia opinión sobre lo que está sucediendo en esta gran lucha del bien contra el mal.

El día después

México en llamas

Ceguera colectiva

Situación inestable

Europa endurece el asilo

El mayor espectáculo del mundo

¿Qué sucede después de la ascensión? pregunta Kerry K. Todo el mundo habla del evento, del destello solar y del cambio de polos, pero casi nadie se hace la verdadera pregunta: ¿Qué pasa a la mañana siguiente? Si la ascensión es real, entonces cambia la civilización. No sólo la conciencia. Todo. No se trata de escapar del planeta. Se trata de reestructurar la realidad.

Después de la ascensión no termina la historia del individuo: lo que sigue es una forma de existencia superior que representa continuidad, evolución y un estado más pleno de conciencia. No se trata de una partida física del planeta, sino de una restauración al estado divino original, trayendo a la Tierra el hogar o la unidad con la Fuente.

Después de ascender, el ser humano entra en una forma de vida diferente o en un plano superior de existencia. Esto no es un movimiento físico al cielo, sino una transformación del ser que concibe un estado más allá de las limitaciones terrenales.

Después de la ascensión inicial, se destaca la integración: mayor sensibilidad emocional, disolución de relaciones no resonantes y un anhelo profundo de autenticidad y propósito divino. Se menciona la restauración completa, donde la conciencia permite percibir y crear desde la unidad, sin separación del Todo.

La ascensión se describe como el regreso al hogar, un estado natural de conexión pulsante con la conciencia divina, donde se disuelve la dualidad y se vive en unidad, paz y alineación. No implica irse a otro lugar, sino transformar la Tierra en un plano 5-D para quienes eligen quedarse y elevar su frecuencia.

La ascensión implica una expansión de la consciencia y una integración en un entorno o dimensión distinta a la humana normal. Después de ascender hay una forma de vida real más elevada con diferentes leyes espirituales. No es un final, sino una continuación: Más que un final absoluto, el acto de ascender se presenta como el comienzo de una nueva fase en la existencia, en la cual se opera con una perspectiva más amplia del universo.

OPINIONES

O ndas de energía .- AscensionLightworkers describe un proceso energético mundial donde está recibiendo la humanidad una afluencia de energía transformadora sin precedentes procedente del cosmos. Esta frecuencia actúa de forma consciente e inteligente, desmontando estructuras basadas en el miedo y en la ilusión, y reordenando tanto los planos personales como los colectivos.https://eraoflight.com/2026/02/19/intense-waves-of-energy-flowing-into-the-earth/

.- AscensionLightworkers describe un proceso energético mundial donde está recibiendo la humanidad una afluencia de energía transformadora sin precedentes procedente del cosmos. Esta frecuencia actúa de forma consciente e inteligente, desmontando estructuras basadas en el miedo y en la ilusión, y reordenando tanto los planos personales como los colectivos.https://eraoflight.com/2026/02/19/intense-waves-of-energy-flowing-into-the-earth/ S ituación inestable .- ¿Qué ocurre cuando no cesan las inundaciones, cae la nieve a raudales, avanzan los incendios más rápido que los bomberos, y suceden cada año fenómenos que sólo ocurrían una vez cada doscientos años? No se trata de desastres aislados, sino de señales. Inundaciones devastadoras en Europa , el norte de África y Nueva Zelanda , tornados incendiarios que arrasan zonas de cultivo y avalanchas que paralizan los sistemas ferroviarios en Suiza .https://www.youtube.com/watch?v=n7RlrwxMFVs

