Correos lanza un sello dedicado al coleccionismo y al intercambio de cromos

· La Filatelia es una forma de coleccionismo, por lo que este sello rinde un doble homenaje conectando dos mundos afines: el de los cromos y el de los sellos

· Con una tirada de 66.000 unidades, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos rinde homenaje al coleccionismo con una nueva emisión dedicada al intercambio de cromos. El sello captura la esencia de esta tradición universal mediante la imagen de dos manos de distintos tonos de piel, símbolo de inclusión, intercambiando las figuras de un búho y un león. Asimismo la pieza filatélica también refleja el valor social y la conexión personal que esta afición fomenta a lo largo del tiempo.

El acto de coleccionar e intercambiar cromos trasciende generaciones y es un punto de encuentro que va más allá de la mera acumulación de objetos. Representa la emoción de completar un álbum, la negociación, la camaradería y, a menudo, los primeros atisbos de economía social y valor de mercado para los más jóvenes.

Por su parte, la Filatelia en sí misma es una forma de coleccionismo, por lo que este sello rinde un doble homenaje conectando dos mundos afines: el de los cromos y el de los sellos.

El intercambio de cromos es una tradición centenaria que transformó la publicidad en un fenómeno social. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando empresas de chocolate y extracto de carne incluían cromolitografías artísticas como reclamo comercial. Sin embargo, la verdadera revolución llegó en 1961 con la industrialización del coleccionismo de fútbol, que introdujo la aleatoriedad en los sobres, haciendo del trueque una necesidad para completar los álbumes.

En España, esta práctica forjó un lenguaje propio basado en el «sile» y «nole», convirtiendo plazas icónicas como el Mercat de Sant Antoni o el Rastro de Madrid en auténticas escuelas de negociación para niños y adultos. Hoy, la nostalgia convive con la tecnología demostrando que el instinto de coleccionar y compartir es atemporal. Al final, el cromo es mucho más que papel y pegamento, es la primera moneda de la infancia.

Este sello, que se incluye en la serie ‘Coleccionismo’, se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: 57,6 x 40,9 mm

Efectos en pliego: Pliego de 16

Valor postal de los sellos: 3 euros

Tirada: 66.000