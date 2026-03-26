VOX exige al PSOE acabar con los empadronamientos fraudulentos en Pechina ante el repunte de casos

El portavoz, Antonio Fuentes, ha asegurado que “tenemos constancia de personas empadronadas en diversos edificios y que no están residiendo en ellos, algo que genera un perjuicio para los vecinos”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Pechina, a través de su portavoz, Antonio Fuentes, ha presentado en Pleno una moción para abordar los empadronamientos fraudulentos por parte de la Policía Local y el resto de los agentes sociales.

Fuentes ha asegurado que “tenemos constancia de personas empadronadas en diversos edificios y que no están residiendo en ellos, algo que genera un perjuicio para los vecinos”. Recordando, además, que “estas personas son la base de un negocio clandestino e ilegal”.

El portavoz de VOX en Pechina ha exigido al Gobierno socialista que “revise las inscripciones de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración que no hayan renovado su inscripción en el plazo de dos años”. Además de que “mantenga actualizado el padrón municipal con los datos que concuerden con la realidad”.

“Debemos hacer, a través de la Policía Local, inspecciones periódicas en colaboración con las autoridades municipales competentes para verificar la información proporcionada en los registros de empadronamiento”, solicitando, a su vez, que “se establezcan canales de denuncia anónima para que los ciudadanos puedan informar sobre posibles casos de empadronamientos fraudulentos”, explica Fuentes.

Por último, el edil de VOX ha exigido que, en caso de confirmarse un empadronamiento fraudulento, “la Policía Local actúe de acuerdo con la legislación vigente, tomando las medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables”. Pudiendo realizar “controles de identidad y verificar la documentación de las personas para confirmar su estatus migratorio”.

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