.- ¿Qué ocurre cuando no cesan las inundaciones, cae la nieve a raudales, avanzan los incendios más rápido que los bomberos, y suceden cada año fenómenos que sólo ocurrían una vez cada doscientos años? No se trata de desastres aislados, sino de señales. Inundaciones devastadoras en , el norte de y , tornados incendiarios que arrasan zonas de cultivo y avalanchas que paralizan los sistemas ferroviarios en .https://www.youtube.com/watch?v=n7RlrwxMFVs Saint Germain está aquí en el plano físico. Se está desarrollando un nuevo sistema monetario. Se están liberando recursos para las próximas misiones. Los códigos están en el éter. Siempre estamos enviando y recibiendo. Éste es el mayor espectáculo del mundo . Según fuentes de la coalición de mundos, nuestro planeta y su sistema solar ya han entrado en una zona espacial de quinta densidad. Actualmente, hay personas que ya viven en 5-D, así como en 4-D y en 3-D. Su nivel de conciencia y resonancia determinan dónde viven.https://gazetteller.com/its-over-un-admits-financial-collapse-after-trump-cuts-off-billions-globalist-control-system-runs-out-of-money-and-begs-for-survival/

está aquí en el plano físico. Se está desarrollando un nuevo sistema monetario. Se están liberando recursos para las próximas misiones. Los códigos están en el éter. Siempre estamos enviando y recibiendo. Éste es . Según fuentes de la coalición de mundos, nuestro planeta y su sistema solar ya han entrado en una zona espacial de quinta densidad. Actualmente, hay personas que ya viven en 5-D, así como en 4-D y en 3-D. Su nivel de conciencia y resonancia determinan dónde viven.https://gazetteller.com/its-over-un-admits-financial-collapse-after-trump-cuts-off-billions-globalist-control-system-runs-out-of-money-and-begs-for-survival/ Año 2050 por Nordiqa .- Un niño interroga a su abuelo sobre cómo superó la humanidad su ceguera colectiva en el pasado. El abuelo explica que la mayoría no vio la verdad porque la inconsciencia se disfrazaba de progreso e inteligencia técnica, sin verdadera conciencia ni humildad. La gente común estaba distraída por miedos sociales y no era malvada, sólo estaba ausente.

.- Un niño interroga a su abuelo sobre cómo superó la humanidad su en el pasado. El abuelo explica que la mayoría no vio la verdad porque la inconsciencia se disfrazaba de progreso e inteligencia técnica, sin verdadera conciencia ni humildad. La gente común estaba distraída por miedos sociales y no era malvada, sólo estaba ausente. Los videntes eran personas ordinarias dispuestas a mirar hacia adentro, siguiendo su incomodidad interna en vez de silenciarla. No buscaban peleas externas, sino que mantuvieron la calma, la amabilidad y la claridad pese al miedo. Su victoria radicó en dejar de convencer a otros y fortalecerse internamente, cambiando así la atmósfera colectiva. El mundo se salvó no destruyendo lo viejo, sino sanando lo interno para no repetirlo.https://x.com/nordiqa42645/status/2024135241502228733

ECONOMÍA

Cae Wall Street y sube el oro .https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/02/23/699c309de5fdeae82d8b45ae.html

.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/02/23/699c309de5fdeae82d8b45ae.html Se ha disparado el oro un 20% en lo que va de año y un 74% en los últimos doce meses.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13790484/02/26/la-fiebre-del-oro-se-paga-con-deuda-el-apalancamiento-alcanza-maximos-historicos-y-convierte-el-refugio-en-caos.html

un 20% en lo que va de año y un 74% en los últimos doce meses.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13790484/02/26/la-fiebre-del-oro-se-paga-con-deuda-el-apalancamiento-alcanza-maximos-historicos-y-convierte-el-refugio-en-caos.html Cae el precio del bitcóin por debajo de los 65.000 dólares.https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-price-dips-under-65-095755415.html

El Ibex cierra en máximos pese a las dudas arancelarias.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/02/23/699bf935e5fdea0c6a8b45a9.html

EEUU

Trump considera un ataque masivo en Irán para expulsar a sus líderes.https://efe.com/mundo/2026-02-23/trump-ataque-masivo-iran-expulsion-lideres/

considera un ataque masivo en para expulsar a sus líderes.https://efe.com/mundo/2026-02-23/trump-ataque-masivo-iran-expulsion-lideres/ Trump declara la guerra a la censura europea con Freedom.Gov, un portal diseñado para equipar a los ciudadanos europeos con herramientas para romper las barreras digitales.https://freedom.gov/

declara la guerra a la censura europea con Freedom.Gov, un portal diseñado para equipar a los ciudadanos europeos con herramientas para romper las barreras digitales.https://freedom.gov/ Trump aprueba una declaración de emergencia en Washington DC por el derrame de aguas residuales en el río Potomac .https://www.zerohedge.com/political/trump-approves-dc-emergency-declaration-potomac-sewage-spill

aprueba una declaración de emergencia en DC por el derrame de aguas residuales en el río .https://www.zerohedge.com/political/trump-approves-dc-emergency-declaration-potomac-sewage-spill La Nasa retrasa el viaje a la Luna por un problema técnico.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-nasa-retrasa-regreso-ser-humano-luna-problema-tecnico-cohete-nave-volveran-hangar-20260223111955.html

por un problema técnico.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-nasa-retrasa-regreso-ser-humano-luna-problema-tecnico-cohete-nave-volveran-hangar-20260223111955.html Aumenta el nivel del mar, pero desciende en Groenlandia.https://www.eleconomista.es/galerias/eleconomista/24263/Por-que-el-nivel-del-mar-aumenta-en-el-mundo-pero-desciende-en-Groenlandia

EUROPA

La Eurocámara congela el acuerdo comercial entre la UE y EEUU.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/23/eurocamara-congela-acuerdo-comercial-entre-ue-eeuu-por-las-ultimas-amenazas-trump

La UE da luz verde definitiva a los cambios legislativos que endurecerán su política de asilo.https://efe.com/euro-efe/2026-02-23/ue-endurecen-politica-asilo/

Lagarde cobra 140.000 euros del BIS mientras crecen las dudas sobre la legalidad del pago.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13789900/02/26/lagarde-cobra-140000-euros-del-bis-mientras-crecen-las-dudas-sobre-la-legalidad-del-pago-de-la-institucion-internacional.html

cobra 140.000 euros del BIS mientras crecen las dudas sobre la legalidad del pago.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13789900/02/26/lagarde-cobra-140000-euros-del-bis-mientras-crecen-las-dudas-sobre-la-legalidad-del-pago-de-la-institucion-internacional.html Los ministros de Exteriores de la UE no logran acordar las sanciones a Rusia .https://efe.com/mundo/2026-02-23/ministros-exteriores-ue-sanciones-rusia/

.https://efe.com/mundo/2026-02-23/ministros-exteriores-ue-sanciones-rusia/ La Policía británica detiene al exministro Peter Mandelson por sus lazos con Epstein .https://efe.com/mundo/2026-02-23/detencion-exministro-peter-mandelson-lazos-epstein/

detiene al exministro por sus lazos con .https://efe.com/mundo/2026-02-23/detencion-exministro-peter-mandelson-lazos-epstein/ Eslovaquia suspende los suministros de emergencia de electricidad a Ucrania .https://noticiaslatam.lat/20260223/1171703017.html

suspende los suministros de emergencia de electricidad a .https://noticiaslatam.lat/20260223/1171703017.html Sigue disminuyendo la reserva de gas en Europa: seis países ya están por debajo del 25%.https://noticiaslatam.lat/20260223/las-reservas-de-gas-en-europa-siguen-disminuyendo-seis-paises-ya-estan-por-debajo-del-25-1171695254.html

en Europa: seis países ya están por debajo del 25%.https://noticiaslatam.lat/20260223/las-reservas-de-gas-en-europa-siguen-disminuyendo-seis-paises-ya-estan-por-debajo-del-25-1171695254.html Lavrov: «Rusia no busca ni quiere guerras con Europa, pero si la quieren, será distinta y con medios totalmente diferentes».https://noticiaslatam.lat/20260223/lavrov-rusia-no-busca-ni-quiere-guerras-con-europa-pero-si-la-quieren-sera-totalmente-distinta-1171688947.html

ESPAÑA

La industria militar española facturó por primera vez casi diez mil millones en 2024.https://www.europapress.es/economia/noticia-industria-defensa-espanola-facturo-primera-vez-casi-10000-millones-2024-171-mas-20260223124904.html

Este martes se desclasificarán los documentos del 23-F. Se podrán consultar a partir del día 25 en la página web de La Moncloa .https://www.europapress.es/nacional/noticia-pedro-sanchez-anuncia-manana-desclasificaran-documentos-23-saldar-deuda-historica-20260223090032.html

.https://www.europapress.es/nacional/noticia-pedro-sanchez-anuncia-manana-desclasificaran-documentos-23-saldar-deuda-historica-20260223090032.html Cataluña supera las 2.400 empresas emergentes y duplica su número en una década.https://www.expansion.com/catalunya/2026/02/23/699ca591e5fdea68618b4593.html

AMÉRICAS

La República Dominicana se enfrenta a apagones masivos.https://noticiaslatam.lat/20260223/1171702414.html

se enfrenta a apagones masivos.https://noticiaslatam.lat/20260223/1171702414.html Perecieron 25 guardias nacionales de México tras los ataques del narco.https://noticiaslatam.lat/20260223/unos-25-guardias-nacionales-de-mexico-mueren-en-la-operacion-en-la-que-fue-abatido-el-jefe-del-cjng-1171700567.html

tras los ataques del narco.https://noticiaslatam.lat/20260223/unos-25-guardias-nacionales-de-mexico-mueren-en-la-operacion-en-la-que-fue-abatido-el-jefe-del-cjng-1171700567.html Sheinbaum afirma que «no hubo participación de EEUU en el operativo».https://noticiaslatam.lat/20260223/1171707248.html

afirma que «no hubo participación de EEUU en el operativo».https://noticiaslatam.lat/20260223/1171707248.html Caos y violencia en México tras la muerte del Mencho .- México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento de uno de los capos más buscados, el Mencho , líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.https://efe.com/mundo/2026-02-23/mexico-vive-escalada-violencia/

tras la muerte del .- México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento de uno de los capos más buscados, el , líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.https://efe.com/mundo/2026-02-23/mexico-vive-escalada-violencia/ Según Mr. Pool, los medios dijeron que el Mencho era un capo de la droga. Mintieron. No era un general del estado profundo porque moviera cocaína. Era un general porque movía inocentes. Su nombre en clave aparece 17 veces en los archivos sin redactar de Epstein: «el proveedor». Durante veinte años, su cargamento principal no fueron drogas. Era humano. Se está librando una guerra silenciosa mientras te distraen los medios con política. Los incendios en Guadalajara no son caos. Son los gritos de una red moribunda. Se fue el proveedor. ¿Quién sigue?https://t.me/s/MrPool_Q

El repollo fermentado supera a las pastillas probióticas.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-fermented-cabbage-outperforms-probiotic-pills-gut-health-study.html

Un nuevo estudio vincula la deficiencia de vitamina D con un mayor riesgo de Alzheimer.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-study-links-vitamind-deficiency-to-increased-alzheimers-risk.html

Semillas de cáñamo: poderoso superalimento que mejora la salud del cerebro y combate la inflamación.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-boost-brain-power-fight-inflammation-hemp-seeds.html

El jugo de remolacha reduce la presión arterial en los adultos mayores, pero no en los más jóvenes.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-beet-juice-blood-pressure-older-adults.html

Escaramujos: el remedio olvidado para la artritis.- Los escaramujos, especialmente la rosa mosqueta, contienen un compuesto clínicamente probado que reduce el dolor en las articulaciones, retarda la degradación del cartílago y mejora la movilidad en pacientes con artritis.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-rosehips-natures-forgotten-remedy-for-arthritis.html

Protección del hígado

Hierbas clave como el cardo mariano, la cúrcuma y el regaliz son prometedoras para reducir la inflamación del hígado y los marcadores de daño.

Hierbas como el ginseng y el ajo pueden ayudar a la regeneración de las células del hígado y combatir afecciones como la enfermedad del hígado graso.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-the-scientific-pursuit-of-herbal-liver-protectors.html

Los compuestos amargos en los alimentos desencadenan la resistencia natural del cuerpo.- Los alimentos amargos, como las verduras de hojas verdes oscuras, el café y el chocolate negro, contienen fitoquímicos que promueven la salud y tienen propiedades antioxidantes y anticancerígenas. El consumo regular de alimentos amargos está relacionado con una mejor digestión, un mejor control del azúcar en sangre, el control del peso y una reducción del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes.

https://www.naturalnews.com/2026-03-03-bitter-compounds-in-food-trigger-natural-resilience.html

Los hongos, clave para la salud cognitiva

Willow Tohi

Un antioxidante único llamado ergotioneína, que se encuentra en abundancia en los hongos, está ganando atención científica por sus propiedades protectoras del cerebro.

Las investigaciones vinculan niveles elevados de ergotioneína con una mejor función cognitiva y un menor riesgo de que el deterioro cognitivo leve progrese a la enfermedad de Alzheimer.

Los hongos funcionales como la melena de león, el reishi y el shiitake contienen ergotioneína y otros compuestos que reducen la inflamación cerebral y pueden estimular el crecimiento nervioso.

Los expertos recomiendan consumir una variedad de hongos varias veces a la semana, ya que el cuerpo no puede producir ergotioneína y debe obtenerla de la dieta.

Si bien son prometedores, se necesitan más ensayos clínicos en humanos para establecer plenamente la ingesta óptima y las aplicaciones terapéuticas para la salud cognitiva.

En la búsqueda por preservar la agudeza mental y prevenir el deterioro cognitivo, la ciencia de la nutrición se centra en un aliado inesperado: el humilde hongo. Los investigadores se centran ahora en compuestos bioactivos específicos presentes en los hongos que muestran un potencial notable para proteger el cerebro de los estragos del envejecimiento, la inflamación y el estrés oxidativo. Este floreciente campo de estudio, que combina la sabiduría medicinal ancestral con la investigación clínica moderna, sugiere que incorporar ciertos hongos a la dieta podría ser una estrategia sencilla y proactiva para mantener la salud cerebral. Las implicaciones son significativas para una población mundial en proceso de envejecimiento que busca formas accesibles y no farmacológicas de apoyar la función cognitiva a largo plazo.

El enigma ERGO: un escudo selectivo para el cerebro

En el centro de esta intriga científica se encuentra la ergotioneína (ERGO), un aminoácido producido casi exclusivamente por hongos y algunas bacterias. A diferencia de otros antioxidantes, la ERGO cuenta con un transportador específico en el cuerpo humano que la transporta directamente a los tejidos sometidos a alto estrés oxidativo, como el cerebro. Una vez allí, actúa como un potente «protector celular». Un estudio fundamental de 2016 destacó su importancia, al descubrir que las personas con deterioro cognitivo leve (DCL) presentaban niveles significativamente más bajos de ERGO que sus pares cognitivamente sanos. Esto llevó a los investigadores a teorizar que una deficiencia de este compuesto podría ser un factor contribuyente a los trastornos neurodegenerativos. Estudios posteriores han observado que las personas con niveles más altos de ERGO tienden a tener una mejor función cognitiva, mientras que niveles más bajos se asocian con un deterioro más rápido.

Más allá de un solo nutriente: la sinergia de los hongos funcionales

Si bien el ERGO es un componente estrella, está lejos de ser el único compuesto beneficioso en los hongos. Especies celebradas en los sistemas de medicina tradicional durante siglos ahora están siendo validadas por la ciencia por sus efectos neuroprotectores. El hongo Melena de León contiene hericenonas y erinacinas, compuestos que han demostrado estimular la producción del Factor de Crecimiento Nervioso, crucial para la salud neuronal y vinculado al alivio de los síntomas del deterioro cognitivo leve (DCL). Los hongos Reishi, venerados como adaptógenos, ayudan al cuerpo a manejar el estrés y han demostrado mejorar las funciones cognitivas en estudios. El Cordyceps es conocido por sus propiedades antiinflamatorias que pueden proteger contra la muerte neuronal, y los hongos Shiitake son ricos en antioxidantes que protegen las células del daño. Esta sinergia de compuestos, que incluye betaglucanos, triterpenoides y polisacáridos, trabaja para reducir la neuroinflamación, combatir el estrés oxidativo y apoyar el eje intestino-cerebro, creando una defensa multifacética para la salud cognitiva.

Las raíces históricas se encuentran con la ciencia moderna

El actual renacimiento de la investigación en torno a los hongos medicinales tiene profundas raíces históricas. Durante milenios, culturas de toda Asia han utilizado hongos como el reishi, el shiitake y el cordyceps en prácticas curativas para promover la longevidad, la vitalidad y la claridad mental. Lo que antes era conocimiento popular ahora se está mapeando rigurosamente a nivel molecular. Este contexto histórico es relevante hoy en día porque proporciona un perfil de seguridad a largo plazo, aunque anecdótico, y dirige la investigación científica hacia especies con un legado de uso. La traducción moderna de esta sabiduría es el concepto de «alimentos funcionales», donde los ingredientes cotidianos ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica, lo que posiciona a los hongos como un pilar dietético para la salud cerebral preventiva.

Integración práctica: del laboratorio a la mesa

La prometedora investigación se traduce en consejos dietéticos accesibles. Los expertos sugieren que el consumo regular es clave, y estudios observacionales indican que comer más de dos porciones de champiñones por semana se asocia con una probabilidad significativamente menor de deterioro cognitivo leve. El Consejo de Champiñones identifica las variedades ostra, shiitake, melena de león y cardo rey como particularmente ricas en ERGO, aunque los champiñones blancos comunes también son una fuente valiosa. Para quienes se inician en la cocina con champiñones, técnicas como picarlos finamente y mezclarlos con carnes molidas, asarlos para realzar el sabor umami o saltearlos para tortillas y tazones de cereales pueden convertirlos en una parte apetecible y habitual de una dieta saludable para el cerebro. El consenso es priorizar los champiñones enteros sobre los productos procesados para obtener el espectro completo de nutrientes.

Un camino prometedor hacia adelante

La exploración de los hongos como guardianes de la salud cognitiva representa una convergencia convincente entre la psiquiatría nutricional y la medicina preventiva. Si bien la comunidad científica coincide en la necesidad de realizar más ensayos a gran escala y a largo plazo en humanos para consolidar las pautas de dosificación y los protocolos terapéuticos, la evidencia existente, proveniente de estudios bioquímicos, animales y preliminares en humanos, es sumamente sugestiva. En un panorama donde las intervenciones farmacéuticas para enfermedades neurodegenerativas siguen siendo limitadas, el potencial de una intervención dietética tan simple, segura y sostenible como el consumo de hongos es profundamente significativo. A medida que la investigación continúa desarrollándose, se refuerza la idea de considerar estos hongos funcionales no solo como alimento, sino como componentes fundamentales de un estilo de vida dedicado a preservar la mente y fomentar la resiliencia neurológica a largo plazo.

https://www.naturalnews.com/2026-02-26-mushrooms-emerging-as-key-to-cognitive-health.